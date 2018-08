Látványos ábrák, amelyekből megérted, mekkorát nyert a BMW-gyárral Magyarország

Ebből tudunk kiindulni

míg a BMW gyárépítése 2020-2022 között, addig a termelés felfuttatása majd csak 2023-2025 között fejtheti ki leginkább a jótékony hatásait a magyar gazdaságban. Nem lesz tehát olyan gyors a folyamat, mint amiben feltehetően sokan reménykednek. Az azonban bizonyosnak tűnik , hogy a GDP szintjét a teljes kapacitás eléréséig mintegy 0,5-0,6%-kal meg tudja majd dobni a részben elektromos autógyártásra is berendezkedő debreceni üzem és a magyar exporton belül a járműgyártás részarányát a mostani egyharmadról akár 40% fölé is lendítheti.

Az első bejelentésből az derült ki, hogy mintegy 1 milliárd euróba kerülhet a BMW debreceni gyárépítése, kezdetben mintegy 1000 embernek adhat majd munkát az évi 150 ezer darabra tervezett gyártókapacitás. Aztán az is kiderült , hogy további kb. 1 milliárd euró értékű beruházásokat vonzhat majd a térségbe a következő tíz évben a BMW-gyárépítés és összesen mintegy 10 ezer új munkahely jöhet létre Debrecen térségében.Ezek már jó támpontot adnak a beruházás várható gazdasági, illetve kisebb térségi hatásainak szemléltetésére, de közben az a német sajtóinformáció is lényeges, hogy, hiszen a területet a német autógyártó csak a jövő év második felében kapja majd meg. Éppen ez az az információ, ami a gyárépítés gazdasági hatásainak becslését, illetve szemléltetését nehezebbé teszi, hiszen 4-5 éves távról beszélünk. Mindenesetre mivel, rögtön adódik az egyik fontos következtetés:Amint az alábbi ábrán láthatjuk: a közel 1 milliárd eurós beruházásból megvalósuló(2012-től 2014-ig), hogy elérje az évi 150 ezer darabos járműtermelést, és előtte 2004-tőlaz akkori közel 100 ezer darabos éves termelését 150 ezerrel meg tudta növelni Esztergomban. Nagyjából ezt a két időszakot (2004-2008, illetve 2012-2015) egyébként az alábbi ábrák jobb értelmezéséhez is érdemes észben tartani, mert amint láthatjuk majd: a járműgyártás hullámszerű felfutása számos gazdasági folyamatban kimutatható hatásokat okozott és ez várható majd Debrecen térségében is.

A győri Audi kapcsán nem szabad megfeledkezni akiemelt jelentőségéről sem, ráadásul az alábbi gazdasági mutatók és folyamatok jobb értelmezéséhez a motorgyártás felfutási szakaszainak ismerete is hasznos.

Hajdú-Biharban is ez várható tehát, igaz előbb az építőipar jellegű kibocsátás nőhet majd meg 2020-2022 között a gyárépítés és kapcsolódó infrastruktúra miatt, majd 2023-tól maga a megye ipari kibocsátása is robbanásszerűen nőhet, ahogy azt például a Bács-Kiskun megyei Mercedes kapcsán már láthattuk.

Az autóipari megyékfelfutását például egészen jól magyarázza az, hogy a három fenti nagy autógyárban a termelés melyik időszakokban milyen intenzíven futott fel.

Nyilvánis lesznek a BMW-gyárnak, illetve most éppen az az egyik legfőbb kihívás, hogy hogyan tud majd megfelelő számú és tudású szakembert toborozni a gyár. Ha viszont abból indulunk ki, hogyAddig ugyanis még például a Debreceni Egyetemen indítandó új képzésekkel, illetve térségi átképzési programokkal is lehet orvosolni ezt a problémát amellett, hogy román és ukrán vendégmunkásokban is gondolkodhat a gyár HR-feladataival megbízott csapat., akkor a Magyarországon járműgyártásban dolgozók köre a 2017 végi közel 170 ezer főről (ebben nemcsak az autógyárak stábja, hanem a beszállítói lánchoz tartozó munkavállalók is benne vannak) a következő években fokozatosan,, ahogy a BMW-gyár termelni kezd, illetve a beszállítói kör is feláll. Addig a Mercedes gyárbővítése, illetve az Audi esetleges további létszámnövelése lehet a fő mozgatórugó az itthoni járműipari foglalkoztatotti kör méretére.

Hajdú-Bihar kapcsán 2022-2023 körültől arra lehet számítani, hogy az országos foglalkoztatási rátától (tavaly 59,3%) való közel 3%-pontos lemaradása határozottan szűkülni fog.

Mivel a BMW-gyárral mindhárom német prémiummárka hazánkba települ, ráadásul mindháromnál az addigra még inkább világtrenddé váló elektromos autógyártás (illetve részegységei) is napirenden lesz (diverzifikáció az itthoni gyártási palettában), ígya hosszabb távú magyar gazdasági és járműszektori foglalkoztatottsági kilátásokkal kapcsolatban. Ezzel együtt az viszont, hogy a BMW-gyár idetelepülésével a magyar gazdaság járműszektornak való mindennemű kitettsége tovább fokozódik és mivel a járműgyártás keresletvezérelt szektor, ezért a globális konjunktúra ingadozásának még ezzel a diverzifikációval együtt is még jobban ki lesz téve a magyar gazdaság.Ezzel együtt az is igaz - amint az az alábbi ábrán látszik -, hogyés még a válság éveiben sem mutatott drasztikus csökkenést. Aztán amint javult a külső környezet, a ráták gyorsan emelkedésnek indultak. Persze a magasabb foglalkoztatási rátákban távolról sem csak az autógyáraknak, hanem a nyugati és észak-nyugati határszél közelségének és számos egyéb termelő beruházás megjelenéséhez is szerepe volt.

Ha megfordítjuk a nézőpontot és azvizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy a régóta autóiparinak számító megyékben eleve alacsonyabb volt a ráta a válság előtt is, majd a válság alatt nem volt érdemben intenzívebb a ráta emelkedése az országos átlagnál. Amint aztán "elvonultak a viharfelhők a nemzetközi porondon", a ráták hamarabb és kicsit gyorsabban kezdtek el csökkenni, mint az országos átlag. Látványos, hogy a déli- és keleti megyének számító Bács-Kiskunban és Hajdú-Biharban a munkanélküliségi helyzet csak 2014-2015-től kezdett el igazán javulni, azóta viszont gyors és folyamatos a javulás és a Mercedes-hatásnak is szerepe lehet abban, hogy

A BMW-gyár Debrecenbe települése kapcsán a fentieken túl nyilván az is kiemelten fontos, hogyBizonyára javulást, de ahhoz, hogy ezt kifejtsük, előtte érdemes tisztázni, hogy a kereseti lehetőségek érdemi javulását az is erősen befolyásolja, hogy az adott gyár, illetve a kapcsolódó hazai beszállítói láncEz képezi ugyanis az alapját a jobb bérezési és ezáltal életszínvonal-emelési lehetőségeknek.Ebből a szempontból sajnos, mert legalábbis néhány éve még a régióban is a legalacsonyabb, 39%-os volt a hazai szektor hozzáadott értéke az autóipari exportban. Inkább összeszerelő-üzemként működtek/működnek tehát a hazai autógyárak, nem itt zajlik a hozzáadott érték igazán jelentős részének előállítása. Ebbenrészben a fejlesztői kapacitások idecsoportosítása, részben az elektromos járműgyártási kapacitások kiépülése miatt. Ez kulcsfontosságú lenne nemcsak az emberek fizetési kilátásai, hanem az ország bruttó hazai termékének alakulása szempontjából is.

Természetesen az alacsonyabb hozzáadott érték részarányt, ha közben darabszámban rengeteget állít elő az adott járműből/motorból a gyár. Éppen ez látszik az alábbi ábrán is, miszerint amikor az adott autógyár kapacitása nagyon megugrott, akkor összességében a megye feldolgozóipari bruttó hozzáadott értéke szintén megugrott (és áttételesen nyilván az országé is valamennyire). Közben figyelemre méltó, hogy, és ezzel kimaradt a többi megye felívelő trendjéből., de ismét csak az a kérdés, hogy a beszállítói láncban és a gyárban arányaiban mennyire lesz majd magas a hozzáadott érték.

Nyilván ha megugrik az adott megye feldolgozóipari bruttó hozzáadott értéke (részben a járművek darabszámának megugrása miatt), akkor azt többé-kevésbéAz alábbi két ábrán ezek látszanak, így tehát az elsőn az, hogy ahogy az Audi termelése és feldolgozóipari hozzáadott értéke 2012-től meredeken emelkedni kezdett, úgy kezdett felfelé elszakadni a megye havi bruttó átlagbére az országos átlagtól és az emelkedése is intenzívebb volt az ország többi részénél.

Az alábbi ábrán pedig az látszik, hogy, illetve az iparnál és általában véve a versenyszektornál. Ezekre a folyamatokra, tendenciákra majd a hajdú-bihari BMW-gyár kapcsán is lehet számítani.

amint elkezd felfutni a BMW-gyár termelése a következő évtizedben, az az átlagos életszínvonal-adatot is meg fogja emelni - persze ez a megyében élő embereket nagyon eltérő mértékben fogja érinteni (többségüket sehogy).

A megugró bruttó hozzáadott érték természetesen az egy főre jutó bruttó hozzáadott értéket, azaz a GDP-t, mint az egyik legáltalánosabb életszínvonal mutatót is emeli, és éppen ez látszik az alábbi utolsó ábránkon is. Eszerintaz adott megyékben azokban az időszakokban és ebből az a következtetést is levonható: