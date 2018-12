Brüsszel is vizsgálja a túlóratörvényt

"A Bizottságnak tudomása van a korábbi alkotmánymódosításról, ami megteremtette a közigazgatási bíróságok létrehozásának a jogi alapját. Most nyugtázzuk az ennek végrehajtására hivatott törvény elfogadását. Szolgálataink kézbe vették az ügyet és az európai szemeszterrel összefüggésben górcső alá veszik a jogi szöveget" - nyilatkozta Christian Wigand, az igazságügyet érintő kérdésekben illetékes szóvivő.Közben a Bizottság egy másik szóvivője útján azt is megerősítette kedden, hogy Brüsszel a bírálói által következetesen "rabszolgatörvénynek" nevezett jogszabályt is elkezdte vizsgálni, megállapítandó, hogy annak rendelkezései mindenben megfelelnek-e a munkaidőről szóló irányelvben foglaltaknak.Egy forrás rámutatott, hogy a munkaidős irányelv bizonyos időkorlátokat határoz meg a munkaidőre (ez egyébként általánosságban egy adott évben nem lehet több 416 óránál, miközben a magyar törvényben 400 óra a limit), de a kiszámítás módját is rögzíti, továbbá előírja a szociális partnerek bevonását.