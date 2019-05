Csütörtökön egyeztet az MTA és az ITM

Eközben az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa, vagyis a kutatóintézeteket irányító vezetők állást foglaltak a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról. Az állásfoglalást a testület ellenszavazat nélkül fogadta el. Rövidesen a Lendület-kutatócsoportok vezetői, az MTA legkiválóbb fiatal kutatói is a nyilvánosság elé tárják állásfoglalásukat.Az Akadémiai Dolgozók Fóruma vasárnap tüntetést tart az Akadémia mellett.Copyright © 2019 MTA, All rights reserved.MTA sajtóközleményOur mailing address is:MTANádor u. 7.Budapest, Budapest 1051HungaryAdd us to your address bookWant to change how you receive these emails?You can update your preferences or unsubscribe from this list.