Ma kérhető utoljára az szja-tervezet postázása

A NAV a közleményben kiemelte: március 19. után a tervezet már csak személyesen kérhető az ügyfélszolgálaton, vagy ügyfélkapunyitás után bármikor hozzáférhető elektronikusan is.Felhívták a figyelmet, az szja 1+1 százalékának felajánlására, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni.Emlékeztetnek, sokan már az első pillanatban felkeresték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes e-szja felületét, hogy minél előbb kiderüljön, mit tartalmaz bevallási tervezetük. A bevallási tervezet a tavaly megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás, amelyet a munkáltatók, kifizetők által megadott adatokból állít össze a NAV. A mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek a tervezet egy ajánlat, mely nem válik automatikusan bevallássá, azt ki kell egészíteni az önálló tevékenységből származó, illetve őstermelői bevételekkel, költségekkel.A közlemény szerint valamennyi adózó felelőssége és érdeke, hogy a tervezetekből ne maradjon ki semmi, ezért érdemes mielőbb átnézni a kimutatást.További információ a www.nav.gov.hu/szja/szja oldalon olvasható, vagy általános tájékoztatás kérhető a NAV infóvonalán, a 1819-es telefonszámon.A fenti közlemény mellet Kis Péter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adószakmai szóvivője hétfőn az M1 aktuális csatornán azt mondta: míg a hivatal tavaly 4 millió személyi jövedelemadó (szja) bevallási tervezetet készített el, ez a szám bővült az idén 1 millióval. Felidézte, a NAV által elkészített szja-bevallási tervezet március 5-étől elérhető, a bevallásokra egymillión már ránéztek, az ügyfélkapuval nem rendelkezők pedig március 19-éig, a mai napig kérhetik a postázást.Aki ezt az időpontot elmulasztja, az még személyesen kérheti a szja-bevallás postázását az adóhivatal ügyfélszolgálatán - tette hozzá. A NAV szóvivője szólt arról is, hogy a NAV a munkáltatótól, kifizetőtől kapott adatok alapján készíti el a bevallási tervezetet, amit módosítani lehet, és az szja 1+1 százalékának felajánlásáról is május 22-éig lehet dönteni.