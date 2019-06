Szép csendben új csodafegyvereken dolgozik a kormány

Ilyen még nem volt

A rendelkezésünkre álló adatbázis szerint még soha nem volt ennyire alacsony a költségvetés hiánya.

Miközben Varga Mihály három célt nevezett meg a 2020-as költségvetés kapcsán (családvédelem, gazdaságvédelem, biztonság-honvédelem), legalább ennyire fontos jellemzője a jövő évi büdzsétervezetnek az új deficitcél. A kormány ugyanis váratlanul a GDP 1%-ában határozta meg a hiánycélt jövőre, ami alacsonyabb, mint amit még az egy hónappal ezelőtti konvergenciaprogramban vállalt. Ezzel még inkább azt igyekszik üzenni kifelé, hogy a költségvetési fegyelmet is megvédik. A kormány a dokumentumban úgy fogalmaz, hogy "cél a fiskális biztonság megerősítése és fenntartása".

Ha jövőre a kormány nem költené el a szabad tartalékok összegét, akkor pontosan lenullázódna az EU-módszertan szerint számolt deficit. Az Országvédelmi Alap (378 milliárd) és az általános tartalék (110 milliárd) együttes összege ugyanis épp kiadja a 488 milliárd forint körüli ESA-hiányt. Ezzel karnyújtásnyira kerül a kormány, hogy teljesítse Orbán Viktor régóta áhított célját.

Harmadrészt nem emlékszünk olyan költségvetésre, amikor az elfogadás évében a kormány csökkentette volna a deficitcélt, korábban eddig inkább az emelés volt a jellemző. Vagyis, minél közelebb volt az adott költségvetési év, annál jobban emelkedett a hiánycél.

A törvényjavaslat általános indoklása a hagyományoknak megfelelően ezúttal is levezeti az uniós módszertan szerinti egyenleg kialakulását.

Mégis miből és hogyan?

A legérdekesebb folyamatokat a központi költségvetés pénzforgalmi számaiból olvashatjuk ki. Tavaly a kormány itt még azzal számolt a PM, hogy 12 milliárd forintos többlet lesz, most viszont 360 milliárdos hiányt vár a központi költségvetésben. Ez azzal függ össze, hogy miközben a bevételek oldalán a korábbiaknál 114 milliárd forinttal magasabb összeget vár, a kiadások esetében már 485 milliárd forintos növekményt lát. A kiadások növekedése elsőre ijesztőnek tűnik, azonban itt gyorsan hozzá kell tenni, hogy ebből 260 milliárd forintot a tartalékok emelkedése magyaráz. Ezek fényében tehát a központi költségvetés egyenlegének romlása igencsak mérsékelt.

De miért lesz ennyire rendben a bevételi oldal?

a kormány a Költségvetési Tanács észrevételével összhangban olyan további gazdaságfehérítő intézkedéseken dolgozik, amelyek biztosítják a bevételi tervszámok teljesülését. Ezek várhatóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fehéredésben betöltött szerepének növelését, valamint az elektronikus fizetési rendszerek elterjesztését szolgálják majd.

A hiánymutatók között fontos szerepe van a strukturális egyenlegnek. Nemcsak azért, mert az Európai Bizottság már korábban eljárást indított Magyarországgal szemben, amiért nem közelített a középtávú céljához, hanem mert költségvetési szabályokat tartalmazó Stabilitási törvény ugyanis többek között kimondja , hogy a kormányzati szektor egyenlegét úgy kell meghatározni, hogy az összhangban legyen a középtávú költségvetési cél elérésével. Ez az egyenleg jövőre -1,1% lehet, vagyis a kormány várakozásai szerint rendkívül közel kerül a -1%-os középtávú célhoz (MTO). "A tervezett hiánypálya révén a költségvetési politika anticiklikus puffert képez, ami az államháztartás közép- és hosszú távú stabilitását támogatja és a gazdasági sokkoknak való ellenálló képességét erősíti" - olvasható a törvényjavaslatban.Az első kérdés, ami felmerül bennünk az eddig tervezettnél kisebb hiánycéllal kapcsolatban, hogy miből tudja ezt felvállalni a kormány, mire alapozza az új terveket. Főleg annak fényében, hogy az elmúlt hónapokban több olyan új csomagról is döntött (családtámogatások, gazdaságvédelmi akcióterv), ami inkább rontja a költségvetés egyenlegét. Ehhez segítségül a kormány saját részletes államháztartási előrejelzéseit használjuk, amit legutóbb tavaly decemberben tett közzé a Pénzügyminisztérium. Az abban foglalt számok tekinthetők egyfajta alappályának. Ezek szerint a mostani egyenlegjavulás a következő tényezőkre vezethető vissza:Ahogy fentebb felhívtuk rá a figyelmet, a fogyasztási típusú adóbevételek 455 milliárd forinttal (7,3% !) teljesülhetnek magasabb összegben 2020-ban, mint amennyire a kormány még tavaly decemberben várta. Ez azért érdekes, mert tavaly decemberben is 4%-os GDP-növekedéssel kalkulált a kormány a 2020-as évre, ahogyan most is, az inflációt viszont 3%-ra várta, a tegnap beterjesztett költségvetésben már csak 2,8%-ra. Ezekből épp a fogyasztási típusú adóbevételek mérsékeltebb növekedése következne.Egyrészt a kedvező 2019-es bázishatás (idén az áfabevételek rendkívüli mértékben bővülnek ), másrészt pedig az, hogy. Erre rá is bukkanhatunk a 344 oldalas dokumentum utolsó előtti oldalán:Ennél konkrétabb intézkedést azonban sem a költségvetési törvényjavaslatból, sem a büdzsét megalapozó salátatörvényből, sem a 2020-as adócsomagról szóló törvényből nem ismerünk meg. Ez azért is érdekes, mert ahhoz, hogy a kormány újabb gazdaságfehérítő eredményeket érjen el, még idén döntenie kell konkrét új lépésekről, ezek nélkül az áfabevételek növekményének megalapozottsága kérdésessé válik.A gazdaságfehérítő intézkedések eredményeiről legutóbb ezekben a cikkeinkben írtunk: