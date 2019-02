Áprilisban újabb fontos lépés jön a kormánytól

Jelenleg 4%-os növekedést tervezünk, mert nem látunk további lassulást az EU-ban. Ha további, vagy jelentős növekedési lassulás lenne az EU-ban, vagy globálisan, akkor az a célunk, hogy az EU növekedési átlagát 2%-ponttal meghaladjuk.

Mindezek mellett az államtitkár azt is mondta: az idei növekedést a bérnövekedés, illetve a magán- és közberuházások is támogathatják, utóbbit pedig egy áprilisban bejelentendő költségvetési élénkítő csomag is segítheti, de ennek tartalmát nem részletezte.

A Magyar Nemzeti Bank azt jelezte, hogy elkezdi majd a monetáris politika normalizációját, de a legutóbbi fejlemények a Fed-del, amikor mindenki további kamatemelést várt tőle, de megállt, ez olyan fejlemény, amely nagyon sok jegybankot arra késztet, hogy gondolja újra monetáris lépéseit.

A pénzügyekért felelős államtitkár a Reutersnek azt rögzítette csütörtökön, hogyA fentiek azt jelentik, hogy, mint ahogy az az év végén kiadott középtávú költségvetési kitekintőben is szerepelt, noha a hónap eleje óta a gazdaságpolitikát már elérte a "védelmi retorika" . Varga Mihály pénzügyminiszter ugyanis február elején úgy érvelt, hogy a világgazdasági lendület kezd kicsit visszaesni, és ezeket a hatásokat Magyarország sem tudja kizárni, így erre érdemes felkészülni.Tegnap pedig a negyedik negyedéves magyar GDP-adat kapcsán Varga azt jelezte: annak érdekében, hogy a hazai bővülés magas üteme fennmaradjon és, a kormány számos intézkedéssel segíti a versenyképesség javítását és gazdaságvédelmi akciótervet dolgoz ki.Amint rámutattunk: Varga tegnapi bejelentése azért érdekes, mert Varga Mihály két megszólalása között Orbán Viktor bejelentette a családvédelmi akciótervét, ami várhatóan jelentős költségvetési forrásokat igényel. Ezért felvetődött a kérdés, hogy a gazdaságvédelmi csomag esetleg elsikkad., hanem például a gazdaságvédelmi és családtámogatási lépések együttesével elérhetőnek látja ezeket továbbra is.Gion a hírügynökségnek azt is jelezte: a Brexit lehetőségeket is teremt a magyar gazdaságnak olyan értelemben, hogy egyes cégek, amelyek elhagyják az Egyesült Királyságot, akár itt le is telepedhetnek.A gazdasági növekedés lendülete mellett az államtitkár azt mondta az inflációt idénre 3%-ra várják a tavalyi 2,7% után és hozzátette: