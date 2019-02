Csütörtökön megint Brüsszelben próbál alkudozni Theresa May

Margarítisz Szkínász hangsúlyozta, az Európai Bizottság álláspontja továbbra is egyértelmű: a brit uniós tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás - amelyet a brit parlament alsóháza januárban nagy többséggel elutasított - nem tárgyalható újra. Az unió várja, hogy milyen üzenettel érkezik Brüsszelbe a brit miniszterelnök.Számos szavazáson van túl a brit parlament, amelynek alapján Theresa May beszámol a folytatásról. Mayt a bizottság szívesen látja és nyitott a párbeszéd folytatására - tette hozzá.Margarítisz Szkínász megerősítette azt is, hogy szerdán Leo Varadkar ír miniszterelnök látogat Brüsszelbe, hogy Juncker mellett Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével folytasson megbeszéléseket a Brexitről és a lehetséges forgatókönyvekről.Hétfőn a brit képviselőház Brexit-ügyi bizottsága és Martin Selmayr, az Európai Bizottság főtitkára tartott megbeszélést a kilépésről. A zárt ajtók mögötti megbeszélés célja annak feltárása volt, miként lehet biztosítani a megegyezéssel záruló brit kiválást az után, hogy a brit parlament alsóháza elutasította Theresa May miniszterelnök által kialkudott megállapodást.A megbeszélés részleteit ismerő uniós források szerint a brit képviselők jogilag kötelező erejű változtatásokat szerettek volna kérni a kilépési megállapodásban, szem előtt tartva annak biztosítását is, hogy az Ír Köztársaság és Észak-Írország határán ne kelljen ismét bevezetni a hosszú évek óta nem létező fizikai határellenőrzést a Brexit után.Selmayr tájékoztatása szerint az Európai Bizottság kizárja, hogy ilyen engedményeket tegyen, az EU-oldalán senki sem mérlegeli ennek lehetőségét.