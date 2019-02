Árrobbanás és élelemhiány jöhet a Brexit-káosz miatt

A három szervezet figyelmeztetése szerint megállapodás nélküli Brexit esetén az EU-ból érkező élelmiszerszállítmányok a vámellenőrzések és egyéb adminisztratív akadályok miatt elakadhatnak a határátkelőknél, és ez hiány kialakulását vagy a választék szűkösebbé válását okozhatja egyes élelmiszerfajtákból és más termékekből is.

Ha lenne is azonban szabad raktározási kapacitás, a friss élelmiszereket nem lehet készletezni. A kiskereskedelmi forgalmazók egyébként sem tárolnak kétheti ellátásra elegendő raktárkészletnél nagyobb mennyiséget, és ha a beszállítói hálózatban zavarok támadnak, e készletek újratöltése is nehézzé válik

A British Retail Consortium (BRC), a Northern Ireland Retail Consortium (NIRC) és a Retail Ireland vezetői nyílt levelükben felhívják a figyelmet arra, hogy ha az EU-val folytatott brit kereskedelem megállapodás híján a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályrendszerére tér át, ez egyes élelmiszeripari termékek esetében 40 százalékot jóval meghaladó vámterhet jelenthet. A BRC kimutatása szerint a WTO-szabályrendszer egyes sajtfélékre 42-46 százalékos, a marhahúsra 40 százalékos, a paradicsomra 21 százalékos importvámot tartalmaz.William Bain, a BRC EU-ügyekért felelős igazgatója a közös levélben kifejti: Nagy-Britanniában az Írországból és az Észak-Írországból érkező termékek áremelkedésére is számítani kell megállapodás nélküli Brexit esetén, mivel a beszállítói hálózatok mélyen integrálódtak, és az Észak-Írországból Nagy-Britanniába irányuló, évi 2 milliárd font (csaknem 740 milliárd forint) értékű agrártermék-forgalom 60 százaléka is Írországon keresztül jut el a brit piacra.A minap a BRC és a brit gazdaságban aktív legnagyobb kiskereskedelmi forgalmazók is közös levelet intéztek a londoni alsóház képviselőihez, hangsúlyozva:A levél szerint az élelmiszerforgalmazó kiskereskedelmi hálózatok erre az eshetőségre készülve már hozzákezdtek a készletek felhalmozásához olyan élelmiszerekből, amelyek esetében ez lehetséges, de a fagyasztott és a hűtött élelmiszerek tárolására szolgáló összes raktár már megtelt Nagy-Britanniában.- hangsúlyozták a felhívás aláírói.