Donald Trump saját híveivel is könyörtelenül leszámol, ha ezt nem hagyják abba – Sötét botrány okozhat szakadást?

Irán lebombázása, a rászorulók egészségügyi ellátását biztosító Medicaid-program visszavágása, az agrár- és vendéglátóipari szektorban dolgozó illegális bevándorlók maradásának belengetése és az Ukrajnába tartó fegyverszállítmányok folytatása – az elmúlt hónapban több területen is borzolta leghűbb és legkitartóbb szavazóinak kedélyeit Donald Trump, aki látszólag egymás után mutatta be a MAGA-bázist kényelmetlenül érintő pálfordulásokat.

A legnagyobb port mégis kétség nélkül az Epstein-ügy kavarta.

De ne rohanjunk ennyire előre. Kiről és miről is van szó pontosan?

Kicsoda Jeffrey Epstein?

A New York államban született és nevelkedett Epstein nem végezte el a matematika szakot az egyetemen, 1974-ben mégis felvették a manhattani magániskolába, a Dalton Schoolba tanítani, ahol „karizmatikus” pályakezdőként egyetemi felkészítő kurzusokat tartott tizenéveseknek – pontosabban a nívós New York-i elit ifjoncainak, köztük Rupert Murdoch médiamágnás lányának. Donald Barr – William Barr jövendőbeli igazságügyi miniszter apja – épp Epstein érkezése előtt hagyta ott az iskola igazgatói posztját, és ismert volt a „szokatlan” oktatók felvételéről, bár az NPR szerint nem tisztázott, hogy Epstein neki köszönhette-e az állást.

Két év után elbocsátották rossz teljesítményre hivatkozva, de a Miami Herald azt írta, Epstein egy diákja szülőjének ajánlása révén a Bear Stearns befektetési banknál kötött ki, ahol négy év alatt, 1980-ra már partnerré is vált. Innen már csak felfelé vezetett az út, először 1981-ben, majd ’88-ban saját pénzügyi tanácsadócéget alapított. Utóbbinál az ügyfélfogadás limitjét állítólag az 1 milliárd dolláros vagyonnál húzta meg, leghíresebb kliense pedig Leslie Wexner, egyebek mellett a Victoria’s Secret vezére volt. ’96-ban az adóparadicsomnak számító Amerikai Virgin-szigetekre helyezte át vállalata székhelyét.

Epstein egyre csak halmozta a dollármilliókat és a befolyásosabbnál befolyásosabb kapcsolatokat világszerte, 2005-ben azonban egy anya azzal fordult a floridai Palm Beach-i rendőrséghez, hogy 14 éves lányát 300 dollárért cserébe a helyi Epstein-villába csalták, majd szexuálisan zaklatták. Az ügyben nyomozás indult.

Ez nem egy „valaki szava a másik ellen” típusú helyzet volt. Itt 50 nő és egy férfi állt egymással szemben, és a nők alapvetően ugyanazt a történetet mesélték

– nyilatkozta a Miami Heraldnak Michael Reiter, Palm Beach nyugalmazott rendőrfőnöke. (A lap későbbi oknyomozása legalább 80 lányt, addigra felnőtt nőt azonosított, akik 2001 és 2006 között elkövetett zaklatással és erőszakkal vádolták Epsteint.) A rendőrség 2006-ban átadta az ügyet az FBI-nak, mivel attól tartottak, hogy az állami ügyészség túl elnézően járhat el.

Ám a szövetségi ügyész, Alexander Acosta sem keménykedett,

a mit sem sejtő túlélők háta mögött az „évszázad alkuját” vágta nyélbe Epsteinnel. Ennek keretében szexuális bűnelkövetőként regisztrálták, de kiskorúak megrontása helyett csupán két prostitúciós vádban kellett bűnösnek vallania magát egy állami bíróságon, társaival felmentést kaptak a szövetségi vádak alól, valamint az FBI lényegében lezárta a további bűnrészeseket és áldozatokat felkutató nyomozását. Végül mindössze 13 hónapig tartották fogva Epsteint, de a hét hat napján 12 órára teljesen szabadon engedték „munkavállalás” címén.

Miután a Miami Herald oknyomozó riportere, Julie K. Brown 2018-ban több cikkben is feltárta Epstein szexuális zaklatási hálózatát, az FBI 2019 júliusában letartóztatta a pedofíliával vádolt milliomost, akit egy New York-i szövetségi börtönben helyeztek előzetes letartóztatásba.

Augusztus 10-én találtak rá holtan a cellájában,

a halottkém jelentése szerint öngyilkosságot követett el, felakasztotta magát.

Trump, Epstein, and Ghislaine Maxwell together at a party in 1992.Trump is seen pointing out a girl to Epstein in the video. pic.twitter.com/iTdW67BhUN https://t.co/iTdW67BhUN — FactPost (@factpostnews) July 12, 2025

Ha Epsteint nem is, volt barátnőjét, illetve „madámját” és „intézőjét”, Ghislaine Maxwellt 2021-ben 20 év börtönre ítélték többek közt gyermekprostitúcióért.

Hogy jön mindehhez Trump?

Epstein elit körökben való jártassága és rendkívül befolyásos ismeretségi köre hosszú évek óta köztudott volt.

Állítólag Maxwell mutatta be Bill Clinton volt amerikai elnöknek és András yorki hercegnek, III. Károly brit király öccsének is. Bár a demokrata exelnök kilencszer repült Epstein gépein, tagadta, hogy tudott vagy részese lett volna bármilyen bűncselekménynek. Egy bizonyos Virginia Guiffre azt állította, Epstein és Maxwell 17 évesen arra kényszerítette, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen András herceggel. A királyi család nyilvános szerepvállalástól botrányos körülmények között visszavonult tagja határozottan tagadta a vádakat, de 2022-ben busás összeget fizetett Guiffre-nek peren kívül. A nő idén öngyilkos lett.

De nem Clinton az egyetlen amerikai elnök, aki egykor közeli kapcsolatban állhatott Epsteinnel. Trump szintén – egészen pontosan hét alkalommal – megfordult a hozzá hasonlóan New Yorkban és Floridában is aktív pénzember repülőjén, mi több,

állítólag baráti viszonyt ápoltak a ’80-as évektől egészen 2004-ig,

amikor is épp ugyanarra a Palm Beach-i luxusingatlanra csaptak volna le, és az üzlet éket vert közéjük. Trump 2002-ben a New York magazinnak még „kiváló pasasnak” titulálta Epsteint, akit akkoriban 15 éve ismert.

Nagyon szórakoztató vele egy társaságban lenni. Még azt is mondják, hogy ugyanannyira szereti a szép nőket, mint én, és főleg a fiatalabbak közül válogat

– szólalt meg elnökké lett ingatlanmágnás két évtizede. A Daily Beast szerint Trump és Epstein a ’90-es években együtt buliztak Mar-a-Lagóban, és közösen jelentek meg a Victoria’s Secret egyik divatbemutatóján is. Epstein 2017-ben azt hangoztatta, hogy „Donald legközelebbi barátja volt 10 évig”.

Real estate developer Donald Trump and his girlfriend Melania Knauss pose with New York financier and philanthropist Jeffrey Epstein and his girlfriend, British socialite Ghislaine Maxwell, at a party Trump is hosting for British royal Prince Andrew at the Mar-a-Lago Club in Palm… pic.twitter.com/d5ne10OZxN https://t.co/d5ne10OZxN — 2000 Live (@25YearsAgoLive) February 12, 2025

2019-ben, Epstein letartóztatásának másnapján Trump immár az Ovális Irodában ülve azt nyilatkozta, „nem rajongott Epsteinért”, és 15 éve nem barátok. Aztán tavaly szeptemberben Lex Fridman podcastjében arról beszélt, hogy Epstein jó pár kitűnő ingatlannal rendelkezett, a bűncselekményei egy részének helyt adó karibi szigetére pedig „sok nagy ember ment”.

De szerencsére én nem tartoztam közéjük

– tette hozzá. Az „Epstein-sziget” mellett egyébként a milliomos egyik repülőgépe, a Nabokov-regény nyomán elnevezett „Lolita Express” is hírhedtté vált, amelyen Epstein állítása szerint Trump a jövőbeli first lady, Melania Knauss társaságában is utazott.

Teória teória hátán

Ha az idővonalra pillantunk, Epstein ellen tehát Trump első elnöki ciklusa alatt indult újra a nyomozás, és ekkor lett öngyilkos is. Trump 2019 és 2020 közötti igazságügyi minisztere, William Barr – akinek az apja a Dalton Schoolt vezette – kivonta magát a 2008-as Epstein-ügy felülvizsgálatából, de nem ezért, hanem mert az akkortájt Epsteint védő ügyvédi irodánál vállalt később munkát.

Az Epstein halála utáni napokban egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot, így azonnal felröppentek különféle összeesküvés-elméletek, melyek megkérdőjelezték, hogy valóban öngyilkosság történt-e. Barr tüstént felháborodásának adott hangot, amiért „nem biztosították megfelelően ezt a rabot”, majd novemberben kijelentette:

Megértem azokat az embereket, akik azonnal a legrosszabb forgatókönyvre gondoltak, mert ez a baklövések tökéletes együttállása volt.

Az első Trump-adminisztrációt – az elnök és a főügyész személyén kívül – végezetül egy harmadik szál is Epstein múltbéli üzelmeihez kötötte: a republikánus zászlóvivő Alexander Acostát nevezte ki munkaügyi miniszternek, aki 2008-ban ügyészként áldását adta a már taglalt, Epstein számára meglehetősen kedvező alkura. Acosta a milliomos 2019-es letartóztatása után lemondott posztjáról, a Daily Beast viszont azt írta, a miniszterjelölt Trump stábjának azzal indokolta az engedékenységét szenátusi meghallgatása előtt, hogy

azt mondták, Epstein a hírszerzéshez tartozik, és hagyjam békén.

Acosta maga és az igazságügyi tárca felülvizsgálata később cáfolta, hogy Epstein külföldi ügynök lett volna. A kémkedéssel kapcsolatos vádak eloszlatását azonban nem segítette, hogy Epstein széfében egy másik nevet és szaúdi lakhelyet feltüntető osztrák útlevelet találtak, és hogy a brit születésű Ghislain néhai apjáról, Robert Maxwell lapkiadó médiamágnásról a brit külügy anno azt gyanította, hogy a szovjet KGB-nek dolgozott, továbbá az izraeli Moszaddal is kapcsolatba hozták. Az egyébként Kárpátalján – a mai ukrán-román határnál –, ortodox zsidó családba született Maxwellt 1991-ben Jeruzsálemben temették el az izraeli politikai elit krémjének jelenlétében, és a jachtján bekövetkezett halálának körülményeit szintén övezték kérdőjelek.

A kémvádakhoz kapcsolódóan, a már említett Virginia Guiffre 2023-ban megosztotta azt a Reddit-fórumot, ahol ezt a feltételezést továbbgondolva arról spekuláltak, hogy Epsteinék – amerikai és izraeli hírszerzéssel együttműködő – hálózatának célja a világ befolyásos vezetőinek zsarolása lehetett a róluk készült kompromittáló felvételekkel. Erre, ahogy Epstein kémtevékenységére sincs bizonyíték, még ha egyik vádlója szerint Epstein New York-i háza padlótól a plafonig be is volt kamerázva.

Naftali Bennett volt izraeli kormányfő hétfőn az X-en „100%-os bizonyossággal” azt közölte, Epstein nem dolgozott a Moszadnak.

As a former Israeli Prime Minister, with the Mossad having reported directly to me, I say to you with 100% certainty:The accusation that Jeffrey Epstein somehow worked for Israel or the Mossad running a blackmail ring is categorically and totally false. Epstein’s conduct,… — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) July 14, 2025

Mégsem sáros a deep state?

Az összeesküvés-elméletek emellett egy feltételezett ügyéllistáról is szóltak, amelyen azok nevei szerepelhetnek, akik Epsteinen keresztül kiskorúakat erőszakoltak meg.

A 2024-es elnökválasztás idejére az Epstein-lista nyilvánosságra hozatala a Trump-párti online közeg egyik legtöbbet hangoztatott témájává vált, hisz az Epstein-konteó megtestesíti mindazt, amit a sötétben ólálkodó, Trumpot elgáncsolni szándékozó „mélyállamról” (deep state) feltételeztek: büntetetlenül maradt és a hatóságok által eltussolt burjánzó pedofília a vagyonosok és hatalmasok között, akiket ráadásul külföldről befolyásolhatnak vagy tarthatnak sakkban.

A hasonló teóriákat előszeretettel hangoztató vagy azokból indirekt hasznot húzó Trump számára nem kell bemutatni az ilyesmit,

elég csak Barack Obama anyakönyvi kivonatára, a QAnonra vagy a 2020-as elnökválasztás kétségbe vont tisztaságára gondolni.

Az újraválasztásért kampányoló Trump tavaly szeptemberben azt vetítette előre, hogy „nem bánná”, ha kikerülne Epstein vélt ügyféllistája, bár júliusban még ennél is bizonytalanabbul fogalmazott, amikor a 9/11-es terrortámadás és a Kennedy-merénylet mellett az Epstein-akták titkosításának feloldásáról kérdezték. Bár először rávágta, hogy „igen”, ezután úgy pontosított,

azt hiszem, feloldanám. Bár ezt nem annyira, mert nem tudni, nem akarja az ember befolyásolni az emberek életét, ha hamis dolgok vannak benne.

Egyesek bírálták a Fox News-t, amiért az interjú adásba került verziójából kivágták Trump mondandójának második felét. Trump egy hasonló vágószobai módosítás miatt perelte be a CBS News-t a Kamala Harrisszel készült interjújuk miatt. A csatorna 60 millió dollárt fizetett az elnöknek, elkerülve a pert.

Dan Bongino (b) rendőrként kezdte karrierjét, majd titkosszolgálati ügynök lett belőle, később pedig politikai kommentátorként és podcast-műsorvezetőként futott be. Kash Patel (j) 2020-ban Trump kémfőnökhelyetteseként, és ezt követően az akkori védelmi miniszter kabinetfőnökeként szolgált. Fotó: Szövetségi Nyomozó Iroda / X / Wikimedia Commons

Bár Trump nem volt teljesen egyenes, J. D. Vance alelnökjelöltként egyértelműen az „Epstein-lista” közzétételére szólított fel tavaly októberben, miközben Donald Trump Jr. azzal vádolta a Biden-adminisztrációt, hogy a pedofilokat védelmezi azzal, hogy nem tesz így. Kash Patel, akit Trump az FBI élére nevezett ki, a választás előtt szintén a lista nyilvánosságra hozatala mellett állt ki, ahogy Patel helyettese, Dan Bongino is, aki annak az elméletnek is hangot adott, miszerint Epstein egy közel-keleti állam ügynökeként szolgálhatott.

A Trump-adminisztráció hivatalba lépését követően arra a kérdésre, hogy a tárca nyilvánosságra hozza-e Epstein ügyfeleinek a listáját, Pam Bondi igazságügyi miniszter februárban kijelentette,

most is az asztalomon van, hogy átnézzem. Ez Trump elnök utasítása volt. Most vizsgálom felül.

Bondi tehát látszólag megerősítette egy lista létezését, és még ugyanebben a hónapban MAGA-közeli influenszereknek óriási csinnadratta közepette, vastag irattartókban adta át a közzétett „Epstein-iratok első fázisát” – de mint kiderült, ezek oroszlánrésze már azelőtt is közkincs volt.

Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter idén februárban egy sajtótájékoztatón. Fotó: United States Department of Justice

A magas elvárásokra tekintettel nem csoda, hogy a jobboldali podcastvilágban jártas Patel és Bongino aktivizmusához, illetve Bondi hangzatos ígéreteihez képest

hatalmas arculcsapásként érte Trump követőit, amikor az igazságügyi minisztérium és az FBI múlt héten fátylat borított az egész Epstein-ügyre.

A Bondi és Patel vezette hivatalok július 7-én – a konteókkal és múltbéli nyilatkozataikkal homlokegyenest szembemenve – közölték, a korábbi nyomozásoknak megfelelően nem találtak bizonyítékot arra,

hogy létezne bármilyen, gyanúra okot adó ügyféllista,

hogy Epstein zsarolt volna bárkit,

és hogy a pénzember halála nem öngyilkosság lett volna.

A kormányzat továbbá nyilvánosságra hozott 10 órányi biztonságikamera-felvételt Epstein börtönéből, alátámasztandó, hogy senki nem fért hozzá a cellájához. Az egyébként nem Epstein cellaajtaját, hanem a közösségi teret mutató videóból azonban hiányzik egy perc, amit Bondi egy keddi kabinetülésen az elavult rendszer napi újraindulásával magyarázott. A Wired viszont kiderítette, a nyersként bemutatott felvétel valójában nem az, és a videofájlok egyikéből közel 3 percet kivágtak – ami persze nem elegendő semmilyen összeesküvés bizonyítására, de nem növeli a hatóságokba vetett bizalmat sem.

A túlzó ígérgetéssel vádolt Bondi az „asztalán lévő” ügyféllistáról szóló nyilatkozatát úgy kívánta tisztázni, hogy az egész Epstein-aktára utalt februárban, amely szerinte több tízezer gyermekpornográf videót és képet foglal magába, ezért lehetetlen nyilvánosságra hozni.

Maga ellen fordul a MAGA

A fiaskó láttán a Trump (korábbi?) bizalmasának vélt szélsőjobboldali influenszer, Laura Loomer Pam Bondi (vagy ahogy ő hívja a hajszínére utalva, Blondi) lemondását és egy különleges ügyész kinevezését követelte, hogy független vizsgálatot folytasson Epstein kapcsán. Elon Musk, aki nemrégiben azzal vádolta Trumpot, hogy azért nem hozza nyilvánosságra a dokumentumokat, mert szerepel az Epstein-aktákban, szintén bírálta az ügy ejtését (bár érdemes kiemelni, hogy az irdatlan terjedelmű iratanyag nem felel meg a vélt „ügyféllistának”, mely létezése kérdéses), ahogy számos konzervatív podcaster, köztük Benny Johnson és Megyn Kelly sem hagyta szó nélkül az ígéretek és a valóság között tátongó űrt.

Tucker Carlson torches Trump’s dismissal of Epstein files questions:“Telling me that my question is an insult to the children who died in Texas in a flood is an outrageous response…You get the middle finger in the face from me for doing that until you stop doing it.” pic.twitter.com/P3ZYaaEgIH https://t.co/P3ZYaaEgIH — PatriotTakes (@patriottakes) July 15, 2025

Az a tény, hogy az amerikai kormány, amelyre én szavaztam, nem volt hajlandó komolyan venni a kérdésemet, és ehelyett azt üzente: „Ügy lezárva. Fogd be, te összeesküvés-hívő”, ez már túl sok volt nekem. És nem hiszem, hogy a többieknek is meg kellene elégedniük ezzel

– fejtette ki a Fox News egykori arca, Tucker Carlson műsorvezető a Charlie Kirk jobboldali aktivista vezette Turning Point USA szombati rendezvényén. Carlson korábban az iráni légicsapások miatt állt bele a Trump-adminisztrációba; Kirk pedig, noha hétfőn úgy tűnt, hogy elengedi az Epstein-témát, keddre ismét elővette azt.

Az ügy az adminisztráción belül is komoly feszültséget okozott, elsősorban az FBI és az igazságügyi tárca között.

Egy szerdai egyeztetés igen paprikás hangulatban telt a CNN és az Axios forrásai szerint, miután szivárogtatással vádolták Patelt és Bonginót arról, hogy az FBI több aktát nyilvánosságra hozott volna, de Bondi ezt elkaszálta. Az Epstein-öngyilkosság kapcsán magát meghazudtolni kényszerült Bongino ezután állítólag azt hangoztatta, a lemondást fontolgatja, pénteken pedig tüntetőleg nem ment be dolgozni.

Trump mindeközben feltűnően igyekszik hűteni a kedélyeket és másra terelni a témát (például kritikusai, Rosie O'Donnell humorista és Adam Schiff kaliforniai szenátor újbóli elővételével),

de eddig talán csak az ellenkezőjét érte el, és a tereléssel csak olajat öntött a gyanakvók tűzére.

A keddi kabinetülésen ingerülten méltatlankodott, mondván, „az emberek még mindig erről a fickóról, erről a gazemberről beszélnek? Ez hihetetlen”. Ezután szombaton a Truth Socialön kiállt Pam Bondi mellett, akit „nagyszerűnek” nevezett, és egységre szólított fel:

Mi van az én „fiaimmal” és néhány esetben „lányaimmal”? Mindannyian Pam Bondi igazságügyi minisztert támadják, aki fantasztikus munkát végez! Egy csapatot alkotunk, a MAGA-t, és nem tetszik, ami történik. Van egy TÖKÉLETES kormányunk, ERRŐL BESZÉL A VILÁG, és „önző emberek” megpróbálnak ártani neki, mindezt egy olyan halhatatlan fickó miatt, mint Jeffrey Epstein.

Az elnök üzenete nem igazán érte el a szándékolt hatását, következő lépésként pedig Trump ezután megkérdőjelezte az Epstein-ügy egészének a jelentőségét.

Tegnapelőtt újságírók kérdésére arról beszélt, hogy az iratokat csak a demokraták „találták ki”, köztük Barack Obama és Joe Biden, utána pedig kijelentette, nem érti, miért érdekli az embereket Epstein ügye, ami „elég unalmas”, és „csak elég rossz emberek, köztük a fake news, akarja ezt folytatni”. Egyesek úgy értelmezték, Trump tulajdonképpen a saját támogatóit bélyegezte meg.

Trump: I don't understand why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. It's pretty boring stuff. I think really only pretty bad people, including fake news, want to keep something like that going. pic.twitter.com/PpfXa3Yjzx https://t.co/PpfXa3Yjzx — Acyn (@Acyn) July 15, 2025

Az amerikai elnök aztán szerdán eddig ritkán látott szintre emelte a tétet, a Truth Socialön a 2016-os orosz választási beavatkozás mintájára a demokraták legújabb „kacsájának” titulálta az egész Epstein-ügyet:

az új átverésük ez, amit örökké Jeffrey Epstein-hoaxnak fogunk hívni, és az én MÚLTBÉLI támogatóim bevették ezt a szemfényvesztő szarságot.

De Trump itt még nem hagyta abba, ezután úgy zárta a posztját, hogy „ezek a gyengék menjenek tovább és végezzék a demokraták munkáját, eszükbe se jusson beszélni a hihetetlen és példátlan sikereinkről, mert nem kell többé a támogatásuk!” – üzente meg az Epstein miatt gyakorlatilag kiátkozott híveinek az elnök. A Fehér Házban ezt követően elmondta, csak a „hülye” és „bolond” republikánusok esnek bele a demokraták „hálójába”.

Donald J. Trump Truth Social 07.16.25 09:43 AM EST pic.twitter.com/XC8g5UKJRK https://t.co/XC8g5UKJRK — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 16, 2025

Meglátjuk, hogy az Epstein kapcsán bizalmatlan és kíváncsiskodó, hevesen megdorgált republikánusok hogyan fogadják az elnöki leckéztetést.

Bár vannak, akik egyetértenek azzal, hogy nem érdemes az egészre időt fecsérelni, nem minden republikánus képviselő van így ezzel. A MAGA-bázis részéről jelentős ellenreakcióra számító Marjorie Taylor Greene Trump posztja előtt „vörös vonalnak” nevezte az Epstein-botrányt, miközben nagy meglepetésre Mike Johnson házelnök arról beszélt, hogy „ki kellene tennünk mindent, és hagyni, hogy az emberek döntsék el.”

Az akták közzétételét követelő demokraták mindazonáltal óriási elánnal igyekeznek kihasználni a jobboldalon kialakuló törésvonalat,

és kedden másodjára kényszerítették arra a többségben lévő kongresszusi republikánusokat, hogy egy procedurális voksoláskor szégyenszemre leszavazzanak egy módosítót, amely nyilvánosságra hozatta volna az igazságügyi tárcával az „Epstein-aktákat”.

Tényleg azt gondolta valaki, hogy épp a szexuális predátor elnök, aki Jeffrey Epsteinnel partizott, fogja nyilvánosságra hozni az Epstein-aktákat?

– tette fel a kérdést Jon Ossoff, Georgia állam demokrata szenátora pár napja, utalva a Trump elleni korábbi vádakra, melyeket visszautasított.

Whoa! Jon Ossoff went there: https://t.co/MBdahjoMCO — Bill Madden (@maddenifico) July 13, 2025

A Miami Herald cikkünkben többször hivatkozott újságírója, Julie K. Brown úgy összegezte a történteket, hogy

nincs bizonyíték arra, hogy [Trump] részt vett volna Epstein hálózatában. De a sors iróniája, hogy most ő is a történet része, mert azzal vádolják, hogy eltussolta az ügyet.

Matt Dallek, a George Washington Egyetem politológusa pedig dióhéjban úgy értékelt az AP-nek, hogy

Trump és mások hibás feltételezése az, hogy összeesküvés-elméletekkel dobálózhatnak anélkül, hogy az visszacsapna rájuk. Az Epstein-ügy szépen összefoglalja, hogy nehéz visszatenni a szellemet a palackba.

Habár az Axios pár napja arról írt, hogy a Fehér Ház mérlegeli egy különleges ügyész kinevezését, vagy a már nyilvános, de redaktált dokumentumok olvashatóvá tételét,

egyelőre úgy tűnik, hogy Trump ehelyett tovább feszíti a húrt, tesztelve saját táborának hűségét, és hadat üzenve nekik Epstein-ügyben.

De mindez végezetül csak fokozhatja a mindennapi amerikaiak érdeklődését, hogy pontosan mi lehet azokban a bizonyos aktákban, ami ekkora pálfordulást és ennyire gyanús reakciót váltott ki a Fehér Házból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images