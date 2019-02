Csányi Sándor Budapestre hozná a Bajnokok Ligája döntőjét

mindent megtesz azért, hogy a közeljövőben bajnokok ligája döntőt rendezzenek Budapesten.

Csányi Sándor a Nemzeti Sportnak azt nyilatkozta, hogyDe nem tudni, hogy ez megvalósulhat-e 2023-ig. De nem ettől tartaná sikeresnek a következő négy évet, a cél az, hogy a magyar futball fejlődjön, ez pedig a klubokon múlik majd, miután az MLSZ megteremtette a szükséges hátteret nem csak az NB I., de az alsóbb osztályok számára is a stabil működéshez.Azt is elárulta a lapnak: nem maradéktalanul elégedett a jelenlegi helyzettel, az utánpótlás-nevelésben ugyanis még van hova előre lépni."A magyar labdarúgás fejlődését ismerték el azzal az európai sportvezetők, hogy e két tisztségre második alkalommal is megszavaztak - mondta a döntést követően az mlsz.hu -nak Csányi Sándor, aki emlékeztetett a magyar futball előtt álló páratlan sorozatra. "Májusban Budapesten lesz az év női labdarúgó-eseménye, a BL-döntő, jövőre a valaha volt legnagyobb férfi Európa-bajnokságnak adunk otthont - tizenegy másik ország mellett -, 2021-ben pedig a szlovénokkal közösen rendezünk U21-es Eb-t."

