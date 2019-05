Varga Mihály hatalmas adócsökkentést lengetett be

Gazdaság és autóipar

nem gondoljuk, hogy egy pillanatnyi gazdasági lassulás komolyabban befolyásolná a beruházási döntéseket az autóiparban.

Költségvetés és adótervek

Úgy döntöttünk, hogy a munkát és jövedelmet terhelő adók csökkenjenek, és a fogyasztási típusú adókon keresztül szedjük be a közösségi kiadásokhoz szükséges bevételeket. Ezen nem kívánunk változtatni, de - ahogy az elmúlt években tettük a csirke, a sertéshús és a tojás esetében - ahol mód van rá, megvizsgáljuk a kedvezményes áfa lehetőségét. Tizenöt javaslat van a Pénzügyminisztériumban, amelyben szakmai szervezetek kérnek kedvezőbb kulcsot.

Szeretnénk, hogy hosszú távon az áfa kulcsa általánosan is csökkenjen, de ehhez további erőfeszítések szükségesek.

Ezzel Varga Mihály hosszú szünet után megint bedobta az általános 27%-os áfakulcs csökkentését, ami az egész Európai Unióban a legmagasabb kulcs. Feltehetőleg a látványosan felülteljesítő áfabevételekre alapozva mondja ezt a miniszter.

Az óvatosság nem csak a konzervatív költségvetési politikára jellemző, a magyar kormány a gazdaságvédelmi akciótervvel akar felkészülni a világgazdaság lassulására és a kereskedelmi háborúk eszkalálódására - nyilatkozta a lapnak a miniszter. A pénzügyminiszter szerint az eddig elért eredmények, a befektetőbarát hazai gazdaságpolitika akár fel is értékelheti Magyarországot a bizonytalan piaci környezetben.A BMW és Mercedes magyarországi üzemeit érintő lépések kapcsán a tárcavezető kiemelte:Azt is hozzátette, hogy az autógyárak cáfolták is a magyarországi beruházások csúszásával kapcsolatos híreket.A költségvetés tervezés 2020-re is - miként a korábbi években - konzervatív lesz - hangsúlyozta a miniszter, és megjegyezte: nincs változás az adópolitikában sem. Ezt alátámasztva kifejtette, hogyEmellett viszont hosszú távú terveket is közölt a tárcavezető.