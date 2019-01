A Goldman Sachs szerint nőtt az esélye annak, hogy nem lesz Brexit

Még mindig arra számítunk inkább, hogy Theresa Maynek végül sikerül a tegnap leszavazotthoz hasonló megállapodást átpréselnie a parlamenten, a történelmi vereséggel viszont nőtt a Brexit elhalasztásának, illetve a kilépési folyamat teljes leállításának valószínűsége.

- fogalmazott Adrian Paul, a Goldman Sachs közgazdásza.Hozzátette, hogy meglátásuk szerint a megállapodás nélküli Brexit esélye eközben csökkent, és egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a szigetország vezetői az 50-es cikkely meghosszabbítását kérik majd az EU-tól.Magyar idő szerint ma este 8 órakor szavaznak a brit képviselők a Jeremy Corbyn által Theresa May miniszterelnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról. A piaci szereplők többsége azt várja, hogy May megnyeri a szavazást, és továbbra is ő marad a kormányfő. A szavazás kimeneteleivel és a lehetséges következményekkel alábbi cikkünkben foglalkoztunk: