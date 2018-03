Az álommunkát hagyta ott a Facebooknál egy magyar, hogy iskolát építsen itthon

Hogy kerül egy magyar a Facebookhoz?

Vészi Gábor: Én 2015-ben mentem ki Londonba, de már akkor az volt a terv, hogy nem telepedünk le, csak pár évre tervezünk. Egyébként egész életemben meg voltam győződve arról, hogy Budapesten fogok élni, szeretem ezt a várost. Közben jött ez a lehetőség, hogy a Facebooknál dolgozhatok, és ezt egy akkora lehetőségnek éreztem, hogy meggyőztek. Végül 2017 májusában jöttem haza, nagyjából két évet éltem kint, ez számomra egy jó kaland volt, örülök, hogy részem volt benne. Amíg Londonban éltünk, addig is viszonylag gyakran jártunk haza, a kislányom most hatéves, és a nagyszülőkkel annak idején az volt a megállapodás, hogy legalább havonta egyszer láthatják.Korábban a Prezinél dolgoztam itthon, és onnan azért a jobb mérnököket folyamatosan megkeresik ezek a nagy világcégek, hogy menjünk hozzájuk dolgozni. Az első interjúra még úgy mentem el, hogy nem is akartam a Facebookhoz menni, csak érdekelt, milyen az interjú, felvennének-e. Utána kaptam egy ajánlatot, amit nem fogadtam el, majd kivittek egy napra, és megmutatták azt a két csapatot, akikkel dolgoznom kellett volna, és ez annyira meggyőző volt, hogy végül igent mondtam.A Prezinél először mérnök voltam, majd menedzser lettem, az infrastruktúrával foglalkoztam, elsősorban azzal, hogy stabil legyen a rendszer, képes legyen sok embert kiszolgálni. Ilyen jellegű csapatokkal dolgoztam a Facebooknál is, főleg adatbázisokat fejlesztettünk. A cég nagyon sok adatot tárol a felhasználókról, ezekkel dolgoztak az csapataim.

Az olyan nagy techcégek, mint a Facebook, a Google vagy az Amazon nem engedhetik meg maguknak, hogy ne legyenek mindenben nagyon jók, ebbe beletartozik az is, hogy a legjobb sütik vannak a konyhában, de az is, hogy nem tehetnek semmi rosszat, nem keveredhetnek botrányba, mert tömegesen hagyják ott őket a dolgozók.

Szerintem az emberek átlagosan többet dolgoztak egy nap, mint nyolc óra, de ebben az is benne van, hogy ebéd után egy órát csocsóznak vagy videojátékoznak, vagyis nem folyamatos munkáról beszélünk. Gyakran kávézgattunk, beszélgettünk munkaidőben.

Hiszek abban, hogy itt kell lennem Budapesten ahhoz, hogy javuljanak a dolgok, és számomra kedves embereknek jobb legyen az élete.

A csapatom fele Amerikában volt, én is kéthavonta jártam Kaliforniába. A Preziről is lehet olvasni a hírekben, hogy nagyon kényelmes az ott dolgozók élete, ingyen kaja, utazás, a Facebook erre rátesz még egy nagyságrenddel.Az nagyon átjön, hogy a Facebook például próbál mindent megtenni azért, hogy az emberek jól érezzék magukat, ez nekem néha már kicsit kényelmetlen is volt. Például amikor megláttam, mennyibe kerül a repülőjegyem business classon Kaliforniába, akkor azért elgondolkodtam, hogy megér-e a világnak ennyit, hogy átugorjak az óceán túlpartjára két hétig emberekkel beszélgetni.Egyáltalán nem kötött, csapatfüggő. A Facebook lényege éppen az, hogy alulról építkező csapatok vannak, a mérnökök döntik el, hogyan szeretnének dolgozni. Amíg az eredményeket hozza a csapat, addig gyakorlatilag azt csinálnak, amit akarnak bizonyos keretek között. Én, mint menedzser általában az egész napjaimat meetingszobákban töltöttem, mérnökökkel beszélgettünk a célokról, kihívásokról, arról, hogy hogyan érzik magukat.Nekem az volt a legnagyobb feladat Londonból, hogy a cég nyolcvan százaléka Kaliforniában van, de ha a csapatom sikeres akar lenni, akkor jó kapcsolatokat kell ápolnunk velük. Az időeltolódás miatt hatékonyabb tudott lenni az ember, ha este dolgozott például videokonferenciák keretében. Én majdnem minden este dolgoztam.Úgy éreztem, hogy túl sokat dolgoznak a kollégáim. Volt olyan, hogy nekem este kilenckor még megbeszélésem volt az amerikai kollégákkal, aztán mikor láttam, hogy még mindig ott ülnek négyen a csapatomból, akkor rájuk kellett szólni, hogy most már jó lenne, ha hazamennétek. Ma menő dolog informatikusnak lenni, ott azt lehetett érezni az embereken, hogy akár hobbiból is bent maradnak este, mert annyira szeretik, amit csinálnak.Abból a szempontból számított, hogy tudtam, hogy ott olyan kihívások várnak rám, amik a világon máshol nem. Olyan cégeknél szeretek dolgozni, ahol a misszióban hiszek, a Facebook esetében is azonosulni tudok ezzel a misszióval. Utólag meg lepett, hogy más embereknek mennyire nagy szám a Facebook neve. Úgy érzem, hogy a Prezinél hasonló problémákon dolgoztunk, hasonló kvalitású emberekkel. Egyébként magyar szinten már a Prezi is "menő" munkahelynek számított, így ehhez már hozzászoktam.Nagyjából ennyi időre, pár évre terveztünk. Inkább az erősödött bennem, hogy bármikor visszamehetek, ha úgy alakul, most sem állítom azt, hogy örökre hazatértem. Amikor hazajöttem, akkor úgy éreztem, hogy a Budapest School jelenleg izgalmasabb kihívás számomra, nagy hatással tudok lenni.Ez egy hosszú folyamat, nem úgy működik, hogy egy nap bejelentem, hogy 30 nap múlva kilépek. Inkább az történt, hogy a menedzseremmel beszélgettünk arról, hogy a csapataimban megoldottam a problémákat, nagyjából önjárók, nem jelentettek már kihívást. Utána egy pár hónapig ötletelgettünk, hogy mi mást tudnék csinálni, majd a beszélgetés egy pontján felmerült, hogy mi lenne, ha nem maradok. Ezt követően még mindig hosszú idő volt az átadás-átvétel, fel kellett vennem a helyettesemet, egy ideig átfedésben dolgozni.Én nem gondolok a menekülésre, , vagyis nem gondolom, hogy itthon olyan irányba változnának a dolgok, hogy azért akarnék elmenni. Egy még nagyobb kihívás kellene hozzá, és az, hogy az életem is pont olyan állapotban legyen, hogy az mindenkinek kényelmes legyen. Azt reálisabbnak tartom, hogy itthonról egyfajta távoli kapcsolaton keresztül, havonta egyszer kiutazva dolgozzak egy külföldi cégnél, ezt egyre többen alkalmazzák.