A magyar gazdaságra is óriási veszélyek leselkednek 2019-ben

A magyar gazdasági növekedés lassulna, miközben a forint további értékvesztést szenvedne el. A gyengülő forint fokozná az inflációs nyomást, komoly kihívás elé állítva ezzel az MNB döntéshozóit az extrém laza kondíciók fenntarthatósága tekintetében - folytatja a sort a bank elemzője.

Tegnapi cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy a Portfolio által megkérdezett elemzők várakozása alapján milyen pozitív kockázatokra számíthatunk a világban és térségünkben. Most jöjjenek a hagyományoknak megfelelően a negatív kockázatok.Ahogyan a pozitív kockázatok tartalmát meghatározta a kereskedelmi háború, ugyanúgy fontos szerepet játszik a negatív kockázatok oldalán is.az első helyen hozta fel. "Amennyiben az USA és Kína közötti kereskedelmi feszültségek nem enyhülnek - ahogy azt korábban a pozitív forgatókönyvben vázoltuk - hanem éppen ellenkezőleg, tovább erősödnek, akkor a protekcionista intézkedések további zavarokat okozhatnak a világkereskedelemben" - figyelmeztet az elemző. "Az exportra fókuszált kínai gazdaság pénzügyi rendszere ugyanis a vállalati szektor magas adósságállománya miatt súlyos nyomás alá kerülne/megroppanna. Az indexek először Ázsiában, később más piacokon is esnének. A dollár menedékvalutaként felértékelődhet, a feltörekvő devizák tovább esnének, a globális importkereslet bezuhanna, súlyos károkat okozva ezzel a nettó exportőr EU-nak és így Magyarországnak is" - vetíti előre.által felsorolt negatív kockázatok között szintén megtalálható az Egyesült Államok, ám inkább politikai oldalról, nem zárható ki ugyanis, hogy. A novemberi időközi választások eredményeképpen a kongresszus megosztottá vált: republikánus parlament és demokrata szenátus. Bár a belső törvényhozó ereje Trumpnak ezzel gyengült, érdemben a politikai összkép nem változott. Könnyen elképzelhető az, hogy az amerikai elnök "elszabadul" és még az eddigieknél is szélsőségesebb és keményebb vonalú kormányzást tervez 2019-ben. De mit is jelenthet ez az USA és a világgazdaság számára? - teszi fel a kérdést. Számos fiskális kérdés kiegyezésének hiányában. A kormányzati leállásokon kívül a kereskedelmi háború további eszkalálódására és Powell a Fed elnökének kirúgására is szintén reális esély lehet, bár ez utóbbinak mostanában csökkent az esélye, legalábbis Powell enyhített a kamatemelési ütemre vonatkozó üzenetein. A Kínára további kivetett vámokon kívül a már számos esetben emlegetett európai autógyárak is célpontba kerülhetnek, mely egyfelől a globális növekedést visszavetné, másfelől az inflációt megemelné. Powell, aki az idei évben rengeteg kritikát kapott Trumptól a kamatemelési tempót illetően szintén jelentős nyomás alá kerülhet. Piacmozgató szempontból a kereskedelmi háború további eszkalálódása dollár erősítő, míg a jegybanki függetlenség sérülése inkább dollár gyengítő hatással járhat. Mindez hatalmas piaci csapkodásban öltene testet, az elmúlt 4-5 év legnagyobb évközi volatilitását hozva.

Fotó: Drew ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

a magas olasz államadósságból adódó aggodalmak,

megállapodás nélküli Brexit,

elhúzódó sztrájkok és tiltakozások Franciaországban,

politikai patthelyzet Németországban stb, a paletta sajnos széles.

A forgatókönyv teljesülése végső soron azt is jelenti, hogy az idén megfigyelt eltávolodás (növekedési divergencia) a két régió között tovább folytatódhat.

is hasonló véleményen van. Úgy véli ugyanis, hogy az USA lassulása általánosan várt folyamat és bármég nem általános várakozás, azonban több olyan kockázat is elképzelhető, ami egyenként is gazdasági visszaesésbe sodorhatná a legnagyobb gazdaságot.A törvényhozásban eltűnt a kényelmes republikánus többség, és bár a költségvetés olyan fokú blokkolása, amely az állam akár részleges leállásához vezetne kimondottan nem célja a képviselőházi demokrata többségnek, a lassuló gazdaság költségvetési stimulálásához már nehezen fognak asszisztálni - lehet, hogy kicsit sem. Továbbá visszafelé is elsülhet a jegybankkal szembeni elnöki támadássorozat, és a Trump által áhított lazább jegybanki politika helyett a függetlenségüket bizonyítandó, túlzott szigorításra sarkallhatja a jegybankárokat. A hazai mozgásterét vesztő elnök külpolitikai szabadságát kihasználva érezheti úgy, hogy kompenzálni kell, és a jelenleg éppen kiegyező hangulatot felválthatja a Kínát és az EU-t megleckéztető kereskedelmi villongás. A prociklikus hazai gazdaságpolitika, és a durvuló világkereskedelmi adok-kapok nem valószínű forgatókönyv, de bekövetkezése esetén nem csak az USA kerülne 10 év után ismét recesszióba - figyelmeztet Samu János.szintén azHalász Ágnes is megemlítette válaszai között a. Ilyenek lehetnek például:A politikai kockázatok hatása elsősorban a pénz- és tőkepiacokra terjed ki, a kockázatkerülés felerősödése a kereskedelmi háború eszkalálódásának negatív forgatókönyvében vázolthoz hasonló helyzetet teremtene a forint és a magyar monetáris kondíciókra nézve (azaz nyomás a forinton és a magyar eszközökön), kisebb kockázatokkal a növekedési kilátásokra - vélekedik az elemző.Virovácz Péter is felhívta a figyelmet az. Míg az amerikai gazdaság egy gyenge első negyedévet követően rákapcsolt, addig az eurozóna mind a belső tényezők (kapacitáskorlátok), mind pedig a külső sokkok (politikai feszültségek, kereskedelmi háború) következtében egy moderált növekedési pályára állt - emlékeztet a szakértő. Az eleve nem kedvező alappályát még egy negatív kockázat övezi: a populista pártok előretörése a májusi európai parlamenti választásokon. Idén nyáron már kaphattunk egy kis ízelítőt a lehetséges következményekről, amikor is az új olasz kormány az előírtaknál magasabb költségvetési deficitet határozott meg. Ennek eredményeképpen mind az euró, mind az olasz állampapírok jelentős eladási hullámmal néztek szembe - mutatott rá. A populista pártok májusi győzelme, vagy akár jelentősebb térnyerése mind az európai részvénypiacokon, mind pedig az EUR/USD jegyzésben egy erőteljes esést eredményezhetne. A romló euroövezeti növekedési kilátások, valamint az erősödő politikai kockázatok azt is jelentik, hogy az Európai Központi Bank nem tud a gázra lépni, már ami a szigorítást és kamatemeléseket illeti. Az eurozóna negatív kockázatai azonban a tengerentúli eszközöket inkább erősítené. Az európai fejlett piacokról kivont tőke elsősorban az Egyesült Államok gazdaságába folyhatna be, ahol a Fed által megkezdett kamatemelések már eleve emelkedő hozamkörnyezetet eredményeznek, vagyis még inkább kecsegtető befektetési lehetőséget biztosítanának egy ilyen esetben.

Fotó: ARIS OIKONOMOU / AFP

Az utóbbi hónapok adatai alapján azonban azt gondolja Virovácz, hogy az eurozóna recesszióba kerülhet.

a német gazdaság technikai recesszióját említette.

Virovácz Péter még két fontos tényezőre mutatott rá válaszában. Felveti azt a forgatókönyvet, hogy mi történik abban az esetben, ha. Ebben az esetben is az eurózóna alapvető lassulását feltételezi. Az Európai Központi Bank 2019-től kivezeti az eszközvásárlási programját és az inflációs alapfolyamatok erősödését feltételezve lassan felkészül a fokozatos monetáris politikai normalizációra. Ugyanakkor az utóbbi hónapokban mind a bizalmi indikátorok, mind pedig a kemény adatok felől inkább a vártnál gyengébb adatok érkeztek be, és a lefelé mutató kockázatok tovább nőttek - összegzi a közgazdász. Nem csoda, hogy Draghi a legutóbbi kamatdöntő ülést követő sajtótájékoztatón elismerte, hogy a növekedést érintő negatív kockázatok felerősödtek, ennek ellenére kitartanak a jelenlegi politikájuk, valamint a stabil növekedési prognózis mellett.Ez nem azt jelenti,hogy egy 10 évvel ezelőtti esettel nézhetünk szembe, sokkal inkább azt, hogy elérkezhet egy korszak ahol az inflációs nyomás ismét gyengül, valamint éves alapon egy stabil, 0,5-1 százalékos GDP növekedést tud csupán felmutatni az eurozóna, egy-egy negatív növekedést hozó negyedévvel, gyakorlatilag Japánhoz hasonlóan. Egy ilyen forgatókönyv esetén elképzelhető az is, hogy az Európai Központi Bank újból hozzányúl a nem konvencionális eszköztárához és újraindítja az eszközvásárlási programját. Szintén ehhez a témakörhöz kapcsolódik, hogy mindezek fényében ismét felerősödhetnek azok a hangok, miszerint az inflációs célkövetés rendszere, mint a monetáris politika uralkodó iránya a mai világban használhatatlan, és kísérletek indulnak meg arra vonatkozóan, hogy mi válthatná fel ezt a rendszert - fogalmaz az ING elemzője, aki negyedik lényeges kockázatkéntAz eurozóna általános lassulása mellett, szintén reális forgatókönyv lehet az, hogy kifejezetten csak a német gazdaságot éri sokk és technikai recesszióba kerül (vagyis két egymást követő negyedévben is negatív lesz a negyedév/negyedév növekedési ütem).Az idei évben Németország nem meglepő módon a figyelem középpontjába került, azonban a korábbiakkal ellentétben negatív értelemben. Mind az általános kereskedelmi feszültségek, mind pedig a belső problémák, például a politikai bizonytalanság Angela Merkel elkövetkező távozásával, az iparban megjelenő kapacitáskorlátok vagy az emissziós tesztek okozta autóipari zűrzavar lassuló pályára állították a gazdaságot. Ennek eredményeképpen a harmadik negyedéves növekedés az utóbbi öt év leggyengébbjének bizonyult. A gazdaság jelenlegi állapotát, valamint jövőbeli kilátásait reprezentáló ZEW és Ifo indexek szintén nem adnak okot érdemi optimizmusra - emlékeztet Virovácz.

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Mindezek alapján reális lehet, hogy a folytatódó külső sokkok, valamint a belső problémák azt eredményezik, hogy Európa legnagyobb gazdasága egy stagnáló, zsugorodó pályára állhat. Az euró általános gyengülése mellett Magyarország számára is érdemi lassulást jelentene a fenti forgatókönyv - figyelmeztet Virovácz.

A magyar autógyárak, ezzel együtt pedig az azokhoz tartozó beszállítói láncok a csökkenő felvevőpiac következtében visszavennék termelésüket, mely végső soron mérsékelné a hazai nemzetgazdasági bővülést is.Az év utolsó napjaiban egyébként Banai Péter államtitkár és Orbán Viktor miniszterelnök is a kedvezőtlen gazdasági körülmények esetleges bekövetkezésére figyelmeztetett. A kormányfő azt mondta: a magyar gazdaság "minden emberi számítás szerint" 2019-ben is jól teljesít majd, és a kormány elszánt arra, hogy ha döntést kell hozni a világgazdasági folyamatok kedvezőtlen fordulatai miatt, azt gyorsan meghozza. "Képesek vagyunk arra, hogy a hullámverést is jól vegyük" - fogalmazott Orbán.

Fotó: MTI/Varga György

Halász Ágnes felveti annak a kockázatát is, hogy. A drágább olaj hatására a globális import szerkezete átalakul: mivel globális szinten többet kell olajra költeni, így kevesebb forrás jut egyéb termékre (azaz csökken a globális kereslet az európai termékek, pl. a német autók iránt). Így az eurózóna exportja még erőteljesebben lassulna egyrészt; másrészt pedig a drágább olaj gyorsítaná az inflációt, ami erőteljesebb normalizálás felé terelné a fontosabb jegybankokat. A külső kereslet lassulása és a magasabb olajárak hatása mind a magyar reálgazdaságra, mind az inflációs folyamatokra rányomná bélyegét, újfent komoly kihívás elé állítva ezzel a magyar monetáris politikát - mutatja be az elemző.