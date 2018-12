Az MTA 2019 első negyedévében nem kapja meg a teljes finanszírozását

Ezt mondta Palkovics

Így döntött az MTA

A tudománynak a társadalomban betöltött szerepéről szóló MTA-állásfoglalást fogadtak el.

Elutasítják a kormány átalakítási javaslatát.

Azt kérik az innovációs és technológia minisztertől, hogy ne tartsa vissza az akadémiai kutatóhálózat 2019. első negyedévi finanszírozását.

Ez a lépés méltatlan az akadémiához és a kormányhoz is

Hogy jutottunk idáig?

az MTA kutatóintézet-hálózatából egyes kutatócsoportok vagy teljes intézetek egyetemi fenntartásba kerülnének.

Más kutatóintézetek egy másik kutatóhálózathoz kerülnének, illetve megszűnnének.

Az MTA fenntartásában maradó intézetek "konszolidáción és profiltisztításon" mennének át. Mindez idén decemberig lezajlana.

Palkovics László és Lovász László mostani bejelentései után tehát az a helyzet, hogy amíg az átvilágítás eredménye nem zárul le, addig a kormány nem utalja át az eddigieknek megfelelő működéshez szükséges finanszírozást az MTA-nak és a kutatóintézeteknek.

A kormány fontosnak tartja, hogy a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer átalakításakor az átmeneti időszakban is lehetővé tegye a Magyar Tudományos Akadémia zavartalan működését, hiszen alapelvünk, hogy értek nem veszhet el - mondta az MTI beszámolója szerint Palkovics László innovációs és technológia miniszter az MTA csütörtöki rendkívüli közgyűlése kapcsán tartott sajtótájékoztatón Budapesten.Hozzátette:A miniszter azt is kiemelte, hogy hamarosan kiírják az új pályázatokat, amelyek az innovációs ökoszisztéma valamennyi szereplője számára elérhetővé válnak.Palkovics László hangsúlyozta: az előzetes tervek ellenére azért nem ment el az MTA rendkívüli közgyűlésére, mert a testület elé olyan anyagok kerültek, amelyek "méltatlanok az MTA közgyűléséhez és nem tartalmaznak olyan pontokat, amelyekkel az akadémia köztestületét terhelni kellene".Palkovics László szavaiból tehát már kiolvasható volt, hogy a kormány a kutatóintézetekben dolgozók bérét finanszírozza, mást nem. Ez később megerősítést is nyert az MTA elnökének szavai után.Lovász László az MTA rendkívüli közgyűlése után tartott sajtótájékoztatón közölte: három döntésről határoztak.Hozzáfűzte: a miniszter jelenleg a 2019. első negyedévi teljes finanszírozás mintegy felét, a béreken felüli, dologi kiadásokra fordítható összeget visszatartja az ITM és az MTA közötti teljes megállapodás megszületéséig arra hivatkozva, hogy egyébként az "akadémia nem csinálna semmit".- fogalmazott az MTA elnöke.Hangsúlyozta azt is: a közgyűlés elvárja, hogy az átvilágítás próbáját kiálló akadémiai kutatóintézetek alapfinanszírozása hosszú távra biztosított legyen. Az átvilágítást az MTA Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottsága végzi el március 31-ig, amelynek hét tagját az akadémia, hét tagját pedig az ITM delegálja - mondta.Nem az MTA élezte ki a viszonyt a kormánnyal - szögezte le az MTA elnöke, hozzátéve, hogy hamis az a vád, amely szerint az akadémiai kutatóhálózat nem elég hatékony, hiszen ha a eredményességet a finanszírozás nagysága függvényében vizsgáljuk, az MTA kutatóhálózata Európa leghatékonyabbjai közé tartozik.Kitérve a többször elhangzott vádra, amely szerint az MTA politizál, Lovász László úgy fogalmazott: az akadémiának kötelessége, hogy olyan kérdéseket vizsgáljon és olyan tudományos eredményeket közvetítsen a döntéshozók felé például a környezetvédelem terén, amelyek hatással lehetnek szakpolitikai döntésekre. Az MTA kutatói pedig szabadon fejthetik ki a véleményüket és nyilatkozhatnak magánemberként politikai kérdésekről is.A történet idén nyáron kezdődött, amikor a 2019-es költségvetési törvényből kiderült , hogy az MTA által irányított kutatóközpontok és kutatóintézetek működtetésének finanszírozása a jövőben az Innovációs és Technológiai Minisztérium kerül. Ezt követően indultak meg az egyeztetések a minisztérium és az akadémia vezetése között. Szeptember elején viszont megszakadtak a tárgyalások , ugyanis Palkovics László szeptemberben egy munkaanyagot adott át az MTA elnökének, amelyben új tervezett változások is szerepeltek:Néhány héttel később azonban kiderült, hogy létrejön egy vegyes testület a kormány és az MTA képviselőiből . Felállt az MTA-ITM Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottság (KTEB), hogy létrehozza a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) között létrejövő együttműködési és finanszírozási megállapodástervezet. Az MTA-t képviselő hét tudós Török Ádám főtitkár, Barnabás Beáta főtitkárhelyettes, Vékás Lajos alelnök, Freund Tamás alelnök, Bokor József alelnök, Kertész András osztályelnök, MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Prószéky Gábor igazgató, MTA Nyelvtudományi Intézet, míg a kormány a következő személyeket jelölte ki: Kásler Miklós, az MTA doktora, miniszter; Merkely Béla, az MTA doktora, rektor; Sótonyi Péter, az MTA doktora, rektor; Závodszky Péter, az MTA rendes tagja; Fülöp Zsolt, az MTA doktora; Maróth Miklós, az MTA rendes tagja; Lánczi András, kandidátus, rektor.Közben viszont az is kiderült, hogy az innovációs miniszter december 1-jéig kapott határidőt az állami fenntartású alkalmazott kutatóintézet-hálózat létrehozására.Közben az MTA elnöksége október 30-i ülésén határozatot fogadott el, melyben hangsúlyozza, hogy az intézmény jelentős átalakítása szükségtelen, a kutatóhálózatnak pedig nincs szüksége túlzott centralizációra. Az elnökség ekkor hívta össze a rendkívüli közgyűlést december 6-ára.