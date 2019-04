Aki ezt nem lépi meg, az hamar elbukik a kiélezett versenyben

Aki még mindig bizonytalankodna, annak ajánljuk a konferencia adatlapján előadóink, beszélgetőpartnereink teljes névsorát. Csak néhány példa közülük, hadd beszéljenek az ő neveik helyettünk:

Baja Sándor ügyvezető igazgató - Csehország, Magyarország, Románia Randstad Hungary Kft. A Randstad (Fortune 500 company) cseh, magyar, román ügyvezetője 8. éve. Előtte 15 évig volt a fogyasztási cikkek piacán, különböző cégek kereskedelmi és marketing vezetője Magyaroszágon, Franciaországban. Közgazdász... Tovább »

Scheer Sándor vezérigazgató Market Építő Zrt. Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. A cég alapításakor célul tűzte ki maga elé, hogy az építőipar egyik meghatározó szereplője lesz. Több mint 600 építkezés... Tovább »

Kiss Attila elnök - vezérigazgató E.ON Hungária Zrt. Kiss Attila 1999-ben csatlakozott az E.ON Csoporthoz, és azóta számos vezetői posztot töltött be mind Magyarországon, mind Németországban. 2007 és 2008 között a közép-kelet-európai eszközmenedzsment és regulációs... Tovább »

Szincsák Attila General Manager of Business Administration Denso Gyártó Magyarország Kft. A közlekedésmérnöki diplomája megszerzése után a Cargo Partnernél kezdte karrierjét légi közlekedési ügyintézőként. A székesfehérvári DENSO Gyártó Magyarország Kft.-hez 2001-ben csatlakozott, ahol 8 évig beszerzési... Tovább »

Zolnai György elnök-vezérigazgató Raiffeisen Bank Zolnai György 2017 elejétől irányítja a Raiffeisen Bankot. A szakember széleskörű nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a banki-pénzügyi szférában: számos felsővezetői pozíciót töltött be pénzügyi szolgáltató... Tovább »

Dr. Zolnay Judit vezérigazgató MetLife Magyarország és Bulgária Alapdiplomáját jog- és államtudományból szerezte, MBA mesterképzéssel is rendelkezik.Biztosítási jogászként kezdte pályafutását. 2005-től a Winterthur Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyetteseként és a Winterthur... Tovább »

Május 23-án a Portfolio első alkalommal rendezi meg a HR Revolution 2019 konferenciát . Miért most? Mert a probléma lassan kritikus méreteket ölt és alapjaiban veszélyezteti a hazai vállalatok versenyképességét. A gazdasági környezet alakulása, illetve a számos szektorra jellemző ágazati szintű munkaerőhiány, illetve a minden ágazatot átható digitalizáció és robotizáció egyre nehezebb kihívásokkal szembesíti a vállalatvezetőket. Nincs mese, a mai munkaerőpiac sajátosságai teljesen más hozzáállást, sokkal nagyobb rugalmasságot követelnek meg a cégektől, mint korábban, függetlenül attól, hogy nagyvállaltról, vagy egy KKV-ról beszélünk. rendezvény III/A. szekciójában a digitalizált HR-megoldások, azaz a legújabb online eszközök, szoftveres és felhő-megoldások állnak majd. Profi szakemberek segítenek eligazodni az adatalapú, azaz Big Datára épülő toborzásban, és természetesen szó lesz a mérhetőségről, valamint ROI-ról is.A III/A. szekciót Kelliár Zsolt , a Talentuno társ-alapítója, ügyvezetője nyitja majd meg előadásával; majd dr. Füredi Júlia , a Sparq alapítója feszegeti majd azt a kérdést, hogyan lesz digitális a szervezeti kultúra? Az előadásokat követően pedig panelbeszélgetés keretében vizsgáljuk majd azt, hogyan segítenek a toborzásban, a szervezetfejlesztésben a legmodernebb technológiák, illetve hogyan hatnak mindezek a vállalatok - cégmérettől függetlenül - versenyképességére, illetve hatékonyságuk növekedési potenciáljára.A III/A. szekció névsorának összeállításakor természetesen ezúttal is kiemelt figyelmet fordítottunk az sokszínűségre; így vendégeink teljesebb képet kaphatnak majd a IV. ipari forradalom legújabb vívmányairól, és a bennük rejlő lehetőségekről. Nem titkolt célunk pedig az lesz a beszélgetés során, hogy áthidaljuk az információs szakadékot, ami a vezetők és HR-osztályok szintjén megfogalmazódó igények, és a programozók által használt szakzsargon között húzódik.A még mindig bizonytalankodó, regisztráció előtt álló érdeklődőknek pedig érdemes áttekinteni a konferencia részletes programját is. Az egész napos rendezvényen ugyanis a HR-szakmát érintő legfontosabb kérdéseket járjuk majd körbe; előadások és panelbeszélgetések igazítják majd útba az érdeklődőket többek között a digitalizált HR-megoldások, a KKV-knál alkalmazható nagyvállalati HR-megoldások, illetve a jövő munkahelye tematikák mentén.