Brexit: elképesztő a fejetlenség, néhányan drasztikus vészmegoldást sürgetnek

A módosító tervezet értelmében amennyiben Maynek február 26-ig nem sikerül átvinnie a brit parlamenten egy kilépési megállapodást, akkor a képviselők automatikusan szavaznának az 50. cikkely december 31-ig történő meghosszabbításáról, vagyis a kilépési határidő kitolásáról.

A szervezkedésből nagyon úgy tűnik, hogy a Munkáspárt be fog állni a tervezet mögé, ráadásul néhány konzervatív képviselő is jelezte támogatását. Vagyis meglehet a parlamenti többség arra, hogy ha nem sikerül február 26-ig egy megállapodás elfogadni, akkor a törvényhozás automatikusan a kormány megkerülésével szavazni fog az 50. cikkely határidejének december 31-ig történő kitolásáról.

Miután múlt héten történelmi vereséget szenvedett Theresa May és Brexit-terve a brit parlamentben, a miniszterelnöknek új tervvel kellett előállnia most hétfőig. Érdemi változást azonban a B-terv nem tartalmazott, így gyakorlatilag patthelyzet alakult ki. Bár May biztosította a brit képviselőket arról, hogy, azonban nem látszik, hogy miképp tudna érdemi engedményt kicsikarni az EU részéről. Vagyis úgy tűnik, hogy nagyon hasonló megállapodás kerülhet a jövő hét keddi szavazáson a brit parlament elé, mint ami múlt héten csúfosan megbukott.Néhány képviselő úgy tűnik, hogy megelégelte a tanácstalanságot, és élve a lehetőséggel benyújtásra került May javaslatához egy olyan módosító indítvány, ami gyakorlatilag kivenné Theresa May a Brexit-folyamat irányítását, legalábbis átmenetileg. Az indítvány Yvette Cooper Munkáspárti politikus nevével jelzik.A tervezet kezdeményező képviselők ezzel akarják bebiztosítani, hogy az Egyesült Királyság nem zuhan ki az EU-ból megállapodás nélkül. A Munkáspárt második legfontosabb alakja, John McDonnell a BBC-nek adott interjújában jelezte, hogy "valószínűleg megszavazza" a részben párttársa által kezdeményezett javaslatot. A Munkáspárt szóvivője csak annyit mondott, hogy ki akarják zárni a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét, ezért Jeremy Corbyn pártelnök egyeztet az indítványt benyújtó képviselőkkel.A helyzetet ugyanakkor bonyolítja, hogy természetesen az EU-nak is el kellene fogadnia a britek meghosszabbítási kérelmét. Joggal merül fel ugyanakkor a kérdés, hogy konkrétum híján mire fel hosszabbítaná meg a határidőt az EU, egyelőre ugyanis nincs konkrét javaslat brit részről arra vonatkozóan, hogy miképp szándékoznak felszámolni a jelenlegi patthelyzetet. Márpedig enélkül értelmetlen időhúzásnak tűnhet az egész brit belpolitikai játszma, amibe könnyen beleunhat az EU, és inkább hagyja kizuhanni a briteket. Erre utalnak Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló mai szavai is, ugyanis kijelentette: