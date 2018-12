Ami ennél is fontosabb, a tanácstagok a 2015 márciusában elindított eszközvásárlási program kivezetésérol is döntöttek, jövo januártól tehát nettó értelemben (a lejáró értékpapírok megújításán felül) nem vásárol több kötvényt az EKB, vagyis lezárul egy fontos korszak az euróövezet történelmében.

Röviden összegezve: az EKB szerint az elmúlt időszak növekedési alapját jelentő belső motorok továbbra is a helyükön vannak, a néhány hónappal ezelőtti helyzethez képest azonban gyengültek.

A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy továbbra is magabiztosak az euróövezeti növekedés stabilitásában, azonban egyre nagyobb óvatosságot igényel a részükről a körülmények kedvezőtlenebbé válása.

Éppen ezért továbbra is szükség van az extrém laza monetáris politika fenntartására.

Az inflációs nyomás várakozásaik szerint erősödni fog közép távon, azonban a mögöttes árnyomás továbbra is visszafogott maradhat - összegzi a jegybank helyzetértékelését Draghi, hozzátéve, hogy a következő hónapokban a fő inflációs mutató értékének csökkenésére számítanak (az olajár zuhanása miatt).

A kockázatok továbbra is "nagyjából kiegyensúlyozottak", állítják a döntéshozók, a kockázatok negatív irányba történt elmozdulása azonban fontos beismerése annak, hogy az EKB kezd aggódni a gyengébb makrogazdasági adatok miatt.

Draghi továbbra is kitartani látszik korábbi értékelése mellett, miszerint az euróövezeti gazdaság lassulása nem rendszerszintű jelenség, hanem elsősorban egyedi (egyszeri), illetve külső tényezők állnak mögötte. Ennek ellenére kijelentette, hogy

Draghi szerint az elmúlt időszakban beérkező gazdasági adatok és hírek gyengébbek voltak a várakozásaiknál, emiatt pedig lassabb növekedés várható az euróövezetben. Ezek azonban a gyengébb külső keresletből, illetve egyedi, országspecifikus tényezőkből fakadnak. Az erős belső keresletnek köszönhetően a gazdasági növekedés továbbra is stabil.

A mai döntés legfontosabb eleme, hogy jövő januártól kivezetésre kerül az EKB által 2015 márciusában indított eszközvásárlási program, melynek keretében az elmúlt három és fél évben mintegy 2600 milliárd euró értékben vett állampapírokat a jegybank. Ezzel az eurózóna történelmének egy fontos korszaka zárul le most decemberben. A bejelentés fontos, azonban nem meglepő, hiszen Mario Draghi már november végén kijelentette az Európai Parlament gazdasági és pénzügyi bizottsága előtt, hogy decemberben véget ér a program.

A döntést követően kiadott rövid közleményben továbbra is szerepel, hogy a nettó vásárlások befejeződése ellenére a program keretében vásárolt, lejáró értékpapírokból befolyó pénzt még hosszú ideig újrabefektetik (az első jövőbeli kamatemelést követően is). Vagyis egyáltalán nem arról van szó, hogy az EKB teljesen kivonul jövőre az euróövezeti kötvénypiacról, sőt: ilyen jelentős állampapír-állomány mellett a megújítás is jelentős mennyiségű vásárlást jelent majd. A szöveg kiemeli, hogy az újrabefektetési politika sorsát illetően a jegybank előretekintő iránymutatására ("forward guidance") lesz érdemes figyelni.

Emellett a közlemény változatlanul hangsúlyozza, hogy az irányadó kamatok legalább jövő nyárig nem változnak majd, az első szigorítás tényleges időpontja azonban az inflációs folyamatoktól fog függeni.

14.30-kor kezdődik majd Mario Draghi EKB-elnök sajtótájékoztatója, amire több ok miatt is érdemes lesz figyelni.

Megtudhatjuk az EKB legfrissebb növekedési és inflációs előrejelzéseit, ami a jövőbeli kamatpolitikát illetően lehet fontos.



Emellett biztosan fog kapni kérdéséket az jegybankelnök azzal kapcsolatban, hogy nem aggasztja-e az EKB-t az euróövezeti konjunktúramutatók folyamatos romlása. Eddig kitartott Draghi amellett, hogy egyedi tényezők okozták a lassulást, ezért nincs veszélyben az övezeti konjunktúra.



Az újrabefektetési politikával kapcsolatban is megismerhetünk további részleteket.



