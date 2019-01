Beismerték: már tényleg recesszióban lehet Európa fekete báránya

Az olasz jegybank idén 0,6 százalékos, 2020-ban pedig 0,9 százalékos növekedésre számít, miközben a korábbi prognózisuk még 1, illetve 1,1 százalék volt. Vagyis elsősorban az idei kilátásokat rontották le friss negyedéves előrejelzésükben.Ez annak is köszönhető, hogy jó eséllyel recesszióból futhat neki a 2019-es évnek az olasz gazdaság. A Bank of Italy szerint az utóbbi időben a nemzetközi kereskedelemről és üzleti hangulatról megjelent adatok támasztják alá a kilátások romlását. A tavalyi harmadik negyedévben az előző időszakhoz képest 0,1 százalékkal esett vissza az olasz GDP, a jegybank most elismerte, hogy a negyedik negyedévben tovább zsugorodhatott a gazdaság, vagyis. Ráadásul kiemelték, hogy a jelenlegi előrejelzésben is lefelé mutató kockázatokat látnak.Olaszország évek óta képtelen kitörni a stagnálás csapdájából, az Európai Bizottság szerint az eurózóna leggyengébb növekedését mutathatják fel. Éppen ezért tavaly a populista olasz kormány költségvetési kiadásnöveléssel tervezte felpörgetni a gazdaságot, ezt azonban éppen Brüsszel torpedózta meg, így kicsit visszakozniuk kellett az eredetileg tervezett hiánycélból.