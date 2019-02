Brexit: afelé sodródik May, amerre nagyon nem akar menni

Két úton próbálkoznának a britek

Az egyik olyan módosítás lenne, amely időhatárt szabna a mechanizmus alkalmazhatóságának,

a másik pedig azt tartalmazná, hogy London egyoldalúan kiléphetne e mechanizmusból.

Mindkettő lényegében a lelkét venné el a tartalékmegoldásnak és éppen ezért ezeket a lehetőségeket az EU már korábban kizárta. Emellett az uniós vezetők közül például a német külügyminiszter a hétvégén is újra jelezte, hogy nem látnak lehetőséget a Brexit-megállapodásról szóló tárgyalások újbóli megnyitására.

Mi ez a tartalékmegoldás?

Az EU-val novemberben aláírt 585 oldalas kilépési megállapodásban benne van egy olyan tartalékmegoldás, amely azt célozná, hogy akkor is el lehessen kerülni az északír-ír határszakaszon a fizikai határellenőrzés visszaállítását, ha a brit kilépés már a gyakorlatban is megtörténik az átmeneti időszak lejárta után, de még nem sikerült megállapodni a hosszabb távú kereskedelmi kapcsolatokról az EU-val. Ez a tartalékmegoldás azt jelentené, hogy előre nem meghatározott ideig az egész Egyesült Királyság benne maradna a vámunióban (és így nem tudna külön kereskedelmi megállapodásokat kötni) azért, hogy ne kelljen határellenőrzést végezni.

Beintenének az írek

Ezek kapcsán különösen érdekes, amit Angela Merkel német kancellár hétfőn Tokióból üzent a Reuters tudósítása szerint: kreatív módon el lehet érni, hogy miután Észak-Írország kilép az EU-ból az Egyesült Királyság részeként, ne sérüljön az uniós egységes piac még úgy sem, hogy a kemény fizikai határellenőrzés sem áll vissza az északír-ír határon. Ez afelé mutat, hogy Merkel szerint még no-deal Brexit esetén is meg lehet oldani az EU fő célját, a fizikai határellenőrzés elkerülését és közben az egységes piac integritását.

Pár héttel kitolnák a Brexitet?

Még tovább tolnák ki a Brexitet?

Theresa May a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapban közölt írásában egyenes utalást tett arra az MTI összefoglalója szerint, hogy a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerében foglalt, az ír-északír határ újbóli fizikai ellenőrzésének elkerülésére kidolgozott készenléti mechanizmus (backstop) jelenlegi formájának(aminek megtételére a múlt heti parlamenti döntés kötelezi).Ennek ellenére hétfőn, kedden és szerdán is összeül a brit kormány újonnan felállított Brexit-bizottsága Londonban, hogy kidolgozza a lehetséges javaslatok konkrét tartalmát, és fontos, hogy ebbe a testületbe a Konzervatív Párt mindkét szárnyából meghívtak befolyásos tagokat., azaz a keményvonalas Brexit-tábornak is akar gesztusokat tenni (a tartalékmegoldást meg akarja változtatni, vagy ha lehetséges lenne, el akarja törölni). Másrészt az EU-párti tábornak is tenne gesztust azzal, hogy no-deal Brexit esetén a romboló hatású következményeket fékező intézkedéseket építenének be., hogy ha majd újra a brit alsóház elé kerül a Brexit-megállapodás szavazása, akkor nagyobb eséllyel meg legyen az egyszerű többség a parlamentben (mindkét táborból sokan leszavazták May megállapodását, őket puhítja most a kormányfő).mégpedig az, hogy végül az Egyesült Királyság permanensen a vámunióban marad, így az egész északír-ír tartalékmegoldás lényegében szükségtelenné válna és ezzel a módosítással már meg lehetne szerezni a brit alsóház többségét a Brexit-megállapodás támogatásához (mert az ellenzéki Munkáspárt egy része is támogatná ezt).Simon Coveney ír külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes a hétvégén a The Sunday Timesba írt cikkében azt hangsúlyozta, hogyCoveney szerint a határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó készenléti megoldás jogilag alátámasztott szükségszerű garancia, és ha a brit szándékoknak megfelelően e mechanizmus alkalmazhatóságának időtartamát korlátoznák, vagy lehetőséget teremtenének arra, hogy egyoldalúan ki lehessen lépni a mechanizmusból, akkor ez a garancia veszne el.Közbenha no-deal Brexit lenne, az EU a fizikai határellenőrzés elkerülése érdekében (utólag) belemenne olyan, már meglévő vámellenőrzési technológiai megoldásokba, amelyekbe most, az északír-ír tartalékmegoldási megállapodás módosítása kapcsán nem, ez pedig felelőtlen az EU részéről.Ez a merkeli hozzáállás tehát gyengíti a brit tárgyalófél alkupozícióját, zsarolási potenciálját a következő hetek brüsszeli egyeztetésein és összességébenJeremy Hunt külügyminiszter múlt csütörtöki kijelentése után (ld. alábbi cikk) ugyanis most lényegében Liam Fox kereskedelmi miniszter mondta ugyanazt a Sky News-nak:Közben egy ennél hosszabb idejű Brexit-kinyújtás forgatókönyve is felbukkant két vasárnapi brit lapban:(részben az ellenzéki Munkáspárt meggyengülését kihasználandó), hogy ott friss mandátumot szerezzen May a brit kilépés után az EU-val fenntartandó kapcsolatok kitárgyalásához.A lapok értesüléseit hevesen cáfolta a kormányfő hivatala és beszédes az is, hogy a választások lebonyolításában aktív szereppel bíró brit belügyminiszter azt mondta: a legkevésbé egy előrehozott választásokra van szüksége az országnak.Egyúttal már az is felmerülne, hogy akkor az EP-választásokkal összefüggésben a brit EP-képviselőket is megválasszák, hiszen július másodikán megalakul az EP és ha folyamatok úgy alakulnának, hogy a Brexitből valahogy "kitáncolnak" a britek, akkor szükségük lenne arra is, hogy az EP-ben is legyenek képviselőik. Heiko Maas német külügyminiszter egyébként a minap úgy nyilatkozott: rendkívül alacsony az esélye annak, hogy a britek végül kitáncolnak.