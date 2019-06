Döntött az EU: maradnak az orosz szankciók

A szankciók értelmében tilos a Krím félszigetről vagy Szevasztopolból származó termékek uniós behozatala. Tilos a Krímbe és Szevasztopolba irányuló beruházás, amely azt jelenti, hogy európai állampolgárok és uniós székhelyű vállalkozások nem vásárolhatnak egyebek mellett ingatlant a Krím-félszigeten, továbbá nem finanszírozhatnak krími vállalkozásokat, illetve azok számára nem nyújthatnak kapcsolódó szolgáltatásokat. Tilos turisztikai szolgáltatásokat nyújtani a Krím és Szevasztopol területén, így például európai kirándulóhajók csak vészhelyzet esetén köthetnek ki a félszigeten.Tilos továbbá a közlekedési, távközlési és energiaágazatban használatos, valamint a kőolaj, a földgáz és az ásványi anyagok kutatásához, feltárásához, illetve kitermeléséhez szükséges bizonyos termékek és technológiák exportja krími vállalkozások részére vagy a félszigeten történő felhasználás céljából. A tilalom az ezeket az ágazatokat kiszolgáló infrastruktúrához kapcsolódó technikai segítségnyújtásra, brókertevékenységre, valamint építési és mérnöki szolgáltatásokra is vonatkozik.Öt évvel a Krím és Szevasztopol Oroszország általi jogellenes annektálását követően az unió továbbra is szilárdan elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Nem ismeri el és változatlanul elítéli a nemzetközi jog ezen megsértését - közölték.Az Európai Unió 2014 márciusa óta több lépésben vezetett be korlátozó intézkedéseket Oroszországgal szemben. Az ukrajnai válságra reagálva az EU más intézkedéseket is bevezetett. Például az orosz gazdaság bizonyos ágazatait célzó szankciókat, amelyek a jelen állás szerint 2019. július 31-ig vannak érvényben. Egyedi, a vagyoni eszközök befagyasztását és utazási tilalmat magában foglaló korlátozó intézkedéseket foganatosított az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó tevékenységek miatt, amelyek jelenleg 170 személy és 44 szervezet tekintetében vannak érvényben.Egy oroszbarát kommandó 2014. február 27-én szállta meg a dél-ukrajnai Krími Autonóm Köztársaság parlamentjét, a képviselők oroszbarát kormányt választottak, és népszavazást írtak ki az Oroszországhoz való csatlakozásról. E terület annektálását ugyanakkor a nemzetközi közösség nagy része nem ismeri el, így az Európai Unió sem.