Branson: csődközeli helyzetbe kerülhet Nagy-Britannia

Branson szerint a kemény Bexit a Virgin-csoport több tagvállalatát is "megtorpedózná", és hatalmas károkat okozna a konglomerátumnak.

Sir Richard Branson, a több mint négyszáz vállalatból álló Virgin nemzetközi cégbirodalom alapítója a BBC televíziónak nyilatkozva pénteken kijelentette: Theresa May miniszterelnök is elismerte, hogy ha Nagy-Britannia az ő Brexit-stratégiája alapján lépne ki az EU-ból, az sem járna a brit EU-tagsághoz mérhető előnyökkel, és a kormányfő is azt vallja, hogy "a kemény Brexit teljes katasztrófa lenne" a brit nép számára.A nagyvállalkozó kijelentette: reméli, hogy végül "a józan ész kerekedik felül".