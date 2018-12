A mai Fed-döntés legfontosabb tanulságai röviden összefoglalva

egy kis piaci volatilitás valószínűleg nem fog maradandó nyomot hagyni a gazdaságon.

Kijelentette például, hogy a tanácstagok között többen is aggodalmukat fejezték ki a jelenlegi helyzettel kapcsolatban.

Ezen felül a közlemény, majd Powell is hangsúlyozta, hogy vannak globális és pénzpiaci kockázatok, amelyeket szorosan nyomon követnek.

Az elnök továbbá arról is beszélt, hogy "meglehetősen nagy" bizonytalanság övezi a jövőbeli kamatpályát, ezért a beérkező adatokra különösen nagy hangsúlyt fognak fektetni.

Az amerikai részvényindexek a Fed-döntés előtt még 1% feletti erősödésnél jártak, Jerome Powell beszéde közben viszont már bőven mínuszba fordultak a tőzsdék. Ennek az lehet az oka, hogy a piaci várakozásoknál valamelyest héjábbnak mutatkozott a Fed (vagyis a döntéshozók nem szándékoznak felhagyni a szigorítással), ami Powell kommunikációjában is tükröződött. Ezzel kapcsolatban talán a legbeszédesebb az volt, hogy a jegybankelnök kijelentette:Ez egyértelmű üzenet a befektetők számára, hogy ugyan a Fed nyomon követi a (részvény)piaci folyamatokat, az elmúlt hetek esése annyira nem aggasztja őket, hogy emiatt behúzzák a féket a szigorításban.Továbbra is úgy tűnik, hogy a jegybankárok nem tartanak az amerikai gazdaság recesszióba süllyedésétől, sőt, drámai gazdasági lassulást sem várnak, ezért folytatni kívánják a monetáris politika szigorítását. Az új előrejelzés szerint ugyan a korábban vártnál valamivel gyengébben alakulhat a gazdasági növekedés, illetve az infláció is alacsonyabb lehet, emiatt pedig a szeptemberben vártnál kevesebb (egész pontosan kettő darab, szemben a szeptemberi hárommal) kamatemelés lehet jövőre, ez még mindig több annál, amit a piaci szereplők várnak. Mai cikkünkben írtunk arról, hogy a piaci árazások szerint nagyjából 65% az esélye annak, hogy egyáltalán nem lesz jövőre kamatemelés, miközben 2020-ban egyre többen várnak kamatvágást.Ráadásként Powell azt is egyértelműsítette, hogy nem foglalkoznak Donald Trump kritikáival, monetáris politikai döntéseiket mindig a beérkező adatok függvényében alakítják, úgy, hogy teljesítsék kettős mandátumukat.Bármennyire is igyekezett Powell magabiztosnak mutatni a Fed gazdasági helyzetértékelését, azért nyitva hagyott egy kiskaput az esetleges jövő évi irányváltás előtt.Egy biztos: a piaci várakozások és a Fed döntéshozóinak kamat-előrejelzései között változatlanul nagy különbség van, ami garantálja az izgalmakat a jövő évre. Ráadásul 2019-ben már minden Fed-döntést sajtótájékoztató követ majd, ami még nehezebbé fogja tenni a monetáris politikai döntések előrejelzését.