Amikor már az IMF sem segít: van egy ország, ahol naponta kell kamatot emelni

Hiába állapodott meg tavaly Argentína a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) egy hitelprogramról, nem enyhül a piaci nyomás a dél-amerikai országon. Az utóbbi öt napban folyamatosan kamatot kellett emelnie a jegybanknak, így most a 47-50 százalékos sávban van az irányadó ráta. Az elemzők szerint rövidtávon nem is képzelhető el ennek csökkentése, legalább a jövő hónapig fenn kell tartani a kamatot, hogy csökkentsék a peso volatilitását és megakadályozzák a további inflációs nyomást.Az infláció januárban 48,9 százalék volt az országban, miközben a peso az év eleje óta már 4%-kal gyengült, egy év alatt pedig 96,6%-kal értékelődött le.

Tavaly ez ideig úgy nézett ki, hogy fellélegezhet az ország, azonban a héten ismét komoly tőkekivonás indult el Argentínából. Ezt az váltotta ki, hogy az infláció meglepetésre emelkedett januárban, a jegybank viszont közben megpróbálta csökkenteni a kamatot.

Ráadásul a Bloombergnek nyilatkozó elemzők szerint rövidtávon nem is lehet újra kamatcsökkentéssel próbálkozni, hiszen jelenleg a peso árfolyama mindennél fontosabb a jegybank számára. Az elmúlt egy évben ugyanis nem kis részben éppen a deviza zuhanása miatt ugrott meg az infláció.A jegybank közben próbál minél több devizát kiszívni a rendszerből, a hírek szerint még az eddigi céloknál is nagyobb lépésre készülnek azon a fronton. A Barclays elemzője szerint az argentin alapkamat márciusban is 47-50 százalékon maradhat a jelenlegi 49 százalékos szint után.Az elemzők szerint egyébként jó úton járhat az argentin jegybank, erről nem kellene letérnie, hogy csökkenhessen a volatilitás. A piac is jól reagált az utóbbi napok kamatemeléseire, a peso pénteken fél százalékkal erősödött a dollárral szemben.