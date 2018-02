A szemünk láttára készítik elő a következő összeomlást - Óriási hibát követnek el Amerikában

Trump költségvetési élénkítése a modern gazdaságpolitika történetének legfelelőtlenebb intézkedése.

ugyanis fel fogja gyorsítani az amerikai, ezáltal pedig a globális kötvénypiaci összeomlást, hiszen a túlfűtötté váló gazdaság mellett a Fed-nek gyorsabban kell majd kamatot emelnie.

Nem túlzás kijelenteni, hogy egyre aggasztóbban néz ki az Egyesült Államok államadósságának helyzete. Az új kétéves amerikai költségvetés múlt heti elfogadása kapcsán hétvégén megírtuk a Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) nonprofit szervezet előrejelzését, amely szerint a következő évtized folyamán az új büdzsébe bekerült kiadási tételek 420 milliárd dolláros többlethiány jelenthetnek az USA-nak.Egyre több szakértő aggódik az amerikai adóssághelyzet fenntarthatatlansága miatt, sokan élesen kritizálják Donald Trump és kormányának felelőtlen költekezését. Albert Edwards, az UniCredit Bank globális stratégája szerintA szakértő az ügyfeleknek küldött értekezésében ugyan elismeri, hogy az USA-ban a vállalati adókulcsok irreálisan magasak voltak, a tavaly elfogadott adócsökkentési reform időzítése azonban "teljesen nevetséges". Azzal érvel, hogy 17 éves mélypont lévő munkanélküliség és egyre gyorsabb ütemben növekvő bérek mellett a gazdasági fellendülés érett ciklusának vége felé egy ilyen fiskális lazítás olaj a tűzre,Ráadásul a nagyobb költségvetési hiány következtében az amerikai államkötvények kínálata is meg fog emelkedni, ami ráerősíthet a kötvényárfolyamok zuhanására, mindez pedig a részvénypiacokat sem fogja érintetlenül hagyni. Edwards szerint a jövő úgy fog emlékezni majd Donald Trumpra, mint aki egy rosszul időzített (prociklikus) költségvetési élénkítéssel egy nagy piaci összeomlás katalizátorává vált. A CNBC több szakértőt is megkérdezett az amerikai költségvetési hiány és államadósság jövőjével kapcsolatban, többségük az UniCredit stratégájához hasonlóan felelőtlennek nevezte az intézkedéseket. A Heritage Foundation nevű, közismerten konzervatív agytröszt vezető elemzője, Justin Bogie szerint, ami mellett még Obama elnök válságkezelési költségvetési politikájának hatásai is eltörpülnek majd. A Pantheon Macroeconomics vezető szakértője, Ian Shepherdson úgy fogalmazott, hogy ez a legostobább dolog amit most az Egyesült Államok művel, egy 3% körül,, amelynek hátterében a hosszú távú nemzeti érdekek helyett a rövid távú politikai tőkekovácsolás áll.