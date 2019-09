Igazi sikertörténet lett a magyar csodafegyverekből

Hogyan ugranak szintet a magyar kkv-k? Konferenciánkon kiderül: ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Uniós kép

A tagállamok nem engedhetik meg maguknak, hogy ölbe tett kézzel várjanak, miközben a körhintacsalás és a rendszer következetlenségei miatt milliárdokat veszítenek

Összességében uniós szinten áfakiesés (azaz a várt és a ténylegesen beszedett áfa összegének különbözete) az elmúlt években valamennyit csökkent ugyan, de még mindig tetemes - állapította meg a Bizottság csütörtökön közzétett anyagában. Ez a nagyarányú áfakiesés ismét felhívja a figyelmet arra, hogy az EU áfaszabályait teljeskörűen meg kell reformálni (amint azt a Bizottság 2017-ben már javasolta), és hogy a tagállamoknak szorosabban együtt kell működniük egymással az áfacsalás visszaszorítása és a jogszerű üzleti és kereskedelmi tevékenységek megkönnyítése érdekében.az egyes tagállamokban, hiszen képet ad az adócsalás, az adókijátszás, az adókikerülés, a csőd, a fizetésképtelenség, valamint a számítási hibák okozta adóbevétel-kiesés mértékéről.- vélekedett a jelentés bemutatása kapcsán Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos.A jelentés hivatalos adatai a 2017-es évre vonatkoznak, azonban a Bizottság már a 2018-as évre is készített becsléseket a legtöbb tagállam esetében.Az áfabevétel-kiesés 2017-ben 8 milliárd euróval csökkent, ami nagyságrendileg megegyezik a 2016. évben regisztrált 7,8 milliárd eurós csökkenéssel (abszolút értékben a tagállamok 137,5 milliárd euró áfabevételtől estek el 2017-ben)., ahol 2017-ben a várt áfabevétel 36%-a nem folyt be az államkasszába. Romániát Görögország (34%) és Litvánia (25%) követte.ezek az országok a tervezett áfabevételnek csak az 1%-ától estek el. Abszolút értelemben Olaszországban mérték a legmagasabb áfabevétel-kiesést (33,5 milliárd eurót). Ha a 2017-es hivatalos adatokat hasonlítjuk a 2016-os adatokhoz, akkor azt látjuk, hogy áfabevétel-kiesés mértéke 25 tagállamban csökkent, háromban nőtt. Málta (7 százalékpontos csökkenés), Lengyelország (6 százalékpontos csökkenés) és Ciprus (4 százalékpontos csökkenés) kimagaslóan teljesített.

Magyar sikersztori

Nagyobb előrelépést láthatunk viszont, ha a jelentés 2018-as évre vonatkozó becsléséből indulunk ki. Ezek szerint ugyanis a magyar áfarés mértéke 9%-ra csökkent a 2017-es 14%-ról. Ez a javulás feltehetően nagy mértékben a 2018 nyarán bevezetett online számlázás rendszerének gazdaságfehérítő hatásával függ össze. (Amiről már korábban többször is írtunk részletesen.)

A Bizottság anyagában a hivatalos magyar áfarés-adat 2017-ben 13,9% volt, ami 0,7 százalékpontos javulást jelent a 2016-os értékhez képest.A 2018-ban megfigyelt 5 százalékpontos javulással Magyarország az élen jár az uniós országok között, hasonló mértékű gazdaságfehéredést csak Lengyelországban és Lettországban mért az EU. Ha pedig hosszabb távon vizsgáljuk az egyes országokban lezajlott áfabevételi folyamatokat, akkor szintén kimagasló a magyar teljesítmény: 2013-hoz képest az áfarés mértéke 12 százalékponttal csökkent. Ez összefüggésben van a kormány által bevezetett, a gazdaság fehérítését célzó intézkedésekkel (online pénztárgép, EKÁER, online számla).

Így értékel a PM

2019-ben az áfa-adórés mértéke még tovább csökkenhet, mivel az idei az első olyan év, amikor teljes évben érvényesül az online számlázás bevételekre gyakorolt hatása.

Az online korszak bevezetése óta Magyarországon öt év alatt 12 százalékponttal csökkent az úgynevezett áfa-adórés; az Európai Bizottság csütörtökön megjelent tanulmánya szerint eredményesek a kormány gazdaságfehérítő intézkedései, amelyeknek köszönhetően 2018-ra, az Európai Unióban is példaértékű módon, egyszámjegyűre zsugorodott az adóelkerülés mértéke - tájékoztatta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár az MTI-t.Az államtitkár közölte: a bizottság tanulmánya alapján a magyarországi becsült áfa-adórés - azaz a költségvetésből kieső áfabevétel - mértéke a 2013. évi 21 százalékról 9 százalékra csökkent 2018-ban. A legnagyobb csökkenést 2017-ről 2018-ra sikerült elérni, amikor 13,9 százalékról a bizottság szakértőinek előzetes becslése alapján megközelíthette a 9 százalékot az adórés mértéke. A tíz százalék alatti adóelkerülési ráta nemcsak azért példaértékű, mert az uniós átlag alatti érték, hanem azért is, mert- tette hozzá.Emlékeztetett, hogydatálódik, ugyanis akkortól kötelezőA következő évben indult azüzeme, majd 2018. július 1-én debütált az adócsalás elleni fellépés harmadik pillére:, amelynek jelentős szerepe volt abban, hogy tavaly 9 százalékra csökkent az adórés mértéke.Az adatokat ismertetve az államtitkár elmondta, hogy eddig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerén keresztül már mintegy 53 millió számlát küldtek be a vállalkozók. A folyamatosan beáramló adatok segítségével az adóhivatal kockázatelemzői szinte azonnal észlelik az adózóknál felmerülő kockázatokat, amelyekre a revizorok gyorsan reagálnak - összegezte az online szisztéma előnyét Izer Norbert.A piaci elemzők értékelése szerint is bevált az online számlarendszer, amely számításaik szerint egy év alatt 200-250 milliárd forint plusz bevételt termelt az államkasszának - jegyezte meg, hozzátéve, hogy