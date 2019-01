Megfejtjük, mi lehet Orbán Viktor legújabb csomagjában

De mégis miből?

Annak a reményének adott hangot, hogy a február 10. körül esedékes évértékelő beszédében ismertetni tudja majd a demográfiai konzultáció alapján hozott kormányzati intézkedéseket.

A kormány felismerte, hogy ha nem hoznak az első negyedévben a gazdasági növekedést segítő lépéseket, akkor a GDP-növekedés az áhított 4 százalék alatt lesz. Január második felében egyeztetnek egy tanács keretében.

Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy már rövid távon új intézkedéseket ismerhetünk meg két kormányzati cél érdekében: a családok támogatása és a növekedés ösztönzése miatt.

Orbán Viktor a gazdaságpolitika jövőbeli irányát meghatározó több fontos kijelentést is tett a csütörtöki Kormányinfón Az első kérdés, ami ilyenkor felmerül: honnan lesz rá fedezet az idei költségvetésben?

Orbán Viktor miniszterelnök a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2019. január 10-én. Kép és címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd

Ennek megválaszolásában a kormány saját előrejelzése is segíthet. A, amely tartalmazza azt is, hogy mekkora mozgásteret lát a költségvetésben. Tavaly decemberben azt vetítette előre a 2019-es évre, hogy az adócsökkentési- és fejlesztési alap (vagyis a büdzsé szabad mozgástere) mérete 60 milliárd forint lehet. Ez alapján komoly muníció nem lehet az idei költségvetésben, hacsak azóta nem frissítette az idei érve vonatkozó előrejelzését a tárca. Ezt ugyanis akár arra is alapozhatja, hogy kiderült: a tervezettnél jobb lett a 2018-as GDP-növekedés és alacsonyabb lett a költségvetési hiány is. Ezek pedig erős bázisként szolgálnak az idei évhez.Érdemes felidézni az, amiben 1,6-1,7%-os GDP-arányos deficitet jeleztek előre az idei évre, ami azt jelenti, hogy egyAz sem kizárt, hogy a kormány alátva még magabiztosabbá vált az idei év költségvetési alapfolyamatai kapcsán. Elég ha csak felidézzük, hogy aztöbb mint 400 milliárd forinttal haladták meg a 2017-es összeget. A látványos növekedés mögött pedig állhat a gazdaságfehérítés legújabb eszköze, az online számlák júliusi bevezetése is. Ahogyan arra rámutattunk , ha a kedvező fehéredési folyamatok fennmaradnak, akkor nem kizárt, hogy az online számlázás éves szinten akár 300 milliárd forintos többletbevételt generál. Bár elvileg ezeknek az intézkedéseknek a hatásával már tavaly decemberben tisztában lehetett az előrejelzést elkészítő pénzügyi tárca.Azt sem szabad elfelejteni, hogy (a fentebb tárgyalt eredményszemléletű hatásokon túl), ami (ha a kormány nem egyszeri adósságcsökkentésben gondolkozik) a pénzforgalmi kiadások fedezetéül is szolgálhat. Ugyanakkor ez az összeg nem költhető korlátlanul, hiszen hiába jön az idén a pénz, eredményszemléletben már tavaly elszámoltuk, így ha idén ebből fedezi a költségvetés a többletkiadásokat, akkor az hiánynövelő hatású.Egy ilyen konjunkturális időszakban ugyanis az anticiklikus fiskális politika elvei szerint jobban kellene szorítani a nadrágszíjat, vagy legalábbis a keletkező szabad tartalékokat a gyorsabb hiány- és adósságcsökkentésre fordítani.Orbán Viktor kijelentései fényében felmerül bennünk a 2018-as költségvetés esete is . Ez volt az az év, amelyre vonatkozó hiánycélt a kormány folyamatosan emelte, ahogy egyre közelebb kerültünk 2018-hoz. A 2018-as költségvetés benyújtásakor 2017 májusában a hiánycélt a kormány az addigi 1,8%-ról 2,4%-ra emelte. 2019-re hivatalosan a kormány 1,8%-os GDP-arányos hiánycélt vállalt., de ha a kormány mindenáron a növekedést akarja serkenteni, akkor felmerülhet, hogy high pressure economy érdekében felvállalja ezt a döntést. Mindez nem lepheti meg a Portfolio olvasóit, ugyanis azt írtuk korábban, hogy a negyedik Orbán-kormány gazdaságpolitikáját leginkább az jellemezheti majd, hogy a gazdasági növekedést a potenciális szint felett tartja (tartósan pozitív kibocsátási rés), és ezzel próbálja meg hosszú távon is fenntartani a gyors GDP-növekedést.

Mire költhet a kormány?

A növekedés rövid távú támogatása érdekében logikus lehet az állami beruházási célú kiadások felpörgetése (erre láttunk példákat 2018 utolsó napjaiban). Ennek azonban gátja lehet a szektorban megfigyelhető kapacitáskorlát.

Egy esetleges látványos közszféra-béremelés a fogyasztáson keresztül támogathatja meg a gazdaság teljesítményét.

Év közbeni új adócsökkentő csomag, ennek keretében esetleg újabb célzott áfacsökkentések, újfajta adókedvezmények bejelentése.

Azonnali gazdasági hatással ugyan nem járhatnak, de kommunikációs szinten segíthet a kormányon, ha részletesen elkezdi bemutatni a decemberben felvázolt és kidolgozás alatt lévő versenyképességi csomag részleteit. (Foglalkoztatás-bővítő lépések adókedvezményeken keresztül, adózás egyszerűsítése).

A demográfiai program lehetséges elemeiről már többször is írtunk korábban. Ezek ismertetését a miniszterelnök februárra ígérte. A lépések között szerepelhet, hogy a fiatalok akár 5-10 millió forintos kamatmentes életkezdési kölcsönt kaphatnak, hogy ha szeretnének, korábban vállalhassanak gyermeket. A legalább három gyermeket vállaló édesanyáknak kiemelt támogatást terveznek nyújtani, élethosszig tartó szja-kedvezményt például.

A miniszterelnök kijelentései alapján arra is következtethetünk, hogy milyen lépésekre készül a kormány.