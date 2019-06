Brexit: az összes kormányfőjelölt fogadkozik, hogy bizony őszre kilépteti a briteket az EU-ból

Nincs új a nap alatt. A vita alapján úgy tűnik, a konzervatív párt vezetőjelöltjei nem tudtak különleges dolgot kitalálni a Brexit kényes kérdéseinek rendezésére. Az ír-északír határ ügye továbbra is a levegőben lóg, a már kitárgyalt megállapodás-tervezetből az EU nem enged, a megállapodás nélküli Brexitet pedig a brit parlament alsóháza blokkolja. Marad a chicken game, ahol mindenki bizonygatja a kilépés melletti elkötelezettségét, hátha az EU majd valamilyen rejtélyes okból engedni fog. Nehéz elképzelni, hogy miért tenné, hiszen az most is látszik, hogy a megállapodás nélküli kilépéssel a britek sokkal nagyobb veszteségeket szenvednek majd el.

Johnson - a tory keményvonalas Brexit-tábor frontembere - a BBC televízió kedd esti vitaműsorában vett részt azzal a másik négy utódjelölttel együtt, aki a vezetőválasztási folyamat kedden tartott második frakciószavazási fordulója után versenyben maradt.A második fordulóban - amelyben a 313 fős alsóházi konzervatív frakcióból minimum 33 képviselő voksára volt szükség a bennmaradáshoz - Boris Johnson a mezőny élén végzett 126 szavazattal. Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszter 46, Michael Gove környezetvédelmi miniszter 41, Rory Stewart nemzetközi fejlesztési miniszter 37, Sajid Javid belügyminiszter éppen 33 szavazatot gyűjtött.Az alsóházi szavazás után, kedd este tartott BBC-vitaműsorban - amelyben a jelöltek több néző videókapcsolaton át feltett kérdéseire válaszoltak - Johnson kijelentette: senki nem akar megállapodás nélküli, rendezetlen Brexitet, de a helyes eljárás az, ha az ország erre a lehetőségre is felkészül.Jeremy Hunt ezzel egyetértett, de kijelentette: ha ő lesz a következő brit miniszterelnök, és úgy látja, hogy a Brexit jelenleg érvényes október 31-i határnapjáig semmi esély a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított kilépési feltételrendszer módosítására, akkor ő kész lenne megállapodás nélkül kivezetni az országot az Európai Unióból.Sajid Javid is azt a véleményét hangoztatta, hogy az október 31-i Brexit-határidőt tartani kell. "Szükség van egy határidőre, mivel ez mindenki figyelmét a feladatra összpontosítja" - fogalmazott.Boris Johnson szerint az október 31-i határidő "egyértelműen tarható", és be is kell tartani, mivel Nagy-Britannia a kilépés eredeti, március végi határidejét már elszalasztotta, és még egy halasztás esetén a közvélemény "egyre nagyobb értetlenséggel" szemlélné, hogy mi történik.Michael Gove ugyanakkor kijelentette: az "önkényesen kijelölt" határidők általában a szándékolttal ellentétes hatásúak. Hozzátette: ha őt választják a Konzervatív Párt következő vezetőjévé és így a következő brit miniszterelnökké, nem tartaná problémának az október 31-i Brexit-határidő "néhány napos" túllépését, ha csak ennyi hiányozna az új Brexit-megállapodáshoz. "A futballmérkőzéseken is néha a hosszabbításban lövik a győztes gólt" - fogalmazott a környezetvédelmi miniszter.Jeremy Hunt külügyminiszter megismételte azt a korábban is hangoztatott nézetét, hogy megfelelő brit javaslat esetén az Európai Unió hajlandó lenne újratárgyalni a Brexit-egyezménycsomagot. Az Európai Bizottság azonban többször is határozottan leszögezte, hogy nem lehetséges a kilépési egyezségről folytatott, a feltételrendszert rögzítő megállapodás novemberi aláírásával lezárt tárgyalások újraindítása.Rory Stewart, a leginkább EU-párti vezetőjelölt volt az egyetlen a kedd esti vitában, aki - eddig is vallott álláspontjához híven - határozottan kizárta a megállapodás nélküli Brexitet. A nemzetközi fejlesztési miniszter szerint "károkat okozna és felesleges lenne" a rendezetlen kilépés az EU-ból. Hozzátette: versenytársai nem tudják megmagyarázni, hogy miképp léptetnék ki az országot megállapodás nélkül az unióból a londoni parlament hozzájárulása nélkül. Az alsóházi képviselők többsége egyértelműen ellenzi a megállapodás nélküli Brexitet, és ezt az elmúlt hetekben több szavazáson is kifejezésre juttatta.