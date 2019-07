Brexit: sosem lesz határellenőrzés - ígéri a mindenáron kilépni akaró Johnson

A brit miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint a Boris Johnson ismét egyértelművé tette, hogy az Egyesült Királyság mindenképp kilép az Európai Unióból a brit európai uniós tagság megszűnésének (Brexit) jelenleg érvényes határnapján, október 31-én. Ugyanakkor biztosította Leo Varadkar ír miniszterelnök afelől, hogy, amely a Brexitet követően az egyedüli szárazföldi határ lesz az EU és az Egyesült Királyság között.A brit kormányfő hivatalának tájékoztatása szerint Boris Johnson hangsúlyozta,Ezek az üzenetek mára 28 havi mélypontra küldték a fontot a dollárral szemben, mert a piacok elkezdték komolyabban venni, hogy esetleg tényleg megállapodás nélkül lép ki Johnson vezetésével az ország az EU-ból:A kormányzó brit Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábora - amelynek a szerda óta hivatalban lévő Johnson az egyik szószólója - és a kisebbségben lévő kormányt kívülről támogató észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) határozottan elveti a tartalékomegoldást (backstop). Az erről szóló záradék alapján ugyanis az Egyesült Királyság vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val, ha nem sikerül olyan kétoldalú kereskedelmi megállapodásra jutni, amely önmagában feleslegessé tenné a tartalékmegoldás alkalmazását.A két kormányfő kitért az észak-írországi önkormányzatiság helyreállításának ügyére is, és a tájékoztatás szerint eltökéltek abban, hogy ez a lehető leghamarabb megvalósuljon. A felekezeti hatalommegosztásra alapuló önkormányzatiság 2017 januárja óta nem működik Észak-Írországban, áprilisban azonban Leo Varadkar és Johnson hivatali elődje, Theresa May megállapodott az önkormányzatiság helyreállítását célzó tárgyalások felújításáról. Az új brit kormányfő a támogatásáról biztosította a folyamatban lévő tárgyalásokat.Ez volt a két politikus első telefonbeszélgetése azóta, hogy Boris Johnson lett a brit kormányfő. Leo Varadkar gratulált kollégája kinevezéséhez, és meghívta őt Dublinba, hogy személyesen tárgyaljanak a brit európai uniós tagság megszűnéséről és Észak-Írországról.Az előző brit kormányfő Theresa May által elért egyezséget a brit parlament háromszor is elutasította, legfőképp a tartalékmegoldás miatt.Boris Johnson keddi walesi látogatásán később úgy fogalmazott,"Nem törekszünk erre, és nem is gondoljuk, hogy így lesz" - mondta a brit kormányfő, aki a hivatalba lépése óta eltelt hat napban mindazonáltal fokozta az előkészületek ütemét a megállapodás nélküli Brexitre.