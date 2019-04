Az EU vízummentességet ad a briteknek, ha ők is viszonozzák azt

Az EP kétnapos brüsszeli plenáris ülésén 502 szavazattal 81 ellenében elfogadott állásfoglalás értelmében a jogszabály akkor lép hatályba, amikor az Egyesült Királyság kilép az unióból.A brit állampolgároknak nem lesz kötelező vízumot kérniük, ha egy adott 180 napos időszak alatt legfeljebb 90 napig akarnak az Európai Unióban tartózkodni. Uniós tartózkodásuk célja üzleti, turisztikai vagy rokonlátogatási lehet. A korábbi feltételek nem vonatkoznak a munkavállalás céljából kezdett utazásra.Állásfoglalásukban az EP-képviselők felhívták a figyelmet arra, hogy az EU egyoldalúan, de a viszonosság alapján nyújtja a vízummentességet az Egyesült Királyság állampolgárai számára. Az Egyesült Királyság kormánya korábban jelezte, hogy nem szándékozik vízumot kérni azoktól az uniós polgároktól, akik rövid távú tartózkodásra utaznak a szigetországba.Abban az esetben azonban, ha az Egyesült Királyság a jövőben mégis vízumkötelezettséget vezetne be legalább egy tagállam állampolgáraival szemben, szintén a kölcsönösségi mechanizmust kell alkalmazni, és a három uniós intézmény, valamint a tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul lépéseket tesznek a mechanizmus alkalmazására.Az Egyesült Királyság egyike lesz annak a hatvannál is több, unión kívüli országnak, amelynek állampolgárai vízummentességet élveznek az unióban.A vízummentesség minden EU-tagállamban érvényes lesz - Írország kivételével, amely saját vízumpolitikával rendelkezik -, valamint a schengeni térség társult országai, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc esetében. Írország és az Egyesült Királyság között kétoldalú megállapodás van érvényben, amely biztosítja a vízummentes utazást a két ország között.Az EP plenáris ülésének jóváhagyását követően a jogszabálytervezetet az Európai Unió Tanácsának hivatalosan is el kell fogadnia. A jogszabályt az EU hivatalos lapjában április 12-ig kell közzétenni egy esetleges megállapodás nélküli Brexitre való felkészülés érdekében - közölték.