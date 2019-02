Az MNB máris reagált Magyarország felminősítésére

A Fitch egy hét múlva vizsgálja felül Magyarország államadós-osztályzatát, és az általa kiemelten figyelt mutatók esetében, különösen a külső egyensúlyi és növekedési képben, szintén jelentős javulás volt tapasztalható az elmúlt években, így a már 2017 őszétől fenntartott pozitív kilátást a Fitch is felminősítésre válthatja döntése során

Ahogyan a jegybank az elmúlt időszakban több alkalommal jelezte, Magyarország megérett az újabb felminősítésre, amelyet a makrogazdasági kulcsváltozók széles körének javulása támaszt alá. Az MNB a törvényi mandátumával összhangban továbbra is minden lehetséges eszközével törekszik a hazai gazdaság sikerességének, stabilitásának biztosítására, valamint bízik abban, hogy az S&P döntését követően a többi hitelminősítő is elismeri a magyar gazdaság fundamentumainak fenntartható javulását - teszik hozzá.A jegybank szerint, korábban többször jelezték tavaly, hogy indokoltnak tartanák a lépést. Az MNB elemzései az S&P esetében az egy főre jutó reál GDP-növekedés emelkedését azonosították az egyik kulcsváltozóként. Másrészt a külső sérülékenység csökkenése és a fiskális deficit mérséklődése is támogatta az hitelminősítő elmúlt évekbeli pozitív lépéseit. A 2017-es kilátásjavítást pedig a monetáris politikai hatékonyság és a pénzügyi rendszer erősödése eredményezte.- vetíti előre az MNB.