Béremelést és versenyt hoz a BMW Debrecenbe

Papp László (Fidesz-KDNP) kiemelte: a cégvezetők 81 százaléka szerint a BMW-gyár megnyitásával növekedni fog a verseny a munkavállalókért, 61 százalékuk pedig úgy véli, emelkedni fog az átlagbér Debrecenben.A már harmadik éve végzett, ezúttal 204 céget érintő kutatás kimutatta, hogy a befektetők megbízható, folyamatosan javuló üzleti környezetként tekintenek a térségre.A debreceni vállalkozások 91 százaléka - a vállalkozás méretétől függetlenül - újra befektetne a városban - tette hozzá a polgármester megjegyezve, hogy a helyi gazdaságpolitika kiszámíthatóságát elismerő válaszok aránya három év alatt 38-ról 56 százalékra nőtt.Papp László szerint 2018 különleges év volt Debrecen számára: a Magyarországra érkezett befektetések egyharmada választotta a várost, közülük a legnagyobb a BMW-beruházás.Póser Zoltán, az EDC igazgatója kijelentette: a helyi gazdasági szereplők visszajelzése mellett fontos számukra a város nemzetközi megítélése is. A Financial Times nemzetközi tőkeáramlásokkal és befektetésekkel foglalkozó részlege, az fDi Intelligence tavalyi döntése nyomán Debrecen kiemelkedő tőkevonzási stratégiája alapján 2018-2019-ben "A jövő európai városa" címet viselheti.Az idén márciusban Cannes-ban megrendezett díjkiosztó gálán újabb négy elismerést kapott Debrecen, fDi Strategy Awards különdíjat az oktatás, a befektetésösztönzés és a munkavállalók képzése terén végzett tevékenységéért, a negyedik, szerkesztői különdíj pedig arról szól, hogy "ez az a város, amely világszintű figyelmet érdemel" - magyarázta Póser Zoltán. Az utóbbi elismerést Debrecen mellett a szerb Sabac és az ír Limerick is megkapta. "Debrecen kilépett a nemzetközi piacra" - jegyezte meg ennek kapcsán Papp László polgármester.Kertész Balázs, a gazdasági szereplők körében kutatást végző Szinapszis Kft. ügyvezetője, és Kovács István, az EDC gazdaságelemzési szakértője egyaránt azt emelte ki, hogy a felmérés szinte Debrecen teljes gazdaságát reprezentálja. Az üzleti környezet megítélése minden kategóriában folyamatosan javul, s annál kedvezőbb képet mutat, minél nagyobb a vállalat - jelezték a szakértők.