A feje tetejére állt a versenyképességi lista! Mennyire elkeserítő a magyar eredmény?

Az új módszertan nem teszi lehetővé, hogy az eredményeket a korábbiakkal összehasonlítsuk, azonban a keresztmetszeti eredmények is igen érdekesek.

Legújabb versenyképességi jelentésében a Világgazdasági Fórum (WEF) jelentősen megváltoztatta a Globális Versenyképességi Index összeállításának módszertanát. Tette mindezt azért, mert az elmúlt évtizedben olyan változások mentek végbe a világon, ami után át kellett gondolni sok mindent, amit a hosszú távú fejlődésről, felzárkózásról, versenyképességről gondoltunk.Az a gondolat, hogy egy ország versenyképessége az indusztrializáción és az értékláncokon keresztül a világkereskedelembe való integrálódáson múlik, mára meghaladottá vált. A technológia a világ szinte minden táján elérhető, az emberiség tudástárához pedig szinte minden ember hozzáférhet. Ám ez csak feltételes módban állja meg a helyét. Ha hozzá is fér, csak nagyon keveseknek elegendő a tudása ahhoz, hogy meg is értse, és még ha meg is értette, nem tudja felhasználni, nem tud belőle innovációt megvalósítani, mert nem olyan a gazdasági ökoszisztémája.Ezért a WEF úgy ítélte meg, hogy a továbbiakban, így nagyobb hangsúlyt fektettek a munkaerő és az utánpótlás minőségének mérésére, az IKT-technológiák elérhetőségére. Természetesen az olyan alapmutatók, amelyek a "régi" jelentésben is megtalálhatóak voltak - mint például az intézményrendszer, versenypiac stb. -, megmaradtak.Hosszú idő után az USA visszavette a vezetést Svájctól, ami rögtön a negyedik helyre szorult vissza. Romlott az egész EU versenyképessége is. Hiába szerepel Németország és Hollandia a harmadik-negyedik helyen a rangsorban (a második Szingapúr), ha az EU egy ország lenne, akkor 72 pontjával (az index 0 és 100 pont között mér) csak a 29. helyre férne be. Az unió szinte minden mutatóban alul marad az USA-val és Japánnal szemben. Ezek közül talán a legfájóbb, hogy a térség innovációs kapacitása 27 ponttal rosszabb, mint Amerikában, aminek elsődlegesen az elégtelen humánerőforrás az oka.A WEF felhívja a figyelmet, hogy a világban egyre erősebbek a protekcionista intézkedések, a gazdasági bezárkózásra és populizmusra utaló jelek, ami nem tesz jót a technológia és a tudás áramlásának, márpedig a versenyképesség nem egy zéró összegű játék. Ha egy ország javít például az oktatásán, az nem jelenti azt, hogy a másik országban akkor ugyanennyivel rosszabb lesz. A tudásmegosztás hátráltatása, a társadalmi egyenlőtlenségek fokozása hosszú távon mindenkinek árt.Ebben a környezetbenAz ország ezzel a világ rangsorában a 49. helyet szerezte meg, ami valóban jobb, mint a tavalyi (60. helyezés), de csak annak köszönhető, hogy jó pár olyan országot, ahol a versenyképesség alapvetően a természeti erőforrásokra vagy kizárólag az olcsó és képzetlen munkaerőre épül, az új módszertan szerint hátrébb soroltak.

A munkaerő egészségügyi állapotát jól tükrözi, hogy az egészségben eltöltött várható élettartam 65,8 év, vagyis a lakosság közel fele még a nyugdíjba vonulás előtt valamilyen krónikus betegségben szenved, ami rendszeresen akadályozza a munkavégzésben és rontja az életminőségét.

igaz nincs nagy lemaradásunk Szlovákiától (66,8 pont) és Lengyelországtól (68,2), de komolyan elmaradtunk Csehországtól (71,2). Ezzel a pontszámmala tavalyi évhez képest.Magyarország sajnos csak egy versenyképességi pillérben van az EU átlag felett, ami gazdaságunk nyitottságát méri. Jelentős lemaradásunk van innovációban, vállalati versenyképességi mutatókban és az intézményrendszerünkben. Ez utóbbi már hagyományosan az egyik legrosszabb mutatónk.A WEF szerint annak az esélye, hogy egy vállalat az állammal szemben pert nyerjen Európában az egyik legalacsonyabb.Az uniós átlagtól azonban leginkább nem az intézményrendszerünk van elmaradva, hanem innovációs rendszerünk., nem tud vagy nem akar innoválni. Igaz, a rendelkezésre álló szabad kapacitások a munkaerőpiacon erre már nem is nagyon adnak lehetőséget, mivel a munkaerő képzettsége és termelékenysége továbbra is alacsony, a még bevonható munkaerőé pedig még alacsonyabb. Ezekért leginkább az oktatási rendszerünk okolható: az általános iskolás gyerekek kompetenciája folyamatosan romlik, a lakosság digitális írástudása az EU-átlag alatt van. A most iskolába kerülő gyerekek átlagosan 15 évet fognak az iskolapadban ülni, ami azt jelenti, hogy nagyon alacsony azok aránya, akik a középiskola után még tovább tanulnak.Összességében tehát magyar szempontból a kép a megváltozott módszertan ellenére sem lett szebb, sőt valamelyest elkeserítő, hogy a hátrányunk olyan mutatókból származik, ami nem fog egyik évről a másikra megjavulni. Ha versenyképességünket aszerint vizsgáljuk, hogy mennyire készültünk fel az új évtized kihívásaira, akkor a válasz sajnos egyértelmű.