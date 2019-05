Bedobta a bombát May: második Brexit-népszavazás jöhet

Fontos hangsúlyozni: az, hogy May ma bedobta ezt az ötletet, távolról sem jelenti azt, hogy sor is kerül egy második népszavazás kiírására.

Theresa May a hétvégén már jelezte , hogy a mostani kormányülésen új, merész javaslatra készül, deHa szabad kezet adna pártja képviselőinek a második népszavazásról szóló döntésre, nem reménytelen, hogy összejönne a parlament többsége a kérdés mögött (az ellenzéki Munkáspárt képviselői között is szép számmal vannak támogatók, de különösen a párttagság támogatja a kérdést).Ezt jelzi, hogy azonnal "letorkolták" Mayt a saját kabinetjén belül is az elfogadhatatlannak tartott ötlete miatt. Mindenesetre érdekes fejlemény, hogy a kormányfő (aki egyébként a politikai bukás szélén egyensúlyoz)May egyébként a kiszivárgott értesülés után maga is nyilatkozott és azt mondta, hogy pár napon belül új szövegezésű Brexit-törvény készül, ígyA most csütörtöki brit EP-választások hatalmas szorítást jelentenek mindkét nagy pártra nézve (Konzervatív Párt és Munkáspárt), mert várhatóan óriási vereséget fognak szenvedni Nigel Farage új Brexit-pártjával szemben, amely 35%-os népszerűségnek örvend a két nagy párt 8-12% körüli eredményével szemben. Ez a szorítás pedig akár afelé is terelhetné a két nagy párt képviselőit, hogy végül "orrbefogva", negyedik nekifutásra összejöjjön az EU-val korábban kialkudott Brexit-megállapodás mögött a parlamenti többség.A font kora délután még 1,27 alatt, négyhavi mélyponton járt, aztán a hírek hatására 1,2730-ról 1,28 fölé ugrott. A font egyébként az előző 11 napban sorozatosan esett, így most az új kilátásokra tekintettel akár nagyobb fonterősödés is kibontakozhat.