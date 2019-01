A méteres svájci hóban találkozhatna Orbán Sorossal, ha most útra kelne

Davos: szánkó vagy csúcskonferencia?

Idén nem lesz magyar, pedig a régió is képviselteti magát

Ezer sebből vérzik a világ - A nagy hiányzókról szól 2019

A hivatalos program mellett persze várhatóan kiemelt figyelmet kap majd a törékeny világgazdasági és politikai egyensúly, a kereskedelmi háború, ami tavaly óta kiéleződött az USA és Kína között.

Soros az idei hivatalos programban nem szerepel, de a CNBC szerint részt vesz az eseményen.

Valószínűleg a svájci Davosban lesz a legnagyobb a magánrepülőgépek koncentrációja a jövő héten, hiszen kezdődik az éves Világgazdasági Fórum. Kevés olyan hely van a világon, ahol egyszerre egy időben van jelen többek között a német kancellár, a kínai alelnök, az amerikai pénzügyminiszter és a világ legnagyobb hatású közgazdászai, üzletemberei. Davosban ez minden évben megtörténik.Gyermekkorunkban Davos hallatán még a szánkóra asszociáltunk, ma már sokkal inkább a minden év januárjában megrendezésre kerülő Világgazdasági Fórum konferenciáról nevezetes a svájci síparadicsom. A Wikipédia szerint a városban januárban átlagosan mínusz öt fok a napi középhőmérséklet és közel egyméteres a hó. Jelenleg a közel 3000 méteres csúcson 2,5 méteres a hótakaró, de az alsó szakaszon is 120 centimétert jelentettek.A mínusz 10-15 fokos éjszakai hőmérséklet és a havazás miatt nehezen indokolható, miért éppen Davos lett a világ politikai és üzleti központja egy hétre az év elején. A Világgazdasági Fórumot, akkor 444 résztvevőt hívott meg a szervezet éves konferenciájára, melyet az Európai Bizottság is támogatott. A rendezvényen mára 2500-3000 ember vesz részt a világ minden tájáról, a legbefolyásosabb politikusok és üzletemberek mellett teret adnak a művészetek és a civil szféra képviselőinek is.Davosnak sok világpolitikailag is jelentős pillanata volt az elmúlt évtizedekben, hiszen ahogy nőtt a népszerűsége, úgy egyre többen kezdték el semleges helyszínként használni. 1988-ban például a Davosi Szerződés mentette meg Törökországot és Görögországot a háborútól, de 1992-ben először itt találkozott nyilvánosan az országán kívül a dél-afrikai elnök és Nelson Mandela, 1994-ben pedig az izraeli külügyminiszter és a palesztin elnök írtak alá egyezményt Gáza jogállásáról.A konferencia résztvevőinek listája, ami csak növelte az esemény rangját és varázsát. Így csak személyes beszámolókból lehetett tudni, hogy egyes politikusok, üzletemberek részt vettek-e az eseményen. Természetesen volt egy hivatalos program, az abban szereplőkről lehetett tudni, hogy ott vannak, de legalább ennyire fontosak évről évre azok, akik nincsenek a programban.Néhány éve a Világgazdasági Fórum szakított a korábbi gyakorlattal és hivatalos résztvevői listát adott ki, így azt például tudjuk, hogy 2018-ban Szijjártó Péter külügyminiszter képviselte a magyar kormányt. Hivatalban lévő miniszterelnökként utoljára Gyurcsány Ferenc vett részt az eseményen 2008-ban.Az idei konferencia kedden kezdődik, egyelőre nem adtak ki teljes listát a résztvevőkről, csak egy interaktív ábrán lehet böngészni őket országok, régiók, szektorok szerint. Ebből az kiderül, hogya konferenciára, pedig a régióból szinte minden ország képviselteti magát legalább egy fővel, de Lengyelországból például nyolcan, Csehországból hárman, Ausztriából pedig 31-en mennek Davosba. A lengyelektől elvileg ott lesz Mateusz Morawiecki kormányfő, mellette a bolgárok és a szlovákok is a miniszterelnököt küldik.A nyugat-európai politikusok közül részt vesz a konferencián Angela Merkel német kancellár, Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, Pedro Sánchez spanyol kormányfő és Sebastian Kurz osztrák kancellár is. Az üzleti világból a Microsoft vezére Satya Nadella lesz az idei konferencia társelnöke, de mellette ott lesz a Goldman Sachs és az HSBC vezére is.Az idei konferencia hivatalos témája a "Globalizáció 4.0", amivel arra utalnak, hogy a negyedik ipari forradalom és a globalizáció kapcsolata lesz a konferencia középpontjában. A konferencia honlapja szerint két fontos konfliktust jár körül a program: egyrészt azt, hogy törékeny időket élünk a nemzetközi együttműködésben, mivel a globalizációban csalódott emberek a populizmus és a nacionalizmus felé sodródnak, miközben ezzel párhuzamosan egy új digitális forradalom zajlik a világban.Az illusztris résztvevői lista ellenére az elmúlt napokban talán többet lehetett hallani a hiányzókról. A legnagyobb hiányzó Donald Trump amerikai elnök lesz, aki a kormányzati leállás miatt mondta le utazását. Sokáig úgy tűnt, hogy az amerikai delegációt Steven Mnuchin pénzügyminiszter és Mike Pompeo külügyminiszter vezetik majd, végül csütörtökön a teljes delegációt törölte az elnök, így jelen állás szerint senki nem képviseli majd hivatalosan az USA-t. A konferencia rendszeres résztvevője az amerikai elnök egyik legnagyobb bírálója Soros György, aki tavaly arról beszélt, hogy a nagy tech cégek hogyan telepszenek rá a világra, és kifejtette, hogy szerinte a bitcoin egy klasszikus buborék.Az még az utolsó napokban is kérdéses, hogy vajon Vlagyimir Putyin orosz elnök megjelenik-e Davosban, a Kreml a héten annyit közölt, hogy nem döntötte el, hogy elutazik-e, de a delegációt Maxim Oreskin gazdasági fejlesztési miniszter és Alekszandr Novak energiaügyi miniszter vezetik, ami inkább arra utal, hogy Putyin otthon marad.Nem lesz ott az eseményen Emmanuel Macron, aki a sárga mellényesek tüntetéssorozata után inkább a belpolitikai ügyekre fókuszál, illetve távol marad Theresa May is, a brit kormányfőnek jelenleg két hónappal a Brexit előtt kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy Davosba utazzon.Ott lesz viszont a svájci síparadicsomban a felsoroltakon kívül a nemrég beiktatott brazil elnök Jair Bolsonaro, aki a sok hiányzó miatt a konferencia egyik "sztárja" lehet a várakozások szerint. Sőt, a Business Insider szerint tiszteletét teszi mások mellett Emmerson Mnangagwa zimbabwei elnök is, bár az elmúlt napok tüntetései után nem lenne meglepő, ha ő végül lemondaná látogatását.