Megint bedobták az szja csökkentését

A jelenlegi gazdasági folyamatok mellett véleményem szerint lehetőség nyílik a személyi jövedelemadó további, két-három lépésben való csökkentésére

Nem normális, ha a megtakarításokat adóztatjuk, míg a magas kamatozású vagy kockázatú személyi hiteleket nem

A bérekre rakódó terhek további csökkentését javaslom - fogalmazott az interjúban.- fogalmazott. Az ÁSZ elnöke szerint mérsékelhető lenne a munkaerőpiaci járulék is, 0,75-1 százalékkal, a betéti kamat után fizetendő kamatadót pedig meg lehetne szüntetni.- mondta.Kitért arra, hogy a hat hónapos vagy annál rövidebb idejű megtakarításokat (is) kellene ösztönözni. Ha ugyanis a lakosság a rossz konstrukciójú hitelek kamatára, tőke-visszafizetésére fordított hányadát valamilyen kedvezményes befektetési számlán félre tudná tenni, nem kényszerülne a meglehetősen költséges hitelek felvételére - mondta Domokos László a lapnak. Azt is kifejtette a Magyar Állampapír Plusz kapcsán, hogy akik hat hónapnál hosszabb időre is tudnak félretenni, azok nagy lehetőséget, a legjobb állami konstrukciót kapták.Úgy vélte ugyanakkor, hogy, mert az adónak nincs köze az árképzéshez, a mérséklést az emberek nem, vagy csak átmenetileg éreznék meg, a költségvetésből viszont hiányozna az összeg. Megjegyezte, hogy az áfa a legkönnyebben beszedhető, egyben a legigazságosabb adónem, mivel az állampolgárok a fogyasztás arányában járulnak hozzá a közteherviseléshez, ezáltal a fenntarthatósághoz.Ismét beszélt arról az interjúban, hogy a válságra fel lehet készülni egyértelmű megtakarító magatartással. Háromhavi kiadásainknak megfelelő tartalék képzése lenne az ideális minden családnak és háztartásnak - tette hozzá.