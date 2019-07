Brexit: a megállapodás nélküli kilépés horror költségeiről beszél a pénzügyminiszter

A Konzervatív Párt vezetői tisztségéért Boris Johnson volt és Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszter verseng. A 160 ezer fős párttagság a következő három hétben választja meg közülük a párt új vezetőjét, aki a következő brit miniszterelnök is lesz.Kampánybeszédeikben mindketten egyértelművé tették, hogy készek lennének megállapodás nélkül kivezetni Nagy-Britanniát az EU-ból a Brexit október 31-i határnapján, ha addig nem születik egyezség a kilépés feltételeiről.Philip Hammond azonban a keddi alsóházi vitanapon kijelentette: a rendezetlen Brexit rossz lenne az Egyesült Királyságnak, rossz lenne a brit gazdaságnak és a brit embereknek is. A pénzügyminiszter szerint éppen ezért nem lenne helyénvaló, ha az új brit kormány kifejezetten törekedne a megállapodás nélküli kilépésre.Hozzátette: ilyen kormánypolitika esetén az alsóházra hárulna a megállapodás nélküli Brexit megakadályozása. Hammond alig burkolt utalást tett arra, hogy ebben ő is részt vállalna, kijelentve: ő az új kormány beiktatása után is az alsóház képviselője marad.A brit pénzügyminiszter elmondta azt is, hogy a tárca számításai szerint a brit EU-tagság gazdasági felfordulást okozó rendezetlen megszűnése 90 milliárd fonttal (33 ezer milliárd forint) terhelné meg a költségvetést. (Összevetésül: az egy év alatt előállított magyar GDP 42 ezer milliárd forint volt tavaly.)Hammond, aki a kormányzó Konzervatív Párton belül a megállapodás nélküli Brexitet határozottan ellenző frakciócsoport rendkívül befolyásos és tekintélyes frontembere, egy napon belül másodszor figyelmeztette a vezetőválasztási verseny két résztvevőjét a rendezetlen kilépés potenciálisan súlyos költségvetési és gazdasági következményeire, és az ezek ellensúlyozását célzó pénzügyi ígérgetések tarthatatlanságára. Előző nap a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette: azok a költségvetési kiadási ígéretek, amelyeket Boris Johnson és Jeremy Hunt a vezetőválasztási kampányban eddig tett, jelentősen meghaladják a brit költségvetés mozgásterét.Philip Hammond szerint ezért a következő miniszterelnöknek - ha teljesíteni akarja ezeket az ígéreteket - vagy olyan mennyiségű hitelt kell felvennie, amely messze meghaladja a kormányzat jelenleg érvényes hitelfelvételi korlátait, vagy más területeken kell csökkentenie a kiadásokat, vagy adókat kellene emelnie.Boris Johnson a kampányban többször - keddi észak-írországi kampányrendezvényén is - kijelentette, hogy ha ő lesz a Konzervatív Párt új vezetője és így az új brit miniszterelnök, az Egyesült Királyság a Brexit október 31-i határnapján mindenképpen kilép az Európai Unióból, akár sikerül elfogadtatni addig a Brexit-megállapodást a brit parlamentben, akár nem.Jeremy Hunt a vezetőválasztási kampányban tett nyilatkozataiban úgy fogalmazott, hogy ha semmi esély nem mutatkozik a Brexit-megállapodás újratárgyalására október 31-ig, akkor "nehéz szívvel ugyan", de ő is kész lenne megállapodás nélkül kivezetni Nagy-Britanniát az EU-ból.