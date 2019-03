Brutálisan rossz francia és német adatok jöttek

A német feldolgozóipari bmi 44,7 pontra (!) szakadt a februári 47,6 pontról, a piacok 48 pontra emelkedést vártak. A 44,7 pontos német adat 79 hónapja a legalacsonyabb és messze a bővülés-zsugorodás 50 pontos határvonala alatt van, így felerősíti a recessziós aggodalmakat Európa legnagyobb gazdaságában.

A német szolgáltatói bmi 54,9 pontra süllyedt a februári 55,3 pontról, a piacok 54,8 pontra ereszkedést vártak, így itt nincs érdemi meglepetés.

A német kompozit bmi 51,5 pontra esett a februári 52,8-ról, a piacok 52,7 pontos értékre számítottak.

A francia feldolgozóipari bmi 49,8 pontra esett a februári 51,5-ről és így a várt 51,5 pontot jócskán alulmúlta.

A francia szolgáltatói bmi 48,7 pontra esett a februári 50,2 pontról és így jócskán elmaradt a várt 50,7 pontra emelkedéstől.

A mindkét alindexben meglepő esés miatt a francia kompozit bmi (48,7 pont lett) 2 ponttal (!) maradt el a várt 50,7 ponttól és a februári 50,4 ponthoz képest is jócskán esett.

A meglepően gyenge német és a francia bmi adatok (főként a feldolgozóipari komponensek miatt) jelentősen erősítik a német, illetve francia recessziós aggodalmakat, emiatt az eurót azonnal ütni kezdték a tőzsdékkel együtt. Mivel Magyarország szempontjából is kedvezőtlenek az adatok a külpiaci konjunktúra még gyengébb, mint gondoltuk, a forintot is ütni kezdték.Az euró/dollár a francia adat előtt még 1,1390 körül járt, most viszont főként a német adat hatására már 1,1290 körül jár. A német DAX már bő 100 pontos mínuszban van 11500 pont körül. A forint 314,5-ről 316-ig esett a meglepő fejlemények hatására.

