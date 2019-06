Ágynak esett Európa! - Belerokkan Magyarország, vagy lábon kibírja?

Európa lassul, ez már nem kérdés

Néhány hónappal ezelőtt kezdtek gyűlni a felhők Európa egén, először a feldolgozóipar beszerzési menedzserindexei mutattak lassulást, majd mostanra ez átgyűrűzött a makrogazdasági adatokba. Legutóbb a múlt héten a német ipari termelésről és a külkereskedelemről jöttek kiábrándító adatok, melyek arra utalnak, hogy még mindig nem jött el a pozitív fordulat.

A JP Morgan szakemberei most két kérdésre keresték a választ: minek köszönhető a régió ellenállóképessége, illetve meddig tarthatunk ki, ha Európa tovább lassul?

Mi történt? Eddig azt hittük, függők vagyunk

Közben a kelet-közép-európai régióban egyelőre nem látszanak a megtorpanás jelei, a magyar feldolgozóipar aktivitását jelző beszerzési menedzserindex például májusban 60 pont közelébe emelkedett, ami további bővülést jelez előre.Mindez számunkra azért különösen meglepő, mert. Ez pedig elvileg azt jelentené, hogy az európai feldolgozóipar gyengélkedése ránk is hatással kellene, hogy legyen. Főleg úgy, hogy a lassulás középpontjában Németország, illetve a magyar gazdaság számára kiemelten fontos autóipar áll.

Klikk a képre!

Az eurózóna és a CE3-országok (Magyarország, Lengyelország, Csehország) növekedésének különbsége.

A költségvetési és jegybanki stimulus, ami élénkíti a gazdaságot,

az uniós források felhasználása és

a jelentős külföldi munkaerő-beáramlás.

Ez a hatás Magyarországon a legerősebb, ahol a kormány ösztönzi az EU-források minél gyorsabb felhasználását, kisebb mértékben látjuk ezt Lengyelországban és Csehországban.

A JP Morgan szerint három dolog történt a régiónkkal, ami átmenetileg megváltoztatta a fenti alapvetést:Magyarország esetében főleg az első két pont igaz, a külföldi, jellemzően ukrán munkaerő bevándorlása nálunk sokkal kisebb mértékű, mint például Lengyelországban. Az egész régiót tekintve az amerikai bank elemzői szerint az uniós források beáramlása játszotta a legnagyobb szerepet, ezek ciklikus lefutása ugyanis jelentősen befolyásolja a beruházások alakulását. Ezt láttuk 2016-ban, amikor az uniós költségvetési ciklusok váltása majdnem a felére vetette vissza a régió növekedését. Most ennek az ellenkezője történik, amikor az uniós támogatások felhasználása évi 10-15%-kal pörgeti a beruházásokat.Ugyanígy a fiskális és monetáris ösztönzés is a magyar gazdaságot fűti a legjobban. Az MNB reálkamata például az egész feltörekvő piacon a legalacsonyabbak között van, emellett más eszközökkel a hitelezést élénkíti a jegybank.Mindezek mellett fontos, hogy az elmúlt években a régió több országában is átalakult a növekedés szerkezete, egyre nagyobb szerepet kapott a belső fogyasztás a külkereskedelem helyett.

Klikk a képre!

A magyar gazdasági növekedés szerkezete, látható, hogy tavaly a potenciális feletti növekedést elsősorban a monetáris és fiskális lazítás okozta.

Akkor most végleg megmenekültünk?

Kérdés az, meddig tarthat ki a régió ellenállóképessége. A JP Morgan szerint, ha Nyugat-Európa gyengélkedése tartós lesz, akkor azt előbb-utóbb mi is megérezzük majd.

A bank számításai szerint a költségvetési és jegybanki stimulus Magyarországon 2017-ben 1,8 százalékpontot adott a növekedéshez, tavaly ez a hatás még nagyobb, 2,6 százalékpont volt. A régió ellenpólusa Csehország, ahol éppen a monetáris szigorítás miatt látjuk azt, hogy az eurózónával párhuzamosan lassul a gazdaság.Vagyis egyelőre meglepő módon nem érezte meg a magyar gazdaság az európai konjunktúra lassulását. Részben emiatt a JP Morgan szakemberei felfrissítették modelljüket a régió és Nyugat-Európa növekedési kapcsolatáról, illetve azt is megvizsgálták, mekkora fenntartható növekedésre lehet képes Kelet-Közép-Európa.Az elemzés utolsó részében a JP Morgan azt vizsgálta meg számszerűen, mennyivel növekedhet hosszabb távon a régió a lassuló eurózóna mellett. A fő kérdés, hogy a fent részletezett átmeneti támogató hatások meddig maradnak fenn, illetve jönnek-e a helyükre más hasonló tényezők.A számszerű modellben azt vizsgálták meg az elemzők, hogy különböző európai növekedési forgatókönyvek mentén a régió országai milyen ütemben tudnak növekedni a jelenlegi stimulusok nélkül.

Klikk a képre!

A régiós országok fenntartható növekedése egyes szcenáriók mellett az eurózóna növekedéséhez képest.

Számunkra rossz hír, hogy ha az átmeneti hatások eltűnnek, akkor a magyar gazdaság lassulhat be a legjobban. Ha az eurózóna teljesen lefékezne, csak stagnálna, akkor a magyar GDP is mindössze 0,4 százalékkal bővülhetne fenntartható módon. A másik véglet az, hogy Nyugat-Európa gazdasága 2,5 százalékra tud gyorsulni, akkor Magyarország is képes lehetne 4 százalékos fenntartható növekedésre.A JP Morgan várakozásai szerint az eurózóna gazdasága idén 1,3%-ra lassulhat a tavalyi 1,8%-os növekedési ütem után, ami azt jelenti, hogy a magyar gazdaság fenntartható bővülése 2,5% körül lenne. Ehhez képest az első negyedévben 5 százalék feletti száguldást láttunk.A szakemberek szerint az idén még folytatódhat a régió felülteljesítése, utána viszont behúzhatjuk a féket mi is. Idén a magyar gazdaság még 4,1%-kal bővülhet, majd ez 2020-ra 2,6%-ra lassulhat.