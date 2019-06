Az eurócsoport elnöke figyelmeztette az olaszokat

Ez olyasvalami, ami rendkívül fontos a gazdasági növekedés, az euróövezet stabilitása szempontjából

Remélem, hogy Olaszország elfogadja a felé nyújtott segítő kezet, és meghozza a szükséges intézkedéseket

- mondta Centeno a közös valutát használó uniós tagállamok pénzügyminisztereinek luxembourgi tanácsülésén. Hozzátette, meg kell nyugtatnunk mindenkit, az olasz állampolgárokat, a vállalatokat, az európai beruházókat, hogy érvényesek a kötelezettségvállalások.Az Európai Bizottság múlt héten megállapította, hogy a magas költségvetési hiány miatt indokolt a túlzottdeficit-eljárás megindítása Olaszországgal szemben. Ezt az uniós pénzügyminiszterek hagyhatják jóvá, szakértők szerint akár már július közepén, amennyiben Róma nem jelent be megfelelő korrekciót.Az eljárás keretében kiszabott büntetés összege elméletileg akár a bruttó hazai termék (GDP) 0,2 százalékát is elérheti.- közölte Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter.Giovanni Tria, az olasz pénzügyi tárca vezetője arról számolt be, hogy országa bizonyítani fogja, hogy teljesíteni tudja a hiánycélokat, ugyanakkor megegyezésre törekednek a brüsszeli testülettel. Mint mondta, nincs szükség új intézkedésekre, a kormány tudja, hogyan érje el a hiánycélokat, ami szándékában is áll, ugyanis ez fokozza a biztonságot.Olaszország államadóssága mintegy 2300 milliárd euró, a GDP 132 százaléka, ez a második legmagasabb arány az EU-ban, több mint duplája a hatvan százalékos uniós plafonnak.