Brutális béremelés kell a tanároknál, mert teljesen befagytak a bérek

A Nemzeti Pedagógus Kar elemzése szerint ha legalább a 2013. szeptemberi szintre akarnánk emelni a kezdő pedagógusbér és a garantált bérminimum arányát, akkor a kezdő pedagógusbért 44,7%-kal kellene azonnal megemelni.

Már régóta tudjuk, hogy a tehetséges fiatalok nagyrészt elkerülik a tanári pályát, mert a fizetések és a munkakörülmények nem számítanak vonzónak (ezt a felvételi ponthatárok is igazolják). A fizetések elmúlt években és idén látott további leszakadása minden bizonnyal még inkább arra késztetheti a fiatalokat, hogy más pályát válasszanak. Sőt, a helyzet minden bizonnyal ennél is súlyosabb: a végzett tanítók közül a tehetségesebbek akár azonnal pályaelhagyóvá is válhatnak, ha meglátják az első fizetésüket, hiszen a felsőfokú végzettségükkel és képességeikkel könnyen találnak olyan állást, amivel másfélszer vagy akár kétszer annyi pénzt is kereshetnek, mint a tanítással.

A pedagógusok előmeneteli rendszerének bevezetése után az illetményük több lépcsőben emelkedett, ugyanakkor- közölte a Nemzeti Pedagógus Kar.A Nemzeti Pedagógus Kar egyszeri korrekciót javasol, amellyel visszaállítanák a pedagógusilletmény és a garantált bérminimum legalább 2013. szeptemberi arányát. A garantált bérminimumhoz igazítanák az illetményalapot és a pálya első 10 évére dinamikusabban emelkedő illetményt is szorgalmaznak, illetve szükségesnek látják, hogy valódi differenciálási lehetőség legyen az alapilletmény és a pótlékok esetében.A pedagógusok illetménye kapcsán továbbra is a 2014-es 101 ezer forintos minimálbér szerepel "vetítési alapként", vagyis ehhez van kötve a fizetésük. Azóta a minimálbér 50%-kal nőtt, a garantált bérminimum pedig ennél is nagyobb mértékben emelkedett.Mint a Portfolio megírta, a kezdő pedagógusok alapilletménye mostanra alacsonyabb lenne, mint a köznyelvben szakmunkás minimálbérnek hívott garantált bérminimum.A Nemzeti Pedagógus Kar javaslatai között szerepel a tényleges és állandó jutalmazási lehetőség, a béren kívüli juttatások, szakkönyvtámogatás, ruhapénz, valódi pedagógusigazolvány biztosítása.Támogatásokat adnának a pályakezdőknek, így szolgálati lakást, ösztöndíjat. Fontosnak tartanák a bértábla bővítését, a kategóriák közötti várakozási idő rövidítése és a rugalmas nyugdíjazás lehetőségét is - olvasható a pedagóguskar javaslatait taglaló közleményben.