Bézs Könyv: enyhén javultak a gazdasági kilátások

Az amerikai gazdaság állapotát az április 9-étől május 24-éig elvégzett gazdasági felméréseken bemutató elemzés az előző, áprilisi kiadványnál egy fokkal optimistábban látja az amerikai gazdaság helyzetét.Egyes külföldi termékek magasabb árfekvése és az 50 éve nem látott alacsony munkanélküliségi ráta ellenére szilárdan növekedett az amerikai gazdaság az említett hetekben, az infláció pedig nyomott volt. A legfontosabb szektorok többsége növekedett, bár gyengeségre utaló jelek is mutatkoztak.Egyes feldolgozóipari cégeknél az aktivitás lassulásának és a kilátások bizonytalanabbá válásának a jelei is megmutatkoztak, a mezőgazdaság működési feltételei pedig összességében továbbra is gyengék - mutatott rá az elemzés.