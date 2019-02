Brexit: sorsdöntő hét előtt állhat az ország

Mindez (permanens vámunió melletti elköteleződés) egyúttal nagy töréseket is okozna mind a kormánypártban, mind az ellenzékben,

A Brexit elhalasztásának kérdése egyébként nemcsak taktikai, hanem racionális okok miatt is egyre többször felmerül.

Összességében az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy az előttünk álló héten részben tisztul a Brexit-káosz, mert néhány kulcsfontosságú keretet kijelöl az EU, a brit alsóház, illetve az ellenzék May számára, de esélyes, hogy az igazi színvallás, illetve a Brexit végső tartalmának meghatározása még tovább húzódik.

Ezen a héten már kezdett körvonalazódni, hogy hogyan tudna kijönni a patthelyzetből az Egyesült Királyság, hiszen, noha a brit parlament erre adott felhatalmazást Maynek.(például a tartósan vámunióban maradás kérdésében). Ez azért fájdalmas a kormányfőnek is, mert a brit parlamentben ez szokatlan: régóta nagyon erősek a pártpolitikai logika mentén azonosítható törésvonalak a parlamentben., hogy Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt vezére végre írásban is vállalta, hogy mely ötpontos (a realitásoktól egyébként még mindig elrugaszkodott) feltételrendszer mentén lenne hajlandó a párt egy része beállni a kormányzó Konzervatív Párt mögé és megszavazni a londoni alsóházban a May által összehozott Brexit-megállapodást. Ha ugyanis a Corbyn által régóta szorgalmazott tartós vámunióban maradás felé mozdulna el a brit politikai elit egy része (az EU27 is efelé nyomja a brit kormányzó és ellenzéki pártokat), akkor az, ami jelenleg az egyik legfőbb akadálya annak, hogy Londonban az alsóház többsége áldását adja a Brexit-megállapodásra. Az EU főtárgyalója, Michel Barnier pénteken már jelezte, hogy, ha a brit oldalon tisztul a kép, hogy mit is akarnak.hiszen egyrészt May pártjának is van egy keményvonalas és több tucat főből álló tábora, amely akár az átmeneti időszak nélküli hard Brexitet is bevállalná jórészt ideológiai alapon, csakhogy végre az Egyesült Királyság "megszabadulhasson" az EU-tól. Másrészt Corbyn pártjának egy jelentős része is mereven elutasítja May Brexit-tervét, viszont egy kisebb része a pártnak akár hajlandó lenne támogatni azt a hard Brexit elkerülése érdekében.Ha viszont nem tud (egyelőre) elmozdulni a fenti kiút felé a brit belpolitika, akkor, amely az északír-ír tartalékmegoldás kérdésében csekély eséllyel átvihető módosításokat szorgalmaz, ezt pedig a parlament ismét nagy többséggel leszavazza, így alapesetben folytatódik a sodródás. Elképzelhető azonban, hogy a csütörtöki szavazáskor már összejönne a parlamenti képviselők többsége azon Cooper-féle módosító indítvány mögött, hogy ha február végéig nem tud May olyan Brexit-megállapodást prezentálni a parlamentnek, amelyet a többség elfogad, akkorEz nyilván kellemetlen perspektíva lenne a fent már említett keményvonalas kormánypárti Brexit-tábornak, amely a minél előbbi minél teljesebb szakítást szorgalmazza az EU-val. Emiatt(amelyet az ellenzéki Munkáspártból is támogatnának páran).A (megállapodás melletti) Brexit utáni helyzet kezeléséhez még 6 kulcsfontosságú törvényt nem tudott elfogadni a brit törvényhozás, és a törvénykezési menetrend időigénye miatt egyszerűen reálisan felmerül, hogyAz emiatti Brexit-halasztás már szintén felmerülhet a jövő héten benyújtandó képviselői módosító indítványok között.Addig húzódik, amikor már igazán nagy lesz a félelem a brit politikai elit nagy részében, hogy akár tényleg bekövetkezhet a megállapodás nélküli kizuhanás esete március 30-tól.Vagy ha ez mégsem történik meg, kezdeményezi May a március 21-22-i EU-csúcson a Brexit (átmeneti) elhalasztását.Egy biztos, mi folyamatosan követni fogjuk az eseményeket, mert mégiscsak történelmi jelentőségű az, ami a szemünk előtt zajlik a Brexit ügyében, amelyben az EU az egységes piacot akarja mindenáron védeni, a britek pedig az országuk alkotmányos egységét. Az északír-ír probléma ugyanis lényegében ezek miatt csúcsosodott ki, és egyelőre egyik fél sem hajlandó engedni a vitában.