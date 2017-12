A Lidl után újabb multinak árulja boltjait a milliárdos CBA-alapító!

A legjobb Baldauf-boltokat elvitte a Lidl, így mit vehetünk most?

A Lidl nagy csomagot vitt

Center Veresegyház

Center Üröm

Center Szada

Budapest, Ferenciek tere

Budapest, Rákóczi út

Budapest, Remete

CBA-Aranyherceg

Baldauf pedig - úgy tudjuk - most további boltokról mondana le, amelynek kapcsán tárgyalásokat folytat.

Mások is kiszállnának?

A Spar a következő, akivel a Lidl után a CBA-alapító tárgyalásokat folytat boltjainak átadásáról

Baldauf "kivonulása" után más CBA-vezérek is fontolgatják a kiszállást, de erre a választások előtt nem érdemes számítani

A választások előtt ugyanis nagyon kényes lenne, ha több vezető is kiszállna a CBA-ból, ugyanakkor kecsegtető, hogy most nagyon jó áron lehet továbbadni a boltokat, hiszen a plázastop és a folyamatosan növekvő kiskereskedelmi forgalom felfelé hajtja az árakat. Vagyis amelyik hálózat terjeszkedni akar, az csak úgy teheti meg, ha vásárol.

Egy neve elhallgatását kérő forrásunktól úgy értesültünk, hogy Dienes az Auchannak adta bérbe az Újhegy Bevásárlóudvarban lévő üzletét.

Nem segített a szabályozás

A további szereplők kiszállása vontatott lehet, a CBA-sztori ugyanis politikailag rendkívül kényes a kormánynak, éppen ezért meg is akadályozhatják a leépítési folyamatot.

A lassú leépítést tartom valószínűnek.

Mit lép a GVH? Mit lép a Lidl?

Értesülésünk szerint Baldauf komolyan harcol a dolgozókért, a tárgyalásokon állományi kérdések is rendre felvetődnek.

Már nyugdíjba vonult Azt már egy ideje tudni lehet, hogy az idén 76 éves Baldauf László nyugdíjba vonult. A CBA elnöki pozíciójától 2016. január 1-jétől megvált, azóta az elnöki pozíciót Lázár Vilmos tölti be. Baldauf László lemondását az MTI tudósítása szerint 2015. november 24-én, a cég hivatalos taggyűlésén jelentette be, ahol örökös tiszteletbeli elnöknek választották meg. Baldauf az élelmiszer.hu-nak adott interjújában foglalta össze karrierje kezdetét és a CBA-sztorit. "1955. szeptember 1-jén a Csemegénél kezdtem meg tanulóéveimet. 17 évesen boltvezető helyettes lettem a Ferenciek terén lévő üzletben.19 évesen kineveztek boltvezetőnek a Keleti pályaudvar környékén működő 46-os számú Csemegébe, majd sorra jött a többi feladat, a Szent István körúti 20-as számú Csemege, majd 1972 végén a legendás hírű Blaha Lujza téren működő éjjel-nappali" - sorolta Baldauf, kiemelve: "aztán 25 év munkaviszony után 1980-ban otthagytam a Csemegét és magánzó lettem". Zöldség-gyümölcs boltjai voltak szerte a városban, később fagylaltozókat nyitott, majd egy Delikát boltot is. "Ekkortájt írták ki a közért tendert, és jött az ötlet, hogy néhányan alakítsunk egy beszerzési társulást, mert így 20 százalékkal olcsóbban juthatunk üzletekhez. Tíz kollégámmal, 17 üzlettel 1992-ben indult el a CBA-sztori" - mondta Baldauf.

- hangzott el a kérdés az egyik multinacionális kiskereskedelmi vállalat magas beosztású tisztviselőjétől a cég főhadiszállásán azok után, hogy a piac számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a CBA több boltja is Lidl lesz.Tegnap óta biztos, hogy Baldauf László érdekeltségének leépítésén dolgozik, ugyanis a Lidl bejelentette a Gazdasági Versenyhivatalnál, hogy hét darab CBA üzemeltetési jogát átveszi Baldauftól. A 2017. december 11-ei bejelentés alapján a felek közötti megállapodás a következő boltokat érinti:A Ferenciek terén lévő üzlet és a Rákóczi úti bástyái voltak a Baldauf-birodalomnak. Utóbbi azért is fontos, mert- mondta a Portfolio-nak a kiskereskedelmi folyamatokra rálátó forrásunk, aki úgy véli, hogy a CBA-Lidl volt a legnagyobb csomag, amiről egy füst alatt állapodtak meg.Úgy fogalmazott, hogy Baldauf számosugyanis tartanak a gyenge vásárlóerőtől, valamint attól, hogy sokat kellene költeni a boltok felújítására.- fogalmazott egyik forrásunk.Értesülésünkre reagálva Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója lapunkkal közölte: nincs szó arról, hogy aszisztematikusan leépítené érdekeltségeit. Egyetlen Príma üzlet van, amit Dienes Zoltán, a CBA Felügyelő Bizottságának elnöke bérbe ad, ez pedig az Újhegy Bevásárlóudvarban lévő Príma üzlet.Egyetlen bérbeadásról van szó, semmi egyéb üzletről nincs - mondta a Portfolionak Fodor Attila. Hozzátette, a franchise rendszer sajátossága az, hogy a tagok vesznek, illetve eladnak üzleteket, hiszen a gazdaságos működésre törekednek.A hazai boltok vesszőfutása a vasárnapi zárvatartással kezdődött el igazán - ahogy azt több tanulmány is kimutatta -, amikor a multik a hazai láncok rovására javítani tudták pozícióikat. Azután a jelentős minimálbér- és garantált bérminimum emelés tett be nekik idén, ami ráadásul jövőre is folytatódik. A humánerőforrás-igényes kiskereskedelemben ez komoly problémát jelent a tulajdonosoknak, ahogy az is, hogy a munkaerőhiány végett egyébként is mennek felfelé a bérek. A KSH és több piaci szakértő korábban úgy találta, hogy az online pénztárgépek bevezetése, valamint az ekáer-rendszer szintén a kisebb boltoknak tett rosszat.Ezzel összefüggésben egyik forrásunk úgy fogalmazott:A helyzet egyelőre egyáltalán nem abba az irányba mutat, hogy a kiskereskedelem nagyobb része kerül végül magyar tulajdonba, amit egyébként Orbán Viktor miniszterelnök többször célként tűzött ki. Mindezek miatt kulcskérdés lesz, hogy milyen szabályozás várható a kiskereskedelemben a választások után.Megkerestük Baldauf Lászlót is a kiszállással kapcsolatban, a Sparhoz pedig eljuttattuk a tárgyalások állásáról szóló kérdéseinket. Kérdéseinkre nem érkezett válasz, de Baldauf László üzleteivel kapcsolatban Fodor Attila kiemelte: Baldauf László jelenleg nem kíván nyilatkozni, amennyiben megállapodás születik üzleteinek további hasznosításával kapcsolatban, úgy erről tájékoztatni fogja a sajtót is.A versenyhivatal minden bizonnyal nem gördít akadályt az eddig ismertté vált változások elé, hiszen Baldauf 7 CBA-s boltjának átvétele nem jelent óriási piaci átrendeződést a 170 bolttal rendelkező Lidl esetében.A boltok átvétele minden bizonnyal átszervezést is jelent majd: a Lidl jóval hatékonyabban üzemelteti egységeit, mint a CBA. A blokkk.com ezzel kapcsoaltban arra hívja fel a figyelmet, hogy(Igaz, az eladott boltok vélhetően nem a CBA-átlagot testesítik meg, hanem annál jóval hatékonyabban működhettek.)Felvetődik a kérdés, hogy miért nem hazai láncok veszik meg a CBA-üzleteket. Erre az a válasz, hogy a hazai üzletláncok nem biztos, hogy meg tudnák vagy akarnák venni a boltokat, nem is abba a súlycsoportba tartoznak, mint a multik, ugyanis nem elég tőkeerősek hozzá.