A héten kirúghatják a briteket az Európai Unióból

Tehát a meghosszabbítás merőben technikai jellegű, és arra alapoz, hogy Theresa May miniszterelnök kilépési megállapodását addigra elfogadja a brit parlament. Azt a megállapodást, amit eddig kétszer nagy többséggel leszavazott.

Theresa May dicsőségesen, egy megszavazott megállapodással vonul be a csúcsra. Ennek az esélyét a két súlyos szavazási kudarc miatt sokan lebecsülik, pedig ez a kimenet egyre valószínűbb. Ugyanis azzal, hogy a múlt héten a brit parlament elutasította a hard Brexit lehetőségét, sok keményvonalas kilépéspárti gondolhatja úgy, hogy a "nem kilépésnél" még May sokszor elutált alkuja is jobb kimenet. A "hard Brexiterek" csoportjának teljes besorolása May mögé óriási mértékben javítaná a megszavazás esélyeit. A keményvonalasok azonban gondolhatják úgy, hogy számukra nincs még minden veszve, ezért adódik két másik kimenet is.

Theresa May a megalázó harmadik leszavazás hírével is érkezhet a csúcsra. Ehhez csupán annyi kell, hogy a parlament elutasító többsége úgy szavazzon, ahogy az előző két alkalommal tette.

Végül Theresa May úgy is megérkezhet Brüsszelbe, hogy elkerüli harmadik megalázó leszavazást és be sem nyújtja újra a megállapodást a parlamentnek. Mint látni fogjuk, ennek az esélye látszik a legkisebbnek, bár a hétvégén két kormánytag megpendítette ezt a lehetőséget.

Jó, de hogyan lesz ebből kirúgás?

A legegyszerűbb megoldás, ha May alkuját a brit parlament harmadszorra végre elfogadja. Ez esetben az EU szomorúan, de fellélegezve rábólint a június végi halasztási kérelemre és rendezett kilépéssel ér véget az egész Brexit-tragikomédia. A többi kimenet azonban ennél sokkal cifrább lehetőségek előtt nyitja meg az utat.

Amennyiben Mayt harmadszorra újból leszavazzák, az EU elméletben mindhárom döntési lehetőség közül választhat. Valójában azonban a júniusi hosszabbításnak semmi értelme nem lenne, hiszen nincs olyan kilépési terv, amelynek az implementálása érdekében érdemes lenne néhány hónapot hosszabbítani. Ezért az EU igazából csak a hosszabbítás elutasítása, vagy egy érdemi, sokkal nagyobb hosszabbítás felkínálása közül választhat. Az első választás a hard Brexithez vezet, vagyis hiába utasította el a brit parlament, hogy ne legyen éjszaka, az éjszaka mégis eljön: március végén az Egyesült Királyság megállapodás nélkül kihullik az EU-ból. Ezzel az EU gyakorlatilag olyan kilépést idéz elő, ahogyan a britek deklaráltan nem akartak távozni: ezt nyugodtan nevezhetjük kirúgásnak. A másik lehetőség esetében, az évekre elnyúló halasztásnál az EU-nak a következőket kell mérlegelnie: Mennyi az esélye, hogy egy ilyen lépés végül a britek EU-ban való bennmaradáshoz vezet? Ez az esély megéri-e azt a költséget, amit a brit kilépés körüli további elhúzódó bizonytalanság okoz? Az EU új parlamentet választ, új hétéves költségvetést készít elő, reformokat tervez a jobb működés érdekében - ebbe nem biztos, hogy belefér a további Brexit-agónia. Érdekes módon ez a választási lehetőség nagyon foglalkoztathatja most a hard Brexitereket. Ha úgy látják, hogy az általuk nagyon utált hosszabbítást úgyse kínálja fel az EU az Egyesült Királyságnak, akkor a May-alku újbóli elutasításával elvezethetik az országot a rendezetlen kilépéshez, ami az ő álmuk.

Amennyiben May nem terjeszti a parlament elé a megállapodást, a helyzet nagyjából ugyanaz lesz, mint a második esetben. Azzal a fontos szimbolikus különbséggel, hogy a brit politika beismeri, képtelen arra, hogy bármilyen megállapodás mögé politikai többséget szerezzen. Ez esetben az egyetlen következetes lépés az EU-tól megint csak az Egyesült Királyság kirúgása lenne. Annál is inkább valószínű ez a kimenet, ha belegondolunk a következőbe: amennyiben az EU legalább egy rövid hosszabbítást engedélyezne, akkor teljesen vakon dönt. Mire ad határidőt az Egyesült Királyságnak? A hard Brexitre való felkészülésre vagy a May-alku utolsó pillanatos megszavazására? Június végéig nem találgathatja ezt, mert addigra már bőven tudni kell, hogy a britek EU-tagok maradnak-e vagy sem. Ezt figyelembe véve kevés megalázóbb dolog lenne, mint May-nek azzal a tudattal megérkezni Brüsszelbe, hogy csak a kirúgásért jött. Ezért valószínűleg a parlamenti szavazást még akkor is érdemes megtartani, ha annak esetleg a biztos kimenete lenne a harmadszorra történő elutasítás.

Olyan sokszor mondtuk már, hogy sorsdöntő napjaihoz érkezik a Brexit, hogy már magunk is unjuk. Eddig ugyanis az összes fontos döntési ponton úgy lendült át a brit politika, hogy azzal sikerült elodázni minden érdemi választást. Könnyen lehet, hogy ennek az abszurd helyzetnek a Brexit-híreket csak lazábban követők számára egészen váratlanul és meglepő eredménnyel lesz vége.A britek- olvashattuk a múlt héten minden hazai és nemzetközi címlapon. Miközben a két hír önmagában nézve igaz,A valóság az, hogy a britek megszavazták: kérjék meg az EU-t, ugyan járuljanak már hozzá, hogy március 29. helyett június 30-án léphessenek ki az EU-ból. Mindezt azért, mert addigra lesz egy elfogadott kilépési megállapodásuk, és ennek átültetése a jogszabályokba időt vesz igénybe.Innentől kezdve három lehetőségre számíthat az Európai Unió a szerdán kezdődő csúcsán:A három lehetséges brit politikai kimenet eltérő választási lehetőséget kínál az EU-csúcs döntéshozói számára. Formálisan három döntést hozhat az EU: (1) Nem szavazza meg britek júniusra halasztási kérelmét, (2) elfogadja a júniusra kitolt határidőt, (3) felkínálja a briteknek az 1-2 éves hosszabbítást, vagyis azt, hogy az ország továbbra is az EU tagja marad. Az, hogy melyik mellett foglal állást az EU, jórészt azon múlik, hogy milyen hírrel érkezik May a "brüsszeli bálba".A fentiek után már csak egyetlen fontos kérdés van. Theresa May a rendezetlen kilépést, vagy az unióba való beragadást értékeli-e többre? A May-féle megállapodás elbukása esetében ugyanis ezen múlik, hogy a brit miniszterelnök lehajtott fejjel megy Brüsszelbe a kirúgásért, vagy egy új választás és új népszavazás ígéretével próbálja az EU-t a hosszabbításra bírni.Ugye, hogy mennyire közel van a britek kirúgása?