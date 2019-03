A legfontosabb három cél közé kell emelni a digitalizációt Magyarországon

Amikor ilyen országriportokat készítünk, a legfontosabb szempont, ami előttünk lebeg, hogy ennek valamilyen hatása legyen. Annak, hogy megszülessen egy riport, csak akkor van értelme, ha ez olyan befogadó közegre talál, ami az abban leírtakat átülteti a gyakorlatba. A digitalizációval nemcsak Magyarországon, hanem globálisan is kiemelten foglalkozunk. Európában a kelet-európai országokra fókuszáltan volt egy átfogó kutatásunk, amely a mi régiónk országait digitális kihívóként azonosította, míg a digitális éllovasok a Benelux államok, a skandináv országok és Kelet-Európából egyedüliként Észtország. Mellettük a legnagyobb EU-s államok, azaz a big 5 képez még egy csoportot. A digitális kihívók számára a legfontosabb a status quo megváltoztatása.A konvergenciát, a felzárkózást, a gazdasági fejlettség növelését. Ezért gondolom azt, hogy ez Magyarország számára is kiemelt fontosságú téma kell, hogy legyen, azaz a három legfontosabb célkitűzés közé be kell emelni ahhoz, hogy ebben megfelelő eredményt lehessen elérni. Ez egy nagy kihívás, de egyben nagy lehetőség is. Ahhoz hasonlít, mint az ipari forradalom, amely képes volt bizonyos területeket elsöpörni, másokat pedig felemelni. Az a nagy különbség, hogy ez sokkal gyorsabban fog történni a digitalizáció során.Azok az országok, amelyek felkészülnek erre, a digitalizációra építve van lehetőségük a status quo megváltoztatására, ugyanakkor akik ebben nem vesznek részt, egyértelműen le fognak maradni, és komoly társadalmi feszültségekkel és problémákkal fognak szembe kerülni. Ezért állítottuk középpontba a témát a Nemzeti Versenyképességi Tanács ülésén.

Nagy nyitottság volt a Tanácsban ezen témák megbeszélése kapcsán, hiszen felkészült, az üzleti életben is jártas szakemberekről van szó, akik jól reprezentálják a magyarországi gazdasági szereplőket. Ami fontos és nehéz kérdés, hogy hogyan lehet az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket fókuszálni és ezeknek megfelelő keretet adni. Az első és legfontosabb: le kell szögeznünk azt, hogy ez a téma a top 3 prioritás közé tartozik országos szinten. A második, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok jó kezdeményezés már történt ez ügyben, biztos, hogy még nem tettünk eleget. A harmadik, hogy hogyan lehet a digitalizációs ambíciókat sikeresen lefordítani gyakorlati intézkedésekre.A Tanács ülésén arra is kitértem, hogy nemzetközi példák alapján melyeket látjuk a legfontosabb témáknak a siker érdekében és ezek közül hármat meg is jelöltünk. Emellett arról is beszéltem, hogy a lépéseket hogyan lehet jól végrehajtani és itt is felhoztam három kulcsszempontot.A "mit" témában az egyik az oktatás, azon belül is a digitális készségek oktatása. Nemzetközi összehasonlításban azt látjuk, hogy ez az egyik legfontosabb húzóerő abban, hogy egy ország sikeresen digitalizálódjon. Ha oktatásról beszélünk, és egy kicsit kontextusba helyezzük a dolgot, nagyon leegyszerűsítve három alapkészség, kompetencia határozza meg egy társadalom munkavállalóinak versenyképességét: az első a lexikális tudás, a második az interperszonális képességek, a harmadik pedig a digitális technikai tudás.A lexikális tudásnak az értéke, illetve az a mennyisége, az elmúlt 200 éves időtávban egészen a közelmúltig egyértelműen nőtt. Volt egy egyértelmű felhajtóerő, hogy akinek nagyobb a lexikális tudása, az várhatóan sikeresebb lesz, és jobban érvényesül a munkaerőpiacon, illetve mindez egy ország munkaerőpiacának erejét is mutatja. Mindez azonban jelentősen megváltozott: a lexikális tudás sikerhez szükséges mennyisége, inkább stagnál vagy akár kicsit csökken is. Ami ezzel párhuzamosan látszik, hogy az interperszonális képességek fontossága, mint például problémamegoldó képesség, csapatmunka, prezentációs képesség, idegen nyelvek ismerete (elsősorban az angol), egyre erőteljesebbé vált az elmúlt 30-40 évben főleg a nyugat-európai és amerikai társadalmakban. Ebben sajnos a kelet-európai térség, azon belül Magyarország is, egyértelműen lemaradásban van. Ezeknek a jó szintje szükséges ahhoz, hogy az elmúlt 10-15 évben egyre fontosabbá váló digitális technikai tudás érvényesülni tudjon és így jelentős mértékű gazdasági versenyképesség-javulást tudjon okozni a munkavállalók körében.Ahhoz, hogy ezt biztosítani lehessen, kell egy jó infrastruktúra, és kellenek jó tanárok, akik a mai kor kihívásaival szembe tudnak nézni. Ezek egyértelműen olyan területek, amelyekkel foglalkozni kell. A finn oktatási rendszerben például bevezették a jelenségalapú oktatást, ami egyértelmű elmozdulás volt a lexikálistól az interperszonális képességek irányába. A finn oktatási rendszer a PISA-felmérésekben tartósan az élbolyban van. Nagyon fontos, hogy ezt az egészet mind az alapfokú oktatásban, mind a felnőttoktatásban, átképzésekben is szem előtt tartsuk, és biztosítsuk azt, hogy legyenek olyan tanárok, szakemberek, akiket akár a privát szektorból "agyvisszaszívás" segítségével legalább részidőben be lehet vonni ilyen jellegű programok végrehajtásába. Ehhez olyan feltételeket kell teremteni, hogy megérje nekik részt venni az oktatásban és általuk kell lehetővé tenni, hogy a jövő generációi, vagy a most átképzésre szoruló felnőttek, megfelelő képzést kapjanak ezen a területen.

A Versenyképességi Tanács például az idegennyelv-oktatás terén tavaly nyáron konkrét javaslatokat fogalmazott meg, így például azt, hogy erre a területre nagyobb erőforrásokat kell helyezni akár úgy, hogy magyar diákoknak lehetővé tenni a külföldi nyelvtanulást vagy például a Magyarországon oktató tanároknak lehetővé kell tenni a továbbképzését külföldön is. Azt látjuk, hogy a javaslatok közül több is megjelent a kormány vagy a szakminisztériumok programjában, ami nagyon előremutató fejlemény. Látszik hogy van fogadókészség és szándék a jó irányba haladásra.Emellett voltak a Tanácsnak olyan javaslatai is, amelyek egyenlőre nem kerültek be a kormányzati programokba. Az egyik ilyen, a nyelvtudás javítását célzó javaslat, arról szólt, hogy ösztönözzük azt, hogy a nemzetközi - elsősorban angol nyelvű - filmek a magyar fiatalokhoz inkább eredeti nyelven (feliratozva) juthassanak el.A "mit" témakörben a második nagy terület a közszolgáltatások digitalizációja és elérhetővé tétele. Magyarországon már elindultak jó kezdeményezések, de ha összehasonlítjuk Észtországgal vagy Dániával a helyzetet, akkor van még teendő. Ezekben az országokban az egységes elektronikus személyazonosító használata 90 százalék felett van, révén, hogy ezekben az országokban azt is megoldották, hogy széles körben és ügyfélbarát módon lehet használni ezeket az eszközöket nemcsak az állami szektorban, hanem a versenyszférában is.A dánoknál egyébként már a kidolgozás során is kooperáltak az üzleti oldallal, Észtországban pedig ezt megfejelték még azzal, hogy egy olyan egységes adatrendszert hoztak létre, amellyel leegyszerűsítették ezeket a folyamatokat, hogy egy magánember számára is roppant egyszerű lehessen a kiválasztott másik magánszemély (pl. családtag) vagy intézmény számára hozzájárulást adni vagy éppen megvonni az élet legkülönbözőbb területeire vonatkozó saját adatokra vonatkozóan (mindezt ráadásul a GDPR követelményeinek is megfelelve). Ezáltal sokkal egyszerűbb, ügyfélbarátabb közszolgáltatási és privát szolgáltatási folyamatokban tudnak részesülni az emberek.Így van. Nagyon fontos szempont ugyanis, hogy amellett, hogy digitalizálunk, ez egy ügyfélbarát digitalizálás legyen. Arról is többször esik szó, hogy legyenek-e közszolgáltatások csak digitálisan elérhetők. Vagy hogyan lehet odaterelni az embereket. A legjobb ösztönző erő mindig az, ha az emberek megértik azt, hogy ettől egyszerűbb lesz az életük.Nagyon érdekes példa még Németország, ahol Észtország és Dánia után kezdték el a közszolgáltatások digitalizációját, viszont pár évvel ezelőtt meghatározták azt, hogy 5 év alatt minden közszolgáltatást, szövetségi és önkormányzati szinten egyaránt elektronikusan elérhetővé szeretnének tenni. Ennek érdekében több mint 5900 szolgáltatásfolyamatot térképeztek fel az elejétől a végéig, meghatározták a végrehajtási sorrendet, és létrehoztak ügyfélközpontú folyamatdigitalizálási képességeket ennek a végrehajtásához.A közszolgáltatások digitalizálása azért fontos, mert amellett, hogy költséget lehet megspórolni az országnak, jobbá teszi az állampolgárok életét, illetve húzza őket a digitalizáció irányába mind az állami oldalról, mind a versenyszféra oldaláról. Ha a mindennapjaikba beköszön a digitalizáció, sokkal könnyebben fognak a munkájukban is a digitális eszközökhöz, feladatokhoz viszonyulni.

Meg kell becsülni az eddig elért eredményeket. Van számtalan jó példa, így az adóbevallás digitális elkészítése is, amelyből jól érzékelhető, hogy egy folyamatot hogyan sikerült az elejétől a végéig az állampolgárok számára egyszerűbbé tenni. Az orvosi adatok egységes digitális rendszerbe történő feltöltése és lekérése azonban még hiányosságokat mutat Magyarországon. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT) nagyon jó irányba mutató kezdeményezés, itt elsősorban a felhasználás elterjedése és a funkcionalitások körének tágítása lesz a következő évek fő kérdése.Észtországban lehetősége van arra az ügyfélnek, hogy engedélyezze kezelőorvosa számára, hogy ő megnyissa az addigi egészségügyi diagnózisait. Az orvos pár gombnyomással le tudja tölteni, és ha utána úgy gondolja a páciens, hogy mégsem engedi a hozzáférést, akkor ezt a későbbiekben le tudja tiltani. Kialakítottak erre egy nagyon erős monitoringrendszert is, figyelik, hogy ki mikor és hogyan él a belépési lehetőséggel, és ha bármilyen gyanús dolgot tapasztalnak, azt egyből jelzik az ügyfélnek, de az állampolgár saját maga is nyomon követheti, hogy ki nézett rá az adataira. Ha úgy érzi, hogy visszaélés történt, feljelentést tehet, ezt kivizsgálják, és ha szükséges, akkor a visszaélést szigorúan szankcionálják.Semmivel sem rizikósabb, mint amikor valahol papíron vannak ott az adataink, és ha leesik a polcról az aktánk, az bárkinek a kezébe kerülhet. A digitális rendszer biztonságos kialakításához persze kell egy felvilágosító munka is, hogy az emberek megértsék, és mindenki számára egyre elfogadhatóbb legyen, de egyértelműen ez jelenti a jövőt.Az építésügy területén is látunk még továbblépési lehetőséget. Pár éve rendelkezésre áll az e-napló rendszer, ami egy nagyon fontos előrelépést jelentett: az építkezés megkezdését elektronikusan kell bejelenteni, aztán az egyes lépések is az e-naplóban zajlanak, de azt látjuk, hogy a bevitt adatok alapján a egyéb kapcsolódó ügyek még nem feltétlenül jutnak el elektronikusan minden más kapcsolódó folyamathoz. Példa erre a telekadó kiszámításának folyamata. Az építkezés készültségi fokának függvényében elképzelhető, hogy újra kell számítani a helyi ingatlanadó mértékét. Ennek kiszámításához kizárólag arra az adatra lenne szükség, hogy éppen hol tart az építkezés. Ez az adat az e-naplóban rendelkezésre áll, azonban mivel az ingatlan adót nem az építésügyi hatóság veti ki, az ezért felelős területnek pedig nincsen rálátása az e napló releváns adataira, az állampolgár felé elvárás, hogy az építkezés fázisáról az adót kiszámító hatóság számára egy formanyomtatványon külön több oldalas önbevallást készítsen. A bevallás egyébként már ügyfélkapun keresztül is beadható, ami önmagában nagyon pozitív, de nem lehetne ezt a lépést teljesen megspórolni? Vannak tehát jó irányba tett lépések, de az egész az elejétől a végéig nincs még mindenhol megfelelően átgondolva.A válasz előtt adódik még egy kérdés, hogy miért a kkv-kat emeljük ki. Az a tapasztalatunk, és ez globálisan is a legtöbb helyen igaz, hogy a multinacionális nagyvállalatok sokkal jobban látják ezeket a folyamatokat, és az erőforrásaik is meg vannak arra, hogy a digitalizáció által nyújtott lehetőségeket megragadják. Őket is be kell persze vonni ezekbe a kérdésekbe, de náluk nincs olyan jellegű lemaradás, mint a kkv-k esetében, ami Magyarország esetében is egyértelműen látszik.A riportunkban összehasonlítottuk a kkv-k digitális eszköz-használatát, és messze alatta vagyunk az éllovas országokénak. Ezen a területen tehát mindenképpen lépni kell, és ennek kapcsán felmerül bizonyos szolgáltatások vagy vállalati interakciók kötelezően elektronikus útra terelése. Nagyon fontos, hogy itt mindig biztosítani kell megfelelő átmeneti időt, mert az a tapasztalat, hogy a legnagyobb jóindulattal is lehet negatív eredményt elérni.A másik, ami fontos a kkv-k esetében, hogy náluk sokszor hiányzik nemcsak a digitalizáció, hanem a professzionális menedzsment is, a vállalati vezetési kultúra. Ez kicsit hasonlít arra, amit a digitális és az interperszonális képességekre korábban mondtam: itt is igaz az, hogy hiába adjuk oda a tabletet vagy akármilyen digitális eszközt a vállalkozásoknak, ha nincs megfelelő tudása hozzá, illetve ha nincs megfelelő vállalatmenedzsment-képessége, akkor nagyon nehéz kihasználni a digitális eszközökben rejlő üzleti lehetőségeket. Ezért gondoljuk azt, hogy a kkv-k esetében roppant fontos az, hogy a képzésükre, fejlesztésükre is fókuszált programok induljanak. Illetve ezért nagyon fontos a program első lába is, hiszen a versenyképes munkaerő, versenyképes vezetők kinevelődése a rendszerből erőteljesen meg tudja javítani a kkv-k helyzetét is.

Egy durva becslést végeztünk, és az látszik, hogy ha Magyarország képes még sikeresebb fokozatba kapcsolni, akkor 2025-ig 9 milliárd eurós GDP-növekedést lehet elérni éves szinten. Ez azt jelenti, hogy elérjük a digitális éllovasok szintjét. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a 9 milliárd csak a közvetlen hatása a digitalizációnak. Ennél sokkal nagyobb a közvetett hatás. Erre is készülnek becslések, nemcsak általunk, hanem más szakmai szervezetek által is, azok is ezt támasztják alá. Mi azért a szűk értelemben vett digitalizációs hatást néztük, mert ez volt könnyebben összehasonlítható nemzetközi kitekintésben, és szerettünk volna egy pontosabb nemzetközi összehasonlítást tenni. De nagyon fontos látni azt, hogy ez nemcsak 9 milliárd, ami már önmagában is jelentős szám, hanem ennek a többszöröséről van szó.A hogyannál szintén három területet jelöltünk meg. Az első a stratégiai célok egyértelmű kijelölése, azaz annak a rögzítése, hogy hová szeretnénk eljutni. A dánok nagyon erős költségcsökkentést akartak elérni a közszolgáltatások digitalizációja során, de emellett voltak ügyfél-elégedettségi szempontjaik és céljaik is. A második a versenyszféra bevonása. Minden erőforrásra szükség van ahhoz, hogy ebben egy ország sikeres tudjon lenni, ezért nagyon fontos ez az együttműködés, például a piacon tapasztalható jó gyakorlatok átvétele. A harmadik a területeken átívelő központi koordináció megteremtése.Németországban a digitalizációs program úgy indult, hogy egy minisztériumokon is átívelő feladatokkal megbízott programirodát hoztak létre, ami azóta is folyamatosan nyomon követi a stratégiai célokhoz való közeledést, azaz a megvalósítást, és visszajelez a legfelső politikai döntéshozók számára is, akik így nyomon tudják követni ennek az egész folyamatnak a koordinált előremenetelét és végrehajtását. Ennek a három feltételnek kell tehát teljesülnie ahhoz, hogy egy program egészében véve sikeres tudjon lenni.A riportunk egyik fontos megállapítása, hogy a digitális gazdaság növekedése mindenhol Európában meghaladja a "tradicionális" gazdaságét, tehát a digitális gazdaság a húzóereje a gazdaság teljesítménynövekedésének. E tekintetben pozitívum, hogy a mi régiónkban a digitális gazdaság növekedési üteme elérte a digitális éllovas országokban mért szintet. Ugyanakkor fontos látni, hogy a magyar digitális gazdaság növekedési üteme elmarad a régió átlagától. Emiatt állítjuk, hogy a gazdaság előtt álló egyik legfontosabb prioritásként kell kezelni a digitalizációt, hiszen ez lehet a fejlődésünk záloga a következő években.