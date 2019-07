A britek többsége szerint még idén előrehozott választások lesznek az országban

A Deltapoll eredményei szerint egy újabb referendum esetén most 52 százalék voksolna a bennmaradásra, 48 százalék a kilépésre, noha a különbég hibahatáron belüli. A 2016. júniusi népszavazáson szűk 51,9 százalékos többség támogatta a kilépést, 48,1 százalék a bennmaradást.

A Mail on Sunday által ismertetett közvélemény-kutatás szerintA július 25. és 27. között hozzávetőleg 2000 ember megkérdezésével készült felmérés szerint a közelmúltban megerősödő Liberális Demokraták 18 százalékon állnak. A Nigel Farage vezette Brexit Párt 14 százalékra esett vissza, vagyis 10 százalékpontot veszített népszerűségéből az újság számára nyár elején készült legutóbbi közvélemény-kutatáshoz képest.Ebben az esetben a Labour 34 százalékos támogatottsággal az élre, a Tory párt 28 százalékkal a második, a Brexit Párt 14 százalékkal a harmadik helyre kerülne, a Liberális Demokraták pedig 13 százalékkal a negyedikek lennének.Boris Johnson szombaton kijelentette, semmiképp sem akar parlamenti választást a Brexit jelenleg érvényes határnapja, október 31. előtt. Az új brit miniszterelnök sokat hangoztatott álláspontja, hogy a brit európai uniós tagság mindenképpen megszűnik október utolsó napján, akár a kilépés feltételeit tartalmazó megállapodás elfogadása nélkül is.Megerősítést nyert a Mail on Sunday által között felmérés szerint, hogy több mint három évvel a brit európai uniós tagságról tartott népszavazás utánBoris Johnson miniszterelnöki kinevezése újfent ráirányította a figyelmet a politikus magánéletére. A felmérés szerint a britek megosztottak abban a kérdésben, hogy a válófélben lévő kormányfő partnere, Carrie Symmonds is beköltözzön-e a Downing Street 10. szám alatti hivatalba és rezidenciára. Harminchárom százalékuk támogatta, szintén 33 százalékuk viszont ellenezte ezt.