Brexit: pártszakadáshoz vezetett a tiltakozás a legnagyobb ellenzéki erőnél

A hét kilépő bejelentette, hogy A független csoport néven új frakciót alakítanak a parlamentben. A pártnak eddig 256 képviselője volt a törvényhozás alsóházában.

Lépésüket a következőkkel indokolták: elégedetlenek azzal, ahogy Jeremy Corbyn, a párt vezetője kezeli az ország Európai Unióból való kilépésének kérdését, Corbyn nem kezelte megfelelően a párton belüli antiszemita megnyilvánulásokat sem, valamint a párton belül eluralkodott az egymással szembeni agresszivitás. Ezek miatt nem maradt más választásuk, mint kilépni - szögezték le. Corbyn csalódottan fogadta bejelentésüket.A hét képviselő között van Chuka Ummuna, aki egyszer esélyes volt arra is, hogy pártvezetőjelölt legyen, és Luciana Berger, aki az egyik legszókimondóbb volt a párton belüli antiszemitizmussal szemben.Még a bejelentés előtt a Reuters névtelen forrásra hivatkozva arról írt, hogy legalább öt törvényhozó fontolgatja a kilépést a pártból, de további képviselők távozására lehet számítani.Jeremy Corbyn eddig azt a stratégiát követte, hogy a Munkáspárt "napirenden tartja" egy második referendum lehetőségét arra az esetre, ha Theresa May kormányfő nem képes az Európai Unióval olyan megállapodást kötni, amely el tudja nyerni a parlament jóváhagyását. A Munkáspárt vezetője első helyen új választások kiírását akarja elérni, de arra is felszólította a miniszterelnököt, legyen rugalmasabb, és fogadja el az állandó vámunió tervét az Európai Unióval.Az ellenzéki párt számos tagja pártolna egy újabb referendumot a Brexitről, sokan ugyanakkor ki akarnak lépni az unióból, amilyen hamar csak lehet.