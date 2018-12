Áder János aláírta a túlóratörvényt

Itt az elnöki nyilatkozat

Elsőként megállapítottam, hogy a módosítás nem ütközik az Alaptörvény rendelkezéseibe, így jogszerű keretek között, alkotmányosan nem kifogásolható.

Másodszor összevetettem az új túlóra-szabályozás rendelkezéseit más európai országokéval. Megállapítottam, hogy számos országban (például Egyesült Királyság, Dánia, Írország, Csehország) a túlóra mértéke a magyarországival megegyező, vagy azt meghaladó mértékű.

Harmadszor megvizsgáltam, hogy a Munka Törvénykönyvének módosítása miként érinti Magyarország 4 és fél millió munkavállalóját. Csökkentek-e a munkavállalók védelmét szolgáló garanciák?

a Munka Törvénykönyvének a munkavállalókat védő rendelkezései nem csorbultak, sőt, az eddiginél több túlórát csak a munkavállaló előzetes írásbeli hozzájárulását követően lehet végezni;

a munkaadó nem büntetheti a munkavállalót azért, mert túlmunkát nem vállal, vagy a túlmunka vállalására vonatkozó korábbi nyilatkozatát visszavonja;

a kollektív szerződések csak a munkavállaló javára térhetnek el az új szabályoktól;

a túlmunkáért járó díjazást ezután is változatlan feltételekkel fizethetik ki a munkaadók;

nem szűkült a szakszervezetek azon lehetősége, hogy a munkavállalóknak a kollektív szerződések révén még nagyobb védelmet biztosítsanak.

"Mindezen szempontok alapján, a mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését" - írta Áder János.

Jöhetnek a szakszervezeti tüntetések

ha Áder János köztársasági elnök aláírja a munka törvénykönyvének módosítását, országszerte elindítják a sztrájkok szervezését.

Mi változik január elsejétől?

Orbán Viktor kétszer szólalt meg az ügyben

Most fogadtuk el és működni fog.

De ki kérte?

"A Munka Törvénykönyvének módosítását (elsőként a beterjesztett törvényjavaslatról ebben a cikkünkben írtunk ) - amit az Országgyűlés december 12-én fogadott el - három szempontból vizsgáltam meg" - kezdődik az elnöki nyilatkozat Ez utóbbival kapcsolatban megállapította:"A Munka Törvénykönyvének módosítása az aggodalmak ellenére sem lehet akadálya annak, hogy a munkavállalók karácsonya áldott, a két ünnep közötti időszak békés, az új esztendő pedig nyugodt legyen. Magyarország minden polgárának szeretetteljes karácsonyt, a család és a barátok körében örömteli perceket és boldog új évet kívánok" - zárja közleményét.A szakszervezeti vezetők már korábban jelezték Arról már a múlt héten beszámoltunk , hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) nyílt levélben fordul a köztársasági elnökhöz. Az államfőtől a konföderáció azt kéri, hogy alkotmányos jogkörével élve küldje vissza megfontolásra a munka törvénykönyvét érintő módosításokról szóló, "rabszolgatörvényként" emlegetett előterjesztést.Szerdán pedig a három nagy szakszervezeti konföderáció közölte , hogy Sztrájkelőkészítő és Demonstrációszervező Bizottságot hoznak létre.A munka törvénykönyve jövő január 1-jétől kimondja: a munkaidőkeret tartama - ha ezt objektív, vagy műszaki, vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják - kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb 36 hónap.Évi 250 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el, viszont rögzítik, hogy ezt meghaladóan a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján naptári évenként elrendelhető legfeljebb 150 óra rendkívüli munkaidő. A törvény ezt hívja önként vállalt túlmunkának.Kollektív szerződés rendelkezése alapján továbbra is legfeljebb évi 300 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el, de ezen felül ha a munkáltató és a munkavállaló írásban megállapodik, naptári évenként legfeljebb 100 óra rendkívüli munkaidő, "önként vállalt túlmunka" elrendelhető.A mostani változtatással azt is tartalmazza majd a munka törvénykönyve, hogy a munkáltató a közölt munkaidőbeosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is módosíthatja.A módosítások lényegét ebben a cikkünkben foglaltuk össze.Korábban felhívtuk a figyelmet arra , hogy a 400-as túlórakeret minden bizonnyal már rengeteg dolgozónál okozhat hatékonyságvesztést, illetve akár egészségügyi problémákat is, így ha erre kényszerítik a munkavállalókat, akkor garantáltak a széleskörű negatív hatások. Munkaerőhiányos környezetben könnyű a rövid távon logikusnak tűnő döntést meghozni: ha nincs elég munkaerő, dolgoztassuk a meglévőt még többet! A GDP-t talán növeli a lépés, de a társadalmi boldogságot valószínűleg nem. Van egy pont ugyanis, ahol már inkább káros, mint hasznos a munkavállalók sérelmére változtatni a szabályokon, például növelni a munkaidőt. Persze az önkéntességgel lehet érvelni, azonban sok helyen a munkavállalók kiszolgáltatott helyzetben vannak, így nincs más választásuk, mint aláírni az új munkaszerződésüket, amelyeket már el is kezdték mindezek fényében módosítani Az elmúlt napokban a miniszterelnök kétszer szólalt meg a Munka Törvénykönyvének módosítása miatt. Egyrészt azt nyilatkozta , hogy a kormány azért nem vonja vissza a munka törvénykönyvének módosítására vonatkozó javaslatát, mert az a munkások érdekét szolgálja. Másrészt épp ma azt mondta Mindenki hetek óta találgatja csak, hogy kinek az érdekében született ez a fideszes egyéni képviselői indítvány. Múlt héten már úgy tűnt, tudjuk, kik kérték a módosítást. Palkovics László innovációs miniszter ugyanis azt nyilatkozta , hogy a túlmunka-szabályozás módosítását maguk a gazdasági szereplők kérték. Gulyás Gergely Miniszeterelnökséget vezető miniszter ezt gyorsan igyekezett cáfolni, majd Palkovics pontosított Szijjártó Péter külügyminiszter pedig annyit közölt ezzel kapcsolatban még korábban , hogy "a Magyarországon beruházó észak-rajna-vesztfáliai cégek egyértelműen kedvezően fogadták a magyar kormány azon törvénymódosító javaslatait, amelyek tovább növelik az ország versenyképességét, és a korábban kihívásként emlegetett munkaerőpiaci helyzeten javítanak". Vagyis a német multik kedvezően fogadták a magyar kormány munkaügyi javaslatát.