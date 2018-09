Az ország, ahol a mai gyerekek még nyugdíjasként is az IMF-hitel terheit nyögik majd

Az eurózóna helyzete és kilátásai, a jövőbeli kockázatok is szóba kerülnek a Budapest Economic Forum-on. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az előzményekről röviden Három hitelcsomag és megannyi megszorítás után augusztus 20-án lejárt a görög mentőprogram utolsó fázisa, így többé nincs a nemzetközi szervezetekre utalva Görögország. Hosszú út vezetett idáig, hiszen 2009 végén derült ki, hogy bajban vannak a görögök, egyrészt a gazdaság sérülékenysége, másrészt pedig az adósságszámok korábbi elferdítése miatt 2010 májusában kapták meg az első 110 milliárd eurós hitelcsomagot. Alig telt el azonban egy év, és 2011-ben máris csökkenteni kellett a hitel kamatát, illetve megszavaztak egy 109 milliárd eurós második mentőcsomagot és a görög adósság egy részén 50 százalékos leírást hajtottak végre. 2015-ben indult a harmadik program további 86 milliárd eurós hitelkerettel, ez járt le most augusztusban.



A hosszú nemzetközi mankó azt jelenti, hogy ma a mintegy 350 milliárd eurós teljes görög adósság nagy része a különböző nemzetközi hitelezők kezében van, intézményi szereplők most kezdenek majd csak visszatérni a piacra, amikor újra tudnak állampapírt értékesíteni a görögök. Az adósságválság kezdetén az európai bankok voltak Görögország legnagyobb hitelezői, az ő állampapírjaiknak nagy része került aztán a "trojkához", az Európai Központi Bankhoz, az IMF-hez és a tagállamok által felállított európai válságkezelő alaphoz. 2015 elején az akkor 320 milliárd eurónyi görög adósságból Németország, Franciaország és Olaszország birtokolta a legnagyobb részt, mintegy 130 milliárdot, mellettük az IMF-nek tartoztak a görögök 32 milliárddal, az EKB-nak pedig 20 milliárddal. Eközben az európai bankok (a görögöket kivéve) 2011-ben még 45,8 milliárd eurónyi állampapírt tartottak maguknál, ez négy év alatt 2,4 milliárd euróra esett.

Akkor most talpra áll Görögország?

A fenti hatalmas segélycsomagot (például a még nagyobb hitelelengedés hiányát) sokan kritikával illetik. Kétségtelen, a görögöktől óriási áldozatokat követelt a megelőző évek gazdaságpolitikai ámokfutása, hiszen a pénzügyi segélyek ellenére a kiigazítások óriási gazdasági zsugorodást váltottak ki. Görögország a fejlett világ leghosszabb recessziója után indult el felfelé, az utóbbi néhány negyedévben már szerény, de érezhető növekedést produkált. Az idei első negyedévben 2,3 százalékos volt a növekedés az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A másik eredmény, hogy a görög költségvetést komoly megszorítások (vagyis elsősorban kiadáscsökkentések árán) fenntarthatóbb pályára állították. Jelenleg az alapfolyamatok nagyjából nullás költségvetést vázolnak fel, a kamatfizetések nélküli elsődleges egyenleg pedig a GDP 3-4 százalékának megfelelő többletet mutat. Ehhez képest a válság mélypontján volt olyan év, amikor a nemzeti össztermék 10 százalékát is megközelítette a deficit.

Ugyanakkor könnyen lehet, hogy még az elért eredmények sem lesznek elegendők, hiszen a 3-4 százalékos elsődleges többlettel is csak azt sikerült eddig elérni, hogy gyakorlatilag stagnáljon, minimálisan csökkenjen a görög adósságráta. 2017 végén kicsivel a GDP 180 százaléka felett volt a mutató. Az IMF becslései szerint ez még 2023-ban is meghaladja majd a 150 százalékot.

Az ország mára eljutott oda, hogy elfogadható hozam mellett tud a piacon állampapírt kibocsátani, de a szakértők többsége szerint a GDP 180 százalékára rúgó teher hosszú távon fenntarthatatlan, így csak idő kérdése, mikor kerül megint elő a görög kérdés.

Nem megmenekültek, csak fellélegeznek

A Commerzbank egy júliusi elemzésében azt írta: Görögország ugyan már nem a kontinens fekete báránya, de a mentőcsomag mellett jelentősen profitált az EKB laza monetáris politikájából, a jegybanki eszközvásárlásokból is. Az pedig még nem egyértelmű, hogy ha a kamatok emelkedésnek indulnak, akkor is fenntartható lesz a pozitív tendencia a görög gazdaságban.A bank elemzői szerint. Egyrészt a likviditási helyzet kielégítő, hiszen az utolsó 15 milliárd eurós hitelrészlet lehívásával a pénzügyminisztériumnak jelenleg mintegy 20 milliárd eurónyi likvid tartaléka van. Ez pedig elegendő arra, hogy az összes lejáró adósságot fedezze 2020 közepéig.Másrészt a megkapott nemzetközi mentőcsomagok után rendkívül lassan kell elkezdeni törleszteni, sőt néha még kamatot fizetni is. Az európai válságkezelő alaptól, az ESM-től kapott 61,9 milliárd euró átlagos hátralévő futamideje 32 év, míg a tagállamok által feltőkésített EFSF-től kapott 130,9 milliárd euró esetében az eurózóna pénzügyminiszterei éppen idén júniusban növelték meg tíz évvel 42 évre a futamidőt. Ráadásul ezzel párhuzamosan ezekre a hitelekre egyelőre kamatot és tőkét sem kell visszafizetni még legalább 2032-ig. És ha ez még nem lenne elég, a tagállamok 2022 közepéig átutalják Görögországnak azt a profitot, amit az EKB és a nemzeti jegybankok a görög kötvényeiken elértek.Így a következő években a görög kormánynak csak az IMF felé kell törlesztenie, illetve az EKB-nál lévő görög állampapírokat kell a lejáratkor kifizetnie. 2029-ig ez évente átlagosan kevesebb, mint 8 milliárd eurós terhet jelent majd. Ezt pedig könnyedén be tudja vonni az ország a kötvénypiacról is, hiszen tavaly óta ismét tudnak állampapírokat kibocsátani. Idén az év eleje óta már 3 milliárd eurót sikerült bevonni elfogadhatónak mondható 3,4%-os hozam mellett hétéves futamidőre, és még további kibocsátásokat terveznek.

Vagyis egyrészt Görögország finanszírozása a jelenlegi feltételek mellett még évekig biztonságban van, másrészt viszont a görög nép még évtizedekig nyögi majd a három mentőcsomag terheit, valószínűleg a következő generációra vár majd a visszafizetés.

A Törökországban és Észak-Afrikában tapasztalható válság és terrorfenyegetettség miatt a turisták egy része a biztonságosabb Görögország felé fordult, részben ennek köszönhetően tavaly 5%-kal nőtt a szállodákban eltöltött vendégéjszakák száma.

Az utóbbi évek jelentős bércsökkentései az euró leértékelődésével hozzájárultak a görög gazdaság ár-versenyképességének fenntartásához.

A fontosabb exportpországokban nőtt a kereslet, ennek köszönhetően az idei első negyedévben 7,6%-kal nőtt a görög kivitel.

Összességében a hitelprogram augusztusi lezárása valószínűleg nem jelenti azt, hogy Görögország végleg búcsút inthet a megszorításoknak és fenntartható pályára helyezte adósságát. Tőkét a legtöbb hitelük után még jó darabig nem kell töreleszteniük, ezért rövid- és középtávon valószínűleg biztosítható a finanszírozásuk, viszont hosszú távon a 180 százalék körüli GDP-arányos adósságráta továbbra sem tűnik fenntarthatónak, könnyen lehet, hogy majd újra előkerül az adósságelengedés ötlete.

Az eurózóna pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup számításai szerint középtávon a GDP 15%-a alatt maradhat a görög költségvetés bruttó finanszírozási szükséglete évente. A Commerzbank szerint ezzel a becsléssel csak az a gond, hogy, azt jósolja, hogy 2022-ig átlagosan 3,5%-os elsődleges többlet lesz a görög költségvetésben, azt követően pedig 2060-ig ez átlagosan évente a GDP 2,2%-ára csökken csak. Vagyis a görög költségvetési szigornak minden körülmények között ki kell tartania, még akkor is, ha esetleg a gazdaságnak élénkítésre lenne szüksége.A szakemberek elsősorban ebben látják a görög gazdaság legnagyobb kockázatát, hiszen ha bármilyen külső vagy belső ok miatt a fegyelmet nem sikerül tartani, akkor ismét fenntarthatatlanná válhat az adósságtömeg. És nem csak az elemzők gondolják ezt, az IMF és a nagyobb hitelminősítők is irreálisnak tartják az optimista költségvetési pályát.A költségvetés mellett az adósság fenntarthatósága szempontjából legalább ennyire fontos a GDP-növekedés (magasabb GDP esetében a nemzeti össztermékhez arányuló adósság már nominális stagnálásnál is csökkenni tud). Ahogy láttuk, részben a megszorítások miatt a kilábalás visszafogott, még mindig csak évi 2% körüli ütemben tud nőni a gazdaság. És az elemzők szerint középtávon még ebben is vannak kockázatok, ugyanis egy sor egyszeri tétel is segítette Görögországot:Persze nem zárható ki, hogy ezek a pozitív tendenciák folytatódnak a következő években, az viszont kockázatot jelent, hogy a fenti külső tényezőkre a görög kormánynak nincs ráhatása. A Commerzbank szerint a külkereskedelemben tapasztalható élénkülés lassan kifújhat, a turizmus sem fog örökké pörögni, hiszen részben a líra zuhanása miatt Törökország ismét vonzó célpont lett. A belső kereslet pedig egyelőre nem olyan erős, hogy ezeknek a külső tényezőknek a romlását kompenzálja. Hasonló kockázatokat fogalmazott meg az IMF is júliusban: szerintük az idén 2%-os, jövőre pedig 2,4%-os lehet a görög gazdaság növekedése, de ebben jelentős lefelé mutató kockázatok vannak az exportpiacok romlása miatt, illetve a régió instabilitása miatt.További kockázatot jelent, hogy a növekedés fennmaradása mellett a megkezdett reformokat folytatni kellene. A kormány egyelőre fogadkozik, hogy nem tér le az útról, de a korábbi tapasztalatok óvatosságra intenek. Az utóbbi években már megfigyelhető volt, hogy akkor szánták el magukat reformokra a görögök, amikor jelentős gazdasági nyomás volt rajtuk, akkor is gyakran csak papíron. Ráadásul jövőre parlamenti választásokat tartanak az országban, további kockázatot jelent, hogy az új kormány folytatja-e a reformokat. Emellett a kamatok emelkedése is érzékenyen érintheti Görögországot, ha ugyanis erőteljesen emelkednek a pénzpiaci kamatok, akkor az hosszútávon magasabb kamatterhet jelenthet. Részben emiatt az eurózóna pénzügyminiszterei már felvetették, hogy 2032-ben lehet, hogy újra felül kell majd vizsgálni az esetleges adósságkönnyítés lehetőségét, hogy fenntartható maradjon a görög adósság.